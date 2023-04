El exbanquero, Hernán Arbizu, aseveró que "la convertibilidad duró siempre cuando hubo privatización de empresas y acceso al mercado de créditos externo". La imposibilidad de llevar a cabo la dolarización en Argentina y el ejemplo de Chile, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué una dolarización actual tiene reminiscencia o podría crear situaciones de crisis similares a las vivimos en 2001?

Es que para tomar los posibles resultados de una medida hay que ver si se aplicaron en la historia y los resultados que tuvieron. Lo más parecido a la dolarización fue la convertibilidad.

Lo primero que tienen que entender las personas es que Domingo Cavallo puso como condición sine qua non para asumir que Erman González hiciera el Plan Bonex, es decir, que el Estado se quedara con los ahorros de la gente depositados en los bancos. Recién ahí asumía e iniciaba con el plan de convertibilidad más el Plan Brady y lo demás.

Domingo Cavallo: "El manejo cambiario de este gobierno es equivocado"

La convertibilidad duró siempre cuando hubo privatización de empresas y acceso al mercado de créditos externo, o sea, ingreso de dólares. Cuando se terminó eso, después con el gobierno de Fernando de la Rúa, claramente en vez de haber puesto un cepo cuando empezó a haber ajuste fiscal trataron de estirarlo y terminó como inició, con un cepo. Y después con el Estado quedándose con el ahorro de la gente.

Lo que dice es que para que haya una dolarización primero tiene que haber un ajuste violento que haga el mercado, que en el caso previo a la convertibilidad fue el Plan Bonex.

No caben dudas, los dólares de algún lado tienen que salir.

Hablan de vender bonos y, ¿quién va a tomar un bono argentino a valor nominal? Si tienen la fórmula que la digan ya mismo porque es la solución a los problemas de la deuda que tenemos.

El día después de la dolarización

De endeudarse a valor nominal, es decir, que si Argentina emite 100 le deben 100 por esa deuda. Con eso tiene que ser la fuente como para poder tener suficientes dólares y así dolarizar, y eso es técnicamente imposible.

Lo que dice Javier Milei es que necesitan 35 mil millones de dólares, entonces, se emitirá a un bono que le dan a uno, por ejemplo el 35%. Serían necesarios 100 millones de dólares de bonos, que es lo que está diciendo usted si le entiendo bien.

Emitiendo 35 mil millones de dólares no le alcanzará. Valen un tercio del valor nominal y tiene que emitir 100 mil millones de dólares más toda la deuda emitida que tenemos, más la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

A Milei no lo conozco tanto, pero a los otros personajes sí y son personas preparadas, y me llama la atención que sean tan ilusos de creer que, por el sólo hecho de llegar ellos al poder, tienen todas las de ganar, que el mercado y el mundo los va a ver con buenos ojos y cambiará la posición o perspectiva con respecto a Argentina.

Rickyfortización de la economía

Eso es falso, ya pasó hasta con Cavallo, que tuvo como última medida, antes de imponer el corralito, un ejercicio del Repo que había cerrado con distintos bancos, que es un contrato de recompra. Y los bancos se plantaron en la postura de que se había hecho un megacanje y se le cambiaron los bonos.

La denuncia del representante argentino del FMI

No sé si vio la denuncia que hizo el representante argentino del Fondo, Sergio Chodos, respecto de que economistas de Juntos por el Cambio le dicen al Fondo que no le presta dinero adicional a Argentina. ¿Encuentra alguna reminiscencia en eso con lo que usted está denunciando?

No solamente eso. También salió Max Capital, que es un agente del mercado, a pedir disculpas por un "rumor" de que el fin de semana se iba a devaluar un 50%. Primero, la carta de disculpas sale a nombre de Max Capital y no sale con la firma de ningún director.

Uno de los directores y fundadores de esa compañía es Rodríguez Braun, apellido conocido porque algunos fueron funcionarios del macrismo.

Lo que dice es que son socios de quienes fueron funcionarios de Macri.

Van en el mismo sentido de opinión.

Jorge Asis: “Macri se bajó porque arrugó"

¿A cuál funcionario de Mauricio Macri se refiere?

Es uno de los tantos Braun, como los que hubo en el gobierno de Macri, que más allá de la relación familiar, tienen relación social, se mueven en los mismos círculos, me tocaba formar parte de estos.

¿Se refiere al secretario de Comercio y no a Marcos Peña?

Con el secretario de Comercio sí tiene relación. van al mismo club de squash. Por suerte o por desgracia los conozco a todos.

Compartir el club de squash o un mismo restaurante no generan justificación de que haya un vínculo directo.

No, pero sí una empatía. En los asados u otros lugares los comentarios son los mismos y la visión política y económica es exactamente la misma.

Hizo un chiste irónico en realidad tratando de ser didáctico de que con la dolarización hay muy pocos que ganan y muchos que pierden. Me gustaría su visión independientemente de cómo se llegaría a ella, de qué produce la dolarización y que transferencia de recursos de un sector a otro.

Es un misterio.

Sergio Chodos pateó el tablero y apuntó a la oposición

Imaginemos que viene el Espíritu Santo y es posible. ¿Qué efecto produce?

La única forma posible de dolarizar es a través del Espíritu Santo porque no se vería nadie afectado. Emilio Ocampo dice que se puede hacer como Ecuador o Panamá, pero nunca la forma en cómo se va a hacer.

Dijo que es imposible, algo que también lo dice Carlos Melconian. Imaginemos que es posible. Recordemos aquello de que los economistas que se pierden en una isla y solo hay latas de cerveza que nadie las puede abrir y se imaginan que tiene un abrelatas, siempre se los acusa a los economistas de querer esas condiciones. Imaginemos que tenemos dolarización, ¿qué transferencia de ingresos de quienes a quienes significa una dolarización?

Primero, los salarios. La gente que piensa que porque hoy cobra 30, 40 o 50 mil pesos pasará a cobrar 50 mil dólares, es falso. Pasará a cobrar, dependiendo la tasa de convertibilidad, mucho menos. En el corto plazo, generará inflación. Además, generará importaciones, por lo cual la industrial local (pequeñas y medianas empresas) se verán altamente perjudicadas. Y sí van a ganar las grandes empresas alimenticias porque ya lo vivimos en los '90.

Si uno es empleado de clase media profesional, se verá beneficiado como yo en el '90, siendo trabajador bancario con un salario que era más digno. Pero si uno tiene su pequeña y mediana empresa, su negocio independiente se muy perjudicado.

Jorge Remes Lenicov: "La dolarización es una mala idea"

Los países que dolarizaron, por ejemplo, no tiene industria.

Exactamente. Chile es un ejemplo, no está dolarizado y prácticamente no tiene industria, sacando lo que el cobre y el salmón en menor medida. Importa todo.

El acuerdo entre el AFIP y el IRS

Claudio Mardones (CM): Hay 400 mil millones de dólares no declarados de propiedad de argentinos en el exterior, un tercio solamente fue declarado en la AFIP. En este contexto donde hay mucha expectativa por el intercambio de información entre el AFIP y el IRS de Estados Unidos para poder llegar a todos esos evasores y que declaren sus bienes ante el fisco argentino, ¿cree que hay chance de que pueda avanzar ese iniciativa y más teniendo en cuenta de que a este gobierno le quedan alrededor de ocho meses de mandato? ¿Ve que el Gobierno puede mantener estas herramientas de persecución del lavado cuando su situación cuando situación económica está tan en discusión?

El gran problema de la dolarización es la formación de activos en el extranjero, porque al tener acceso a dólares ilimitados (ya sean 50 o el que tenga la mínima capacidad de ahorro), termina con los dólares en el extranjero y fuera de la economía doméstica, generando nuevamente un prejuicio enorme al pequeño y mediano productor, que no solamente no le convierten con productos importados, sino que además no tiene acceso al crédito porque los bancos prácticamente no prestan porque se dedican al negocio de banca privada.

No creo mucho en el acuerdo porque se informó con el Internal Revenue Service, que es el AFIP de Estados Unidos, y no con FinCEN, que es la Unidad de Investigación Financiera. Y hay dos claves, es decir, lo que chequea es que cumplan con las normativas impositivas. Estamos hablando de evasión, no de lavado.

La Justicia autorizó a la Aduana a suspender preventivamente a los exportadores que no liquiden

No le veo mucha confianza. Ya llegó en su momento un listado durante el macrismo que durmió durante dos años. A su vez, Estados Unidos vive de esto y el financiamiento. Allí, se puede comprar una casa a 30 años en gran parte porque tiene un flujo continúo de inversiones extranjeras.

El 30% de lo que es el mercado de capitales de Estados Unidos son activos extranjeros, así que sería pegarse un tiro en el pie.

En medio de la suba del dólar blue, crece la preocupación por los precios

No le tengo confianza, más que nada porque se firmó con el Internal Revenue Service y no con FinCEN. El Internal no da información de personas físicas, es decir, si la persona jurídica está en condiciones no habrá información sobre la persona física, porque dar el nombre de una sociedad no tiene ningún sentido si no se puede saber quiénes están atrás de la sociedad, algo que si se hubiese firmado con FinCen sí se podría hacer.

¿Estados Unidos tiene un doble estándar?

No caben dudas. Es tal así que entre usted y yo podemos estar sentados en un bar en Ushuaia, hacer una operación ilegal y la transacción pagarla sin dólares físicos como para que sea jurisdicción de la Justicia Federal de Estados Unidos.

