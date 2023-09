El economista Hernán Lacunza elogió a Carlos Melconian y explicó la pérdida de poder político de Larreta. Asimismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), afirmó que este gobierno "está rompiendo todo", y al respecto de los anuncios tributarios aseguró que "es hipotecar el futuro en nombre del presente".

¿Por qué considerás estás medidas de Massa un "Hood Robin"?

Si tu audiencia representara la Argentina, de cada 100 oyentes, 93 no pagarían el impuesto a los ingresos, que existe en todo el mundo y que es el mal llamado Ganancias.

Los 7 que más ganan son los que pagan este gravamen, ya que el salario formal promedio está en 350 mil y el informal en 150 mil mensual. Lo que propone el Gobierno ahora es romper ese esquema y que de esos 7, sean 6 los que no paguen.

Pero, como eso va a producir un agujero en las cuentas públicas porque va a dejar de recaudar el Estado, va a ser cubierto con emisión monetaria del Banco Central. Esto para pagar todos los gastos estatales.

Consecuentemente, va a traer más inflación, por tanto, el 93% que estaban abajo (sobre todo los más pobres) van a estar subsidiando esa pérdida de recursos de ese 7% que están arriba.

Por eso es una medida "Hood Robin", le saca a los de abajo para dárselo a los de arriba. Después podemos hacer reflexiones sobre si la presión tributaria es alta o no, pero los cambios hay que evaluarlos en el marco.

Pero a 6 semanas de la elección no se puede romper el esquema tributario, a partir de un presunto fin electoral que, encima, está mal enfocado. La gente ya se avivó, agarra todo lo que le dan y después vota a quien quiere.

A su vez, Massa sacó otra medidas que también benefician a gran parte de ese 93%: la devolución del IVA o los créditos subsidiados del ANSES. ¿Es la sábana corta?¿ En el mejor de los casos, si esto sale bien, termina mejor que antes de comenzar?

No, termina peor. Son medidas de campaña, no de un plan de Gobierno, porque si no las tendríamos desde el día 1. Es dinero público que malgasta en su propia campaña.

En esa línea, la devolución del IVA, en realidad, es una devolución al 25% de las compras para algunos de los consumidores en determinados comercios con un tope de 19 mil pesos.

Entonces, al de Ganancias en lo que queda del año le vas a estar realizando un reintegro de impuestos de 1,2 millones de pesos, y a los de abajo 19 mil. Es bastante difícil así, y nuevamente, van a estar perdiendo recaudación y sustituyéndolo con inflación.

Todo esto es regresivo, que es cuando pagan más los pobres y menos los ricos. No sólo es inconsistente sino que está rompiendo todo el Gobierno, se terminó el pudor, no les importa lo que sigue.

El hartazgo de la sociedad con las medidas a largo plazo

Cuando salió de la convertibilidad en el 2002, mucha gente “prefirió” el aumento de la inflación antes que un ajuste.

¿Puede tener que ver con la dificultad de comprender la economía de la mayoría de la sociedad, que no percibe las consecuencias inmediatas que tienen determinadas medidas y, contraintuitivamente, preferir aquellas que terminan perjudicándolo?

Claro, el populismo tributario abusa del desconocimiento general de los contribuyentes. Es hipotecar el futuro en nombre del presente, pero con esta inflación alta ese futuro es el mes que viene.

Esa miopía depende del nivel de educación y difusión de las ideas económicas, lo cual debería ser más abundante en la currícula escolar. Ahora bien, los dirigentes de turno deberían tomar decisiones políticas corto y largo placistas, pero ahora están rompiendo todo para después del 10 de diciembre.

Macri hizo cosas parecidas entre las PASO y las generales del 2019, de la misma manera que 4 años antes había dicho que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias, ¿tenés alguna autocrítica en ese sentido, independientemente de que vos sólo hayas estado en el tramo final de esa gestión económica del exmandatario del PRO?

En el 2019 se anunciaron esas medidas pero no se terminaron implementando. Entre las primarias y la general de ese año tuvimos una recuperación de votos cerca del 35% de los votos y fue por la leve estabilidad y los fantasmas que pudimos espantar.

Entonces, ojo con esto que está haciendo el Gobierno porque no rinde y genera más inestabilidad, están acelerando en una cornisa. Es peligroso porque hay inflación de un 12% y están acelerando la emisión y el gasto.

En 2015, el intento de Macri de eliminar Ganancias fue un error. Cualquier país desarrollado basa su esquema tributario en el impuesto a los ingresos y al consumo, o sea, Ganancias e IVA. Y no cobran retenciones, ingresos brutos e impuestos al trabajo, que son los más ocultos pero los más dañinos. Por eso Juntos no lo aplicó en ese momento y no quiere apoyar este populismo tributario.

La imposibilidad de Larreta y el plan de Melconian

Teniendo en cuenta que vos eras unos de sus economistas más cercanos, ¿podrías hacer una reflexión acerca de cómo, hasta hace dos años, Larreta era el supuesto próximo presidente y ahora apenas termina teniendo el doble de los votos de personas que se presentaron por primera vez en una elección, como Juan Grabois?

Es que creemos en esos programas de largo plazo y en esos procesos de cambio mágicos. Uno no puede madurar de la noche a la mañana, nuestro desarrollo en muchos aspectos es muy adolescente. La demanda de inmediatez es menos sofisticada y puede haber atentado contra las propuestas largoplacistas de este tipo.

Tras el triunfo de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, ella asignó a Carlos Melconian como su ministro de Economía si ganara las elecciones. ¿Qué opinás de él como economista y sobre su plan económico?

Lo conozco hace muchos años, incluso nos vemos muy seguido en la cancha de Racing. Melconian es idóneo y tiene honestidad, dos requisitos necesarios para ese cargo.

Lo que hicimos en esta campaña fue lo que correspondía, nos pusimos todos a disposición. Algunos economistas se han integrado bajo la conducción de Carlos. Es una buena elección y es el mejor equipo posible para la Argentina que está por venir.

Las propuestas de Javier Milei en la práctica

Y respecto a las dificultades de comprender el funcionamiento de un sistema económico con sus múltiples factores, ¿puede ser que Milei aproveche ese desconocimiento de la polución para plantear soluciones que también pueden ser contraproducentes para los supuestos beneficiarios?

Y sí, puede ser. Es una sociedad agotada de promesas incumplidas y de poca credibilidad. No van a suceder ni la dolarización ni la motosierra, eso es magia. Es una oferta mágica irresponsable a una sociedad cortoplacista y por eso se lleva más votos.

La magia y la economía son dos cosas diferentes y, si fuera electo, a los 3 meses puede tener una pérdida de apoyo popular, con las dificultades políticas que eso conlleva. La miopía dirigencial es la que nos mantiene en este pantano hace décadas.

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza

Alejandro Gomel (AG): Javier Milei acaba de anunciar que apoyará el proyecto para modificar Ganancias de Massa, ¿ves un acuerdo entre el oficialismo y el candidato de La Libertad Avanza?

El acuerdo no lo veo sólo ahí, sino también la semana pasada cuando le pidió que postergue la presentación del Presupuesto, incumpliendo un mandato legal.

Es grave inconstitucionalmente y muy conveniente para el Gobierno, que no tiene que dar explicaciones de porqué la inflación de este año es el triple de lo que se presupuestó y dónde va a recortar el mes que viene.

Jorge Asís: "Algunos le temen más a Javier Milei que a Myriam Bregman"

Por su parte, Milei debería explicar cómo hará para cubrir el bache del Impuesto a las Ganancias y evitar que suba la inflación, sobre todo él que postula fuertemente la idea del Central independiente.

Y que argumente cómo evitará que lo paguen los pobres con la inflación. La política económica se hace con un bisturí, no con una motosierra. Hay que bajar impuestos, sí, pero primero los que pagan son los de menor recursos.

