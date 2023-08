Omar De Marchi, candidato a gobernador mendocino, declaró que no dirá a quién votó hasta después de las elecciones provinciales, para no generar conflicto interno. “El triunfo de Milei es un baño de realidad”, aseguró el ex legislador en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué es lo que debería hacerse ahora, después del resultado de las PASO?

Argentina está atravesando un momento extremadamente complejo, y como siempre se suele decir, para situaciones complejas, remedios complejos o sofisticados.

Elecciones en Mendoza: alineado con Bullrich, Cornejo triunfó en las Paso de JXC

Sobre resultado de las elecciones y este triunfo de Javier Milei, aclaro que no formamos parte del mismo espacio. Nosotros, en Mendoza hemos articulado un nuevo espacio que se llama La Unión Mendocina, que tiene un profundo aroma federal, somos claramente mendocinistas, y en torno a este principio aglutinador recibimos acompañamiento de diferentes espacios de la provincia de Mendoza.

Esto lo aclaro para no caer en el oportunismo de que, como obtuvo un buen resultado todos se cuelgan de Milei, no es nuestro caso. Más allá de que entre los fundadores de La Unión Mendocina está el Partido Demócrata y el Partido Libertario, que son los dos que impulsaron en Mendoza la candidatura de Milei.

Para JP Morgan, Milei es "un terremoto"

Argentina tiene problemas muy graves, y lo que sucedió el domingo, me parece que tiene que ver con dos cuestiones básicas. La primera, sí, evidentemente hay enojo, y la ciudadanía lo canalizó a través de Milei, pero no hay que subestimar a la gente y creer que es solamente un voto enojo, antisistema o por fuera, porque en ese caso no se hubiera ido a votar, hubieran votado en blanco, o hubieran anulado el voto. Mil cosas que en otras elecciones hemos visto.

La gente optó por una alternativa, que en este caso es Milei. Creo que es un baño de realidad para comprender que se está produciendo en la Argentina una reconfiguración de los espacios políticos tradicionales, y que hay que salir del marketing de la política y empezar a hablar en serio de que es lo que hay que hacer en la Argentina, guste o no guste.

Creo que es por allí la cosa, y lo de Milei ha venido a poner arriba de la mesa la discusión profunda de la Argentina que tiene que venir.

Yasky: "Es un fracaso nuestro que los trabajadores voten a Milei"

¿Por quién votó?

Quienes escuchan, la mayoría no deben ser mendocinos, entonces quizá no comprendan la situación puntual de la provincia. Mendoza está mal, a pesar de todo el buen marketing que tiene afuera, entonces nosotros nos hemos plantado en una posición clara y profundamente federal, tratando de separarnos de los acuerdos nacionales.

En mi caso, al liderar esta posición, he hecho en todos los medios un culto de mantenerme equidistante de todos los espacios nacionales, por lo tanto, si yo inclinaba mi posición por alguien podía llegar a incomodar a alguno de los espacios que integran La Unión Mendocina.

Siempre digo que la Argentina que viene tiene que ser una Argentina donde se puedan llegar a producir acuerdos, inclusive hasta Milei lo está diciendo ahora, lo cual me agrada. No se sale a los gritos, sino poniendo un plan arriba de la mesa y consiguiendo los acuerdos.

La hora de la teoeconomía

Lo entiendo previo a las PASO, pero ahora que ya pasaron, ¿votó por Javier Milei, por Patricia Bullrich, por Horacio Rodríguez Larreta o por Sergio Massa?

Me estás volviendo a preguntar lo que me preguntaste recién, y yo tengo que volver a contestar lo mismo que te contesté.

Antes de las elecciones lo puedo entender, ahora ya está...

No, porque nosotros tenemos la elección provincial el 24 de septiembre. Mendoza tiene desdobladas las elecciones, por lo tanto, ese es un valor que tenemos en la provincia.

Alejandro Gomel (AG): El 24 se vota gobernador en Mendoza. De un lado estará Juntos por el Cambio, entonces, ¿usted tendrá el apoyo de Milei?

En Mendoza no existe Juntos por el Cambio, existe Cambia Mendoza, que es una alianza integrada por un sector fuerte del radicalismo, liderada por Cornejo y por Libres del Sur.

Julio Cobos: "Milei captó la voz de los indignados"

Si uno tuviera que ver el espíritu fundacional de Cambiemos en 2015, en Mendoza lo representamos nosotros.

De hecho, está integrado por el Partido Demócrata (que fue fundador de Cambia Mendoza), lo integra la Coalición Cívica, lo integra el PRO (por más de que lo intervinieron, pero los que se han ido se han quedado con el sello nada más), es decir el espíritu real del PRO de Mendoza lo integra La Unión Mendocina, y lo integran también espacios vinculados al justicialismo no kirchnerista.

Entonces, esta aclaración la hago porque si no queda como que nosotros hemos roto, y yo insisto en que, de acuerdo al espíritu de lo que fue Cambiemos, quienes mejor lo representamos en Mendoza hoy somos nosotros.

De Marchi sorprendió con un vice radical

AG: ¿Usted tiene vínculo con Milei? ¿Puede tener su apoyo?

Estuvo entre las tres mejores provincias, sacó 45% de los votos, la mitad de los votos de los mendocinos fueron para Milei.

Javier hizo un video previo a las PASO provinciales, que fueron el 11 de junio, donde dijo que no había que votar ni a Cornejo, ni al “Frente de Chorros”, lo dijo muy claramente.

El Partido Libertario, formado con personalidad jurídica, y el Partido Demócrata, forman parte de La Unión Mendocina. De hecho, los dos presidentes, Armando Magistretti (PD) y José Caviglia (PL), son candidatos en la provincia de La Unión Mendocina.

Javier Milei perdió la paciencia y cruzó a Luis Majul

AG: Bueno, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola... no lo decimos pero tiene una alianza con Milei.

Sí, perfecto, pero quien encabeza una de las listas de senadores provinciales es el presidente de la Coalición Cívica, y la relación entre Lilita y Milei sabemos que no es la mejor. También es candidata Flavia Manoni, una de las referentes de Compromiso Federal, que aquí en Mendoza es una fracción del justicialismo que acompañó a Schiaretti, y eso es bastante fuerte.

No se puede quizá comprender la fisonomía de La Unión Mendocina desde afuera. Mendoza hace mucho tiempo que ha resignado el liderazgo que históricamente tuvo, porque hemos dejado de tener gobernadores y hemos tenido gerentes, y los gerentes no cambian las cosas porque temen por su cargo, entonces tratan de no levantar mucho ruido.

Mendoza, históricamente, ha estado conducida por un fuerte espíritu emprendedor que asumía riesgos, transformaba y emprendía, y por eso en otras décadas fue distinta al resto de las provincias vecinas que tenían la misma geografía seca, compleja y difícil.

Son 18 los detenidos por intentos de saqueos en Mendoza, y el "presunto instigador" tiene 22 años

Pero desde hace muchos años a esta parte, Mendoza perdió ese perfil, y provincias como San Juan y Neuquén hoy nos superan en ingresos per cápita.

La inversión en infraestructura de San Luis ha sido más importante que la de Mendoza, entonces esto que digo tiene que ver con las raíces más profundas de la Mendoza emprendedora, que la venimos perdiendo desde hace mucho tiempo a esta parte.

Fernando Meaños (FM): Cuando alguien le pregunta a Milei cuál es su plan económico, entre las primeras tres cosas menciona cortar las transferencias a las provincias. Eso implica un recorte de recursos inmediato, ¿qué visión tiene de eso?

Encuesta: el 50% cree que con un gobierno de Milei estará mejor que ahora

El contexto de la Argentina, desde hace muchos años a esta parte, es una Nación pobre, pidiendo plata todos los días para pagar el día a día, provincias en equilibrio y municipios ricos.

Es notable cómo los municipios festejan un Gobierno nacional que les subsidia o les paga cordón y banquina, cuando la Nación tiene que estar para construir las grandes autopistas, las grandes transformaciones de la matriz productiva, generar energía, construir presas hidroeléctricas, aeropuertos, temas de los que no se ocupa.

No solamente comparto eso sino que hacia allí tenemos que caminar el día de mañana, para que cada uno cumpla con la tarea que tiene que cumplir y hacer.

Hace poquito murió el Doctor Laura, un destacadísimo desarrollador, y él hablaba de 13 mil km de autopistas y enseñaba las formas de financiarlas, nunca nadie lo escuchó y Argentina sigue siendo cada vez más pobre por eso.

El peso argentino seguirá cayendo si aumentan las probabilidades de dolarización

Es por ahí que hay que ir. A Mendoza la beneficiaría porque siempre termina siendo ninguneada por la Nación. Y por falta de discusión de la nueva Ley de Coparticipación Federal, que tiene que darse, y que tenemos una deuda de 20 años, cuando se sancionó la Constitución.

Reparte recursos como se le da la gana, sin ningún índice sometido a algún nivel de eficiencia, al contrario, la Ley de Coparticipación le da más plata al más ineficiente, porque se supone que si tenés más pobreza en tu provincia es porque sos malo, no bueno.

Sin embargo, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son un chiste. Dentro de la polinómica que distribuye recursos importantes en todo el país, quien más pobres tiene, más plata le das. Ergo, el mensaje que le das es: más pobre, vas a tener más plata. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con eso.

MVB JL