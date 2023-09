Omar De Marchi, diputado nacional y candidato a gobernador de Mendoza por Unión Mendocina, aseguró que su partido está lejos y, a la vez, cerca de cualquier opción nacional. Además, resaltó que el único camino sustentable de Argentina es “bajar el gasto”, en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué diferencia encuentra entre las ideas de Javier Milei y las de Patricia Bullrich? ¿Qué tan cerca está de ellas?

Argentina está obligada, en el próximo tiempo, a construir cambios estructurales, aunque gane Sergio Massa . No hay ninguna chance de que Argentina tenga sustentabilidad gastando más de lo que tiene.

Dicho de manera simple, no nos prestan más plata, no hay más espacio para nuevos impuestos, la emisión nos ha llevado a la hiperinflación que hoy tenemos y, por lo tanto, el único camino sustentable es bajar el gasto y empezar a trabajar en una Argentina distinta.

Nosotros, hace 158 días formamos la Unión Mendocina , un espacio nuevo en la provincia de Mendoza y, sin embargo, estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones de la provincia. Hemos puesto por encima de cualquier interés político a la provincia de Mendoza.

Estamos lejos y cerca de cualquier opción nacional, porque quien gane no va a alterar el hecho de que pongamos a Mendoza en esa discusión, con mucha sensatez y respeto. Queremos refundar el diálogo del interior versus la Nación de manera seria, no como se da hoy.

¿Entiendo mal si digo que lo que le da sustento a tu afirmación de un triunfo en Mendoza es el hecho de que tu partido representa, no solamente a Juntos por el Cambio, sino también a la ola libertaria que representa Milei?

El problema es que resulta difícil advertir qué representa Juntos por el Cambio , por eso le está yendo mal a Patricia Bullrich .

En Mendoza están absolutamente equivocados creyendo que Cambia Mendoza es la referencia de Juntos por el Cambio. Cambia Mendoza, que es la fuerza que lidera Alfredo Cornejo, es un sector del radicalismo. Todas las fuerzas que fundamos ese partido nos fuimos y hemos articulado este nuevo espacio de la Unión Mendocina.

Lo que pasa es que aquellos que analizan la realidad del país a 200 metros del Obelisco nunca van a entender el interior de Argentina.

Claro que represento ambas ideas, los dos partidos que representan La Libertad Avanza en Mendoza son fundadores de la Unión Mendocina, es más, los presidentes de ambos partidos son candidatos a legisladores provinciales en la Unión Mendocina, es decir que el conector de Javier Milei en Mendoza forma parte de la Unión Mendocina.

Me gustaría encontrar el paralelo entre Mauricio Macri y vos, quien también hace equilibrios entre el apoyo a Patricia Bullrich y el elogio a Javier Milei…

“Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”, porque si vos todo el tiempo tenés que estar asegurando que apoyás a un partido, es porque hay dudas. Creo que forma parte de la falta de perfil claro de Juntos por el Cambio.

No se puede articular un perfil más claro desde el cambio estructural que Argentina necesita, que Milei. Así como tampoco vas a poder encontrar un perfil más populista que Massa.

Lo que le está pasando a JxC a nivel nacional es que se ha quedado en el medio, sin convencer a nadie.

¿Con el refrán que nombraste anteriormente, te referís a que Macri preferiría que gane Javier Milei en vez de Patricia Bullrich?

No puedo interpretar a Mauricio Macri , simplemente me da la sensación de que hay algo oculto en Mauricio. El conflicto existe aunque no se reconozca, porque si tenés que salir a aclarar es porque hay dudas, y si hay dudas es porque hay un conflicto.

Muchos no advierten claramente cuál es la preferencia de Mauricio y, como expliqué recientemente, si Macri tuvo que salir a aclarar que apoya a Patricia, es porque hay dudas.

¿Vos preferirías que sea presidente Bullrich o Milei?

Hasta el momento soy muy respetuoso de las diferentes fuerzas políticas que integran la Unión Mendocina, que tienen referencias nacionales distintas, porque priorizamos lo local.

El solo hecho de que hoy no esté diciendo “la candidata debería de ser tal…” radica en que para expresarme claramente prefiero esperar al domingo.

VF JL