Horacio Liendo: “La dolarización no es constitucional, el Congreso conserva la facultad de emitir moneda”

El abogado y ex secretario legal y técnico de Domingo Cavallo, Horacio Liendo, aseguró que Argentina “no crece desde el 2011”. “Estamos viviendo el final de un ciclo económico que comenzó derogando la convertibilidad”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿La dolarización es inconstitucional?

Hay un debate. Lo que está muy claro es que la Constitución no contempla la dolarización como un esquema monetario.

La Constitución tiene tres normas sobre esto, una apunta al Congreso, a crear un banco federal con facultad de emitir moneda, otra establece que es el Congreso el que debe hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y, en el 94, se agregó otra que asigna al Congreso a responsabilizarse de descender el valor de la moneda.

Eso significa que en cualquier momento, el Congreso podría emitir un cambio, es decir que la dolarización no es constitucional, el Congreso conserva la facultad de emitir moneda.

Si entiendo bien, lo que quiere Milei sería declarado inconstitucional por la Corte Suprema…

No diría que es exactamente así, supongamos que sale una ley que declara la dolarización y empieza a funcionar. Fundamentalmente, el Congreso conserva la facultad de emitir moneda nacional. Podría no ser tan irreversible como plantean los que sostienen la dolarización como esquema. Además, podría plantearse esa cuestión, el actual presidente de la Corte ha dicho que, en su opinión, hay que ver cuál sería el derecho afectado.

¿Una dolarización que faculte al Congreso o al poder ejecutivo, en algún momento, a emitir moneda, simplemente con la promesa de que en algún momento se pudiera emitir, alcanzaría?

Más que eso, lo que estoy diciendo es que, supongamos que estamos bajo una dolarización y hay una situación de escasez, en donde se contrae la actividad económica y en consecuencia hay una situación social, política y económica para resolverla, el Congreso podrá autorizar la emisión de la moneda nacional. No es irreversible la dolarización, porque sin vincular la constitución, nunca se le va a sacar al Congreso la posibilidad de emitir moneda.

La constitución prohíbe a las provincias emitir monedas, eso es inconstitucional, ahora, el Congreso si podría emitir pesos o el nombre que se le dé a la moneda, aunque se resuelva un modelo de dolarización.

¿Existiría alguna forma de ley que lograse aprobar Milei, que eliminase los pesos y se usarán solo dólares, que fuera constitucional o no fuera atacada por inconstitucional?

No, no existirá.

¿Cuál es tu opinión sobre el bimonetarismo que plantea Juntos por el Cambio?

Eso ya ocurrió en Argentina, al comienzo de nuestra organización nacional, hubo una ley de Mitre que declaró el curso legal de varias monedas extranjeras, incluyendo al dólar. Funcionó durante un periodo hasta que se sancionó una ley que puso en circulación exclusiva la moneda nacional.

Sobre ese modelo, yo me metería a hace un poco más de un par de años para proponer un esquema bimonetario que sería más superador de lo que fue aquel régimen de convertibilidad, la cotización entre el dólar y el peso sería totalmente libre (en mi esquema, no se en el de Melconian), sin intervención del Banco Central, y para que ese esquema funcione, obviamente hay que introducir profundas reformas en la carta orgánica del Banco Central para que no pueda emitir, para financiar al gobierno y que tenga que tener una política monetaria y financiera muy responsable.

En ese esquema, la gente sabría a qué abstenerse y podría funcionar libremente con un régimen bimonetario como funciona en otros países.

¿Le llama la atención el protagonismo de Cavallo hoy en día?

No me llama la atención porque estamos viviendo el final de un ciclo económico que comenzó derogando la convertibilidad y que no logró reemplazarla con una organización de la economía que fuese superadora de aquella, volvió al sistema previo a la convertibilidad, en el cual la Argentina es un país muy desordenado, con alta inflación, con subsidios a los servicios públicos, con precios alterados, etc.

Ese modelo ya había fracasado antes de la convertibilidad, que vino a instalar una nueva modalidad de organización.

Ahora, ese ciclo se ha agotado, a pesar de haber gozado de los mejores precios internacionales para los productos argentinos. Se ha llegado a una situación de altísima pobreza e inflación, con una recesión estructural. Argentina no crece desde el 2011, recupera baches en los que cae, pero no hay crecimiento.

