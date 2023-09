El diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez opinó sobre la pluralidad del Congreso y aseguró que Javier Milei es “el nuevo rector ideológico de Juntos por el Cambio”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted votó a favor del proyecto para reducir la cuarta categoría de Ganancias. ¿Qué significa esto para el schiarettismo?

Nuestro interbloque tiene 8 miembros, la mayoría votamos afirmativamente ayer, para eliminar el Impuesto a las Ganancias.

Esa decisión no tiene ningún tipo de vinculación con lo que todos nosotros apoyamos, que la candidatura presidencial de Juan Schiaretti.

Ganancias: el "poroteo" dejó ganadores y perdedores

Varios de nosotros, con diputados de otros bloques y algunos gobernadores electos, presentamos un proyecto de ley para que las provincias sean compensadas por el impacto fiscal que va a significar esta buena decisión de eliminar el Impuesto a las Ganancias. Solicitamos que se coparticipe el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque anualmente.

El impacto de esta medida sobre las provincias es, según un informe reciente de la Oficina de Presupuestos Públicos del congreso, de 1 billón 687 mil millones, y nuestra propuesta significa equilibrar esa pérdida de recursos.

Las internas en el schiarettismo

¿Hay una diferencia entre los distintos sectores que apoyan la candidatura de Schiaretti sobre el apoyo a una ideología más cercana al Gobierno y, en otros casos, con una ideología más cercana a Juntos por el Cambio?

Massa celebró la aprobación de Ganancias, criticó el "timing político" de la justicia y se cruzó con periodistas de TN

No, porque esto es un enfoque distinto sobre una misma concepción. Todos nosotros creemos que hay que eliminar el Impuesto a las Ganancias del salario. De hecho, Schiaretti manifestó estar de acuerdo, el cuestionamiento que hacen algunos compañeros es el mismo que comparto yo sobre el impacto de la medida en las provincias.

Por eso, más allá de lo que se pueda decir, presenté un proyecto para que este impacto sea neutralizado.

Es un tema tan específico en un asunto tan instrumental que de ningún modo pone en juego una visión de país, todo lo contrario.

"Dunga-dunga", una tarjeta roja y el chupetín de madera: perlas que dejó el debate para reformar Ganancias

La preocupación por el crecimiento del voto libertario

¿Cómo se imagina el escenario político después del 10 de diciembre?

Lo primero que está claro es que, como nunca en la historia de la democracia argentina, aparece la posibilidad de que se consolide un proyecto de ultraderecha por la vía de la voluntad popular.

En las últimas horas ha habido una estrategia de refinamiento en la propuesta de Javier Milei que da un adelanto de su visión geopolítica.

Las últimas reflexiones de Milei sobre el Papa Francisco no están asociadas a una crítica de descalificación personal, sino que ha asumido el programa de la derecha conservadora norteamericana, seguramente vinculada a algunos sectores religiosos que han sostenido en su momento la candidatura de Bolsonaro.

Impuesto a las ganancias: "Desde Juntos por el Cambio confirman el pacto Massa - Milei"

Esos sectores del conservadurismo norteamericano están pensando en una América del Sur que pueda ser gobernada por Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y una eventual nueva presidencia de Donald Trump.

En ese contexto, la renovada crítica de Milei al Papa se dirige muy específicamente al supuesto apoyo del Papa a las dictaduras y al comunismo.

El desafío de la democracia argentina es poder ponerle un límite a la eventual destrucción de lo que ha sido un pilar de nuestra política comercial, que es el Mercosur, y no por casualidad, tanto Lula como su equipo, manifestaron su fuerte preocupación acerca de los riesgos que puede correr el Mercosur por las coyunturas electorales en Argentina y en Brasil.

Patricia Bullrich, encendida contra Javier Milei: "¡Minga que peleó contra el kirchnerismo!"

El peronismo tiene que leer cuál es esta tendencia. Por supuesto que eso va a significar que si nuestro candidato no llegara a un eventual balotaje, nosotros vamos a tener que decidirnos.

Yo ya tengo tomada una decisión, si en un eventual balotaje, nosotros, que tenemos la mejor propuesta, no tenemos la posibilidad de participar, yo no voy a ser ni neutral ni indiferente. Yo no quiero el país que proponen ni Javier Milei ni Patricia Bullrich.

El nuevo rector ideológico de Juntos por el Cambio es Javier Milei, esto ya sucede desde el año pasado, cuando Milei marcó una posición ideológica. A mí me parece que es muy importante todo lo que vaya a suceder en octubre y en un eventual balotaje.

Encuesta nacional: la plancha de Milei, el efecto de las medidas de Massa y la aparición de Melconian

Claudio Mardones (CM): Recién usted desgranaba un poco lo que fue la votación del interbloque que integran Graciela Camaño y Florencio Randazzo y usted.

Usted y Camaño votaron a favor pero Randazzo en contra. ¿Qué está pasando en su bloque al respecto de este debate? ¿Tiene que ver con los alineamientos vinculados a un eventual balotaje?

Lo que pasa en nuestro interbloque es lo que naturalmente debería pasar en las fuerzas políticas de Argentina. Somos un interbloque que se ha decidido constituir sobre la base de una coalición de experiencias y divisiones, que comparten un programa para la Argentina pero que tienen también diferencias.

No es la primera ni la última vez que tengamos distinciones. Randazzo permanentemente ha venido planteando que no estaba de acuerdo con el proyecto, y cada uno votó sobre lo que estaba de acuerdo.

Cómo es la estrategia de Schiaretti para frenar el ascenso de Massa en Córdoba

CM: Algunos consideran que el oficialismo validó a Milei, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Hay que acostumbrarse. Ustedes mismos y otros colegas vienen insistiendo con algo que es una realidad: ha cambiado el sistema de representación en Argentina.

Imagínese el Congreso que viene, usted sabe que va a haber un bloque bastante grande de una fuerza nueva, las votaciones que vengan de acá en adelante van a ser parecidas a las de ayer, este tipo de decisiones son un signo de calidad de democracia.

No entiendo por qué hay tantas personas que escriben titulares alarmados porque distintas fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en algo que hace años se viene teniendo como una verdad revelada en Argentina, que el salario no es ganancia. Me parece natural, es un signo de pluralismo y diversidad.

Elecciones 2023: una encuesta da tercero a Milei en territorio bonanerense y Massa sale primero

Alejandro Gomel (AG): Más allá de la coyuntura electoral y un posible balotaje, ¿esto puede significar un reagrupamiento dentro del peronismo?

Para que eso suceda debería haber en la expresión popular del 22 de octubre un resultado que debilite mucho al peronismo actual, si no lo que se va a haber es un escenario en donde se van a combinar corrientes actuales con corrientes que no participan del gobierno kirchnerista.

Creo que va a haber una reconstrucción que va a combinar elementos. También es importante cómo las fuerzas democráticas se perciban y actúen frente a un eventual Milei presidente, porque aquí las democracias plebiscitarias tienen un límite.

Otro gran desafío es que pasaría al año, año y medio, si se aplica a la dolarización.

Melconian cruzó a Milei por la dolarización: "No engrupas a la gente"

AG: ¿Usted lo que dice es que si se produce esa dolarización vuelven los patacones de comienzo de siglo?

Sí, lo hemos hablado en más de una oportunidad. En América Latina hay solo tres países que aplicaron la dolarización y los tres son unitarios.

En los sistemas federales, las provincias tienen autoridades elegidas por el pueblo, por lo tanto, tienen la capacidad de emitir cuasimonedas, y en la Argentina en la experiencia del 2001 y 2002, las cuasimonedas funcionaron como dinero, al punto de que usted, con un patacón, podía ir a comprar un dólar. Si vuelven las cuasimonedas, vuelven los patacones.

La dolarización es un "espejismo", aseguran reconocidos economistas

AG: En el día a día, ¿va a poder gobernar Milei ante esta situación?

Si quiere sí, pero Milei tiene que cambiar su programa. Debería tener un programa adecuado a las características y estructura económica, política y social de la Argentina.

¿Usted se imagina a Milei implementando esa medida vieja y fracasada de los vouchers educativos? No hay que hacer un posgrado para esto, hay que ir a Chile y hablar con los profesores para saber todo lo que han venido sufriendo con el sistema que implementó Pinochet, que fue un fracaso rotundo.

El nuevo spot de Javier Milei contra el "modelo empobrecedor"

No tiene ninguna viabilidad ese programa, la dolarización se cae por los patacones y los vouchers educativos se caen por su propio peso, porque el sistema federal del país hace que la educación no sea una decisión de la política nacional, requiere la adhesión de las provincias.

La política educativa es una materia reservada a las provincias. Gobernar es federalismo, es una ciencia muy compleja que requiere conocimientos, paciencia, humildad y la capacidad de llevar adelante programas viables. Esas ideas no sirven para gobernar.

Martino: "Lo peligroso de Milei es llegar sin un plan"

¿Qué piensa Roberto Lavagna, como economista, de Milei?

No lo he hablado. Pero, en todo caso, le cuento una situación. Cuando hace algunas semanas estuvimos en Brasil, Lula me preguntó qué estaba haciendo Lavagna, me dijo que él lo admira, y además me pidió que le diga a Roberto que siga ayudando a la Argentina.

