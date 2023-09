Melconian cruzó a Milei por la dolarización: "No engrupas a la gente"

Carlos Melconian, economista cercano a la candidata presidencial Patricia Bullrich, apuntó contra Javier Milei en redes sociales por su propuesta de dolarización y lo cuestionó por “no decir la verdad”.

El líder de La Libertad Avanza había apuntado contra Melconian luego de que Infobae publicara un titular de Melconian que decía que la dolarización debía ser ordenada: “Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible… otro que ha sido derrotado”, dijo Milei.

Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible...

Otro que ha sido derrotado...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/xG6mGKdUWY — Javier Milei (@JMilei) September 19, 2023

En un video publicado en Twitter, el expresidente del Banco Nación le respondió: “Te confundís. Alguien vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste".

"No engrupas a la gente, no se puede dolarizar. Eso es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenes ni fideos, ni tenes tuco. Entonces, decí la verdad", dijo haciendo un paralelismo con la falta de dólares.

Y agregó que la dolarización o la bimonetariedad “es un pedacito de un programa, de un plan, ¿cuál es tu programa y tu plan?”.

Previamente, Melconian había dicho en declaraciones a Todo Noticias que “la dolarización debería ser ordenada, no desordenada a partir de una espiralización previa, un plan Bonex o una licuación“

Y había asegurado que discutir dicha propuesta no tiene sentido debido a la inviabilidad de su aplicación desde su óptica a raíz de la falta de reservas del Banco Central.

LD / LR