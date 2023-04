El diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, anticipó como serán las elecciones mendocinas, donde se postulará como gobernador. A su vez, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que se deben una charla con Horacio Rodríguez Larreta, tras las diferencias en el PRO.

Mendoza siempre se comportó, por lo menos en los estudios de mercado, como otra Ciudad de Buenos Aires, es una buena representación de lo que sucede aquí. Allí hay un túnel de viento de todas las problemáticas de la oposición a nivel nacional. ¿Qué balance contextual puede hacer al respecto?

Es un error pensar a Mendoza como un correlato local de Juntos por el Cambio. Porque de Cambia Mendoza se han ido desprendiendo la mayoría de los partidos fundadores y hoy quedó circunscripto a un sector del radicalismo y a Libres del Sur.

Con el resto de los partidos, entre ellos el PRO y la UCR, estamos articulando este nuevo espacio provincial que se llama La Unión Mendocina.

Por eso, muchas veces, lo que se plantea en ámbitos distintos a los de Mendoza no reflejan lo que sucede aquí. Eso nos motivó a lanzar este espacio que está teniendo un crecimiento interesante, a partir de la defensa real de la mendocinidad. Cambia Mendoza está agotado y sin iniciativa, pese a que no vamos a despotricar un espacio que hemos integrado.

Y Mendoza, contrario a lo que muchos creen, no está bien. Tenemos 42% de pobreza y hace 13 años que no crece, por tanto no genera empleo privado de calidad, al contrario, se fue priorizando cada vez más. Es la penúltima provincia en actividad económica en materia de despegue post pandemia.

En ese entonces el paisaje político era entre Alfredo Cornejo o La Cámpora, que está teniendo una devaluación muy fuerte en esta provincia. Por eso íbamos a un partido único. Además, estamos atravesando una fuerte debilidad institucionalidad gradual.

Se daban todas las condiciones para quedarnos en el confort del poder o nos arriesgamos a dar este paso para brindar una opción alternativa.

¿La lectura que hacemos los porteños respecto de que lo que pasa en Mendoza es, de alguna manera, un túnel de viento nacional, es totalmente errónea?

Por supuesto, porque en el país son 24 provincias con sus realidades distintas. Si no somos capaces de advertir esto desde los comandos centrales de los partidos, no podemos gritar a los cuatro vientos que somos federales.

Por otro lado, siempre me dicen que me fui de Juntos por el Cambio, pero hay que preguntarse quién es JxC en Mendoza. Porque mi compañero de fórmula para la próxima elección es Daniel Orozco, un radical intendente del departamento más populoso de la provincia como lo es Las Heras.

¿Qué expectativas tenés para las elecciones del domingo?

Hay que diferenciar esto. El domingo se vota en siete municipios desdoblados. Nosotros nos declaramos en libertad de acción a nuestros dirigentes, porque no queríamos entrar en la pelea entre el radicalismo y el peronismo, que es el que gobierna en esos lugares. En cuatro de ellos gobierna el peronismo no K.

Nuestra articulación está orientada hacia el 11 de junio, que cuando se lleven adelante las PASO provinciales, para poder ver cómo lo recibe la gente. Ahí es donde va a debutar la Unión Mendocina.

¿Cuál es su expectativa concreta respecto a la elección de gobernador? ¿Imagina a La Cámpora tercera? ¿Al mismo tiempo, considera que puede ganarle a Cornejo? ¿Y cuál es el papel de los libertarios en Mendoza?

El partido de los libertarios también integra formalmente nuestro frente, el cual está integrado por 11 partidos con personería jurídica. Es un espacio de más o menos 25 canales.

El papel de los libertarios en el espacio mendocino

¿Cuando habla de libertarios se refiere a Javier Milei o a otros?

Al único partido libertario de Mendoza, que responde a Javier Milei y que le consultan constantemente a él. Es de los pocos que, a nivel nacional, tiene partido propio.

Realmente logra un armado variado. En algún momento se decía que Córdoba anticipaba el futuro, pero ahora es Mendoza: junta los libertarios con el PRO.

Si, claro, inclusive con la Coalición Cívica. Quiero destacar algo para que se entienda mejor. Nosotros hemos generado dos ejes principales que parecen palabras abstractas pero no lo son: Mendoza y el futuro.

Porque poner el foco en Mendoza, nos une, más allá de las diferencias que hay a nivel país. El segundo tema, que es futuro, es unir una agenda hacia adelante sin mirar los espacios de los que venimos, sino nunca vamos a poder trabajar sobre una agenda común.

El futuro de la Argentina también debería ser ese. Si no, sólo tenemos extremos con mucho conflicto, pero mucho ruido y pocas nueces.

Javier Milei

Uno asocia, normalmente, a Cornejo con Patricia Bullrich, y a ella con Milei. Al mismo tiempo, este último odia a Larreta, quien te nombró como el armador de la campaña nacional. Es decir, que ustedes en Mendoza, rompen todos los moldes, ¿puede ser?

Hay un elemento que ha sido común: todos los referentes del PRO nos han negado, piensan que Mendoza es la tierra prometida, que está todo excelente. Y eso no es real.

Cambia Mendoza no puede ofrecer futuro de la mano del pasado. Por algo nuestra Constitución provincial no permitió la reelección de un gobernador, al extremo de que en 40 años de democracia, ha habido 10 gobernadores diferentes. Y los que quisieron volver no lo lograron.

¿Las internas en Juntos por el Cambio a nivel nacional se reflejan localmente?

Alejandro Gomel (AG): Desde el plano nacional, ¿usted se sigue autopercibiendo dentro de Juntos por el Cambio? ¿Y en ese sentido, sigue siendo Larreta su referente a nivel país?

Yo me siento consustancial con los valores del espacio, que tiene que ver con la defensa de los derechos individuales, la integración al mundo desarrollado, pero también con el diálogo y la defensa del federalismo.

Pero me sorprendió esta especie de mordaza que nos quisieron plantear, nos dieron vuelta la cara sin saber lo que estaba pasando en nuestra provincia.

AG :¿En las PASO vota a Larreta?

Debería votarlo, pero ha venido a levantarle la mano a Alfredo Cornejo y no me gustó. Nos merecemos una charla, porque me sorprendió ingratamente esa decisión.

Nuria Am (NA): ¿Larreta se quedó enojado cuando le comunicó lo que iba a pasar en Mendoza?

En lo personal, hay una relación de afecto. En lo institucional sí, porque ellos quisieron meternos a los empujones en un espacio que creo que no le está haciendo bien a la provincia, porque estamos avanzando a una asfixia institucional desconocida.

Había una construcción de poder muy jodida acá, porque cuando Gerardo Zamora aterrizó en Santiago del Estero venía a desalojar la dinastía de los Juárez, pero ahora no se puede entrar porque la transformaron en otro feudo.

Vale decir que Zamora es un radical K, arrancó con el mismo esquema que empezó Cornejo, quien fue el articulador de la fórmula Cristina-Cobos. Yo jamás estuve en el kirchnerismo.

NA: ¿Qué va a pasar con Milei respecto del apoyo de Lilita Carrió? ¿El apoyo de la Coalición Cívica en Mendoza cuenta con el aval de Lilita?

A Javier Milei le tengo mucho respeto y a Lilita le tengo cariño, la conozco hace mucho y hablamos cada tanto. No debemos mezclar las diferencias nacionales en Mendoza, porque sino nunca vamos a construir un proyecto que nos devuelva la potencia que hemos sabido ganar.

Bandera de largada

Por eso estamos aprovechando el desdoblamiento electoral, En Mendoza se vota un día la provincia y en otro turno, lo nacional. Eso nos permite la diferenciación entre las opciones nacionales y las locales.

NA: ¿Los que acompañan a Milei y los que hacen lo propio con Lilita pueden estar juntos en Mendoza?

Por supuesto que pueden estar juntos. Te muestro un ejemplo clarísimo: el candidato nuestro a intendente de la capital de Mendoza es libertario, Hugo Laricchia.

Y el postulante a primer concejal es Gustavo Gutiérrez, de la Coalición Cívica. Él fue candidato a vicepresidente de Lilita en 2003, es una gran referente. Estamos viviendo un fenómeno distinto en Mendoza, pero hay que estar dentro para entenderlo.

AO JL