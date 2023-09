Para Jorge Asís, escritor y periodista, Javier Milei es “el monstruo que se generó a sí mismo”. Además, consideró que es posible un reacomodamiento de Sergio Massa que le permita ser competitivo. “Generar una fuerza competitiva a partir de este Gobierno es un milagro”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Titulaste tu última columna “¿Y si de repente el cambio fuera Massa?”. ¿Por qué creés que Sergio Massa puede ser el cambio?

Es deducción, información, conocimiento de la historia. Características del peronismo. El peronismo, por lo general, tiene bastante sensibilidad para percibir los cambios.

Cuando hay una ola de cambio que es imparable, esa ola te puede llevar puesto si pretendés oponerte. Lo recomendable, en todo caso, es ponerse al frente de esa ola.

Esto tiene que ver también con la historia del peronismo. Perón era casi una atracción turística en Madrid. Iban a verlo peronistas, le llevaban regalos, atenciones. Pero aquel Perón es redescubierto por los jóvenes en un momento en que venía una ola que tenía que ver con los jóvenes, y prácticamente se puso al frente de todo eso. Después tuvo un epílogo distinto.

Si vos querés, el propio Menem, felizmente, estuvo en aquel momento histórico, cuando desaparecía la Unión Soviética, emergía el capitalismo como el único método de acumulación, todo llamaba a la privatización. ¿Qué hizo Menem?, se puso al frente de la ola.

Hoy, que hay una necesidad y un reclamo de cambio muy fuerte, mientras Milei y Patricia Bullrich compiten por tener la representación de ese cambio, ¿y si de repente Massa es el cambio?

No veo que Massa sea un tipo que esté para oponerse a todos los cambios que reclama la sociedad, que me parece que son justos.

En tu nota te preguntás: “¿La chispa no aparece porque Patricia no prende o Patricia no prende porque no aparece la chispa?”. ¿Encontraste la respuesta a eso?

El gran problema que tienen, incluso los grandes medios de comunicación, que prefieren a Patricia Bullrich presidente, están en problemas, porque Patricia no prende, y Milei les amaga con sacarles la pauta.

Sergio Massa los atrae en cierto modo, pero temen el combo con el que viene Massa, el poder de decisión que puede tener Cristina Kirchner.

La sociedad está hoy perpleja con esta elección. A mí me parece que se equivocan fuertemente en Juntos por el Cambio al ensañarse en la destrucción del kirchnerismo, que está cada vez más minoritario y también es una causa perdida que no tiene sentido salir a defenderlo.

Ahora, mientras Juntos por el Cambio intenta masacrar al kirchnerismo, el que crece es Milei. Y también, el que encuentra su espacio y reconquista terreno es Massa.

Massa hoy alude al “milagro”. Primer milagro, haber llegado hasta agosto. Segundo milagro: generar una fuerza competitiva a partir de este Gobierno es un milagro, algo absolutamente milagroso. Llegar y ganar al balotaje, sería aún más milagroso aún.

Entonces, ¿por qué no puede ser Massa el que pueda representar el cambio que exige la sociedad? El tema es apasionante. Yo suelo decir que nosotros, que vivimos de la confusión, que es lo único que tenemos, bueno, esta confusión nos da garantías de tener mucho trabajo por delante.

Sintetizando, opinás que Juntos por el Cambio, al ensañarse en la destrucción del kirchnerismo, lo que hacen es beneficiar a la “primera marca”, como dice Milie…

Por supuesto, y me parece que el máximo error que pueden cometer, y también Massa y el peronismo, es polarizar con Milei.

Polarizar con Milei es entrar en su territorio, donde siempre te va a ganar, porque él tiene respuestas para todo y balas racionales no le entran.

Lo que tiene que hacer Massa es volver a generar un movimiento nacional. Creo que el peronismo algo tiene que ver con la cuestión del movimiento nacional y, bueno, a partir de esta federación de peronismos provinciales, municipales, sindicales, que son factorías, si en su tarea milagrosa, logra generar algo compacto entre todas estas factorías, puede generar alguna otra alternativa.

Patricia se agotó en la epopeya de terminar con Larreta por instrumentación de Mauricio Macri, al que yo creo que lo que más le interesa, por más que salga a hacer campaña por Patricia, es que Milei sea el próximo presidente de la República.

Yo suelo diferenciar, en mis charlas, cuando me preguntan si la elección fuera hoy. Si la elección fuera hoy, el presidente de la República sería Javier Milei, y tal vez en primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, hay una nueva configuración política en la Argentina, si la segunda vuelta se hace entre Milei y Massa.

Ahora, faltan 30 días de política. Se aguarda la reacción de “la casta”, que fue tan humillada y ofendida. La política, en una palabra, es la que tiene que actuar ahora.

Me parece que los de Juntos por el Cambio son los que se equivocan más en esta manera de hacer política, que no se dan cuenta que no tiene sentido ensañarse en la destrucción del kirchnerismo mientras crece un producto original que trafica, con más jerarquía, la misma mercadería.

Creo que el peronismo tiene que salir a trabajar de la manera más tradicional, con el aparato. Esta es una elección nueva, hay 8 provincias que eligen senadores. Milei ganó en provincias que ni siquiera tenía un representante fuerte, razón por la cual, aquí se sabe que un gobernador que no tiene un senador a favor, en Buenos Aires no lo atiende ni el subsecretario.

Razón por la cual, los que tengan que elegir senadores, van a salir a “jugar la propia”, lo quieran o no a Massa. Tienen que salir en defensa propia a hacer una elección distinta a la que fueron las PASO.

Cuando vos ves que en las PASO el candidato presidencial saca 30, 40 puntos, y cuando pelea el gobernador por la suya saca más de 50, algún desfasaje hay.

Esto también pasa en la Provincia de Buenos Aires, donde los intendentes, los mini-gobernadores, tienen que salir a defender sus consejos deliberantes. Así muchos hayan hecho “travesuras”, y puedan tener gente propia en las listas de Javier Milei. Ya son de Milei.

Hoy el poder está más cerca de Javier Milei. Yo digo que Milei es el monstruo que se generó a sí mismo, aunque hubo muchos que quisieron ayudar a la gestación de este fenómeno, que, hoy te diría, excede al provincianismo cultural argentino.

Ahora Milei cree que participa de otro escenario, que está para otra cancha, y debe pensar, según mi presunción, probablemente equivocada, en tener una entrevista con Donald Trump, porque están muy muy agrandados.

Hace unos minutos entrevistamos al candidato a gobernador de Mendoza, Omar De Marchi, que compite con Juntos por el Cambio, representando a parte del radicalismo y a parte del PRO. Él decía que iba a ganar este domingo porque no solamente representa a Juntos por el Cambio, sino también, indirectamente, a Milei.

Yo le pregunté por su estrategia y la de Mauricio Macri, y él me decía que Macri tiene que hacer tantos esfuerzos para decir que apoya a Bullrich, que eso mismo indica que su apoyo no está. ¿Cuál es tu visión de la estrategia de Macri?

Oficialmente, él apoya a Bullrich. En estos casos uno tiene que suponer, porque no operamos con una base informativa.

El problema es que Milei lo legitima a Macri. Estoy seguro que a Macri le encantaría hablar como habla Milei. Milei hasta casi que le da explicaciones de su propio fracaso. A él no le fue bien porque no hizo las cosas que dice Javier Milei que hay que hacer. En esto, Milei reivindica a Macri.

Me han hablado de la alegría que tenía Macri el día de la elección. Tenía una alegría importante por haber mandado a la banquina a Larreta, por el triunfo de su primo en la Ciudad de Buenos Aires, que pasará a ser el hombre más importante del espacio si no entra Patricia a la segunda vuelta.

Pero el motivo real de la alegría era el triunfo de Milei, casi no podía disimularlo. Y, la gran diferencia, es que hoy el poder es Milei. Cuando Milei dice “Patricia es mi tercera marca”, o “yo le ofrecería a Macri un espacio”, el que habla desde el poder es Milei, y se equivocan todos aquellos que creían que este muchacho era un chiflado.

Podrá ser fácilmente desbordable, pero no come vidrio, y sabe que está a las puertas del poder, y muchos de los medios de comunicación que colaboraron tanto en la gestación de este producto, hoy también se miran alarmados.

Creo que algunos le temen más a Milei que a Bregman, si estuviera en esa misma situación de poder.

Emilio Monzó dijo que, de ganar Milei, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria se romperán. Yo agrego que, si ganara uno, se rompería el otro. ¿Qué futuro le asignás a las coaliciones que pierdan?

Yo creo que estamos a las puertas de una nueva configuración política. Sobre todo, te diría que, si la segunda vuelta se da entre Milei y Massa, va a haber toda una nueva configuración, y también del poder en la argentina, y un sinceramente político en cuanto a expectativas.

Aquí hoy, del espacio que casi no se habla, aunque es el espacio que tiene más gravitación de poder en Juntos por el Cambio, es la Unión Cívica Radical. Yo, sinceramente, no creo que la Unión Cívica Radical vaya a apoyar en bloque a Milei en una eventual segunda vuelta con Massa.

No te puedo decir que lo van a votar a Massa, pero me parece que viene un desafío conjetural, que nos va a garantizar a los analistas y columnistas mucho trabajo, porque lo único que nos queda en pie es la confusión, y para eso estamos nosotros, para ver si podemos esclarecer algo.

