Según informó la periodista Nuria Am, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1), Cavallo dio una entrevista donde habló de la dolarización y dijo que “Milei no me hace caso”, ya aseguró que el candidato presidencial explica la dolarización como si fuese profesor de economía y eso así no puede hacerse.

Además, habló del levantamiento del cepo y sostuvo que él lo llevaría adelante solo para las transacciones no comerciales, porque de otra manera implica ciertos riesgos y empezaría una devaluación que provocaría una disparada inflacionaria.

“Un sistema bimonetario tiene que funcionar con un mercado cambiario libre, sino unificado totalmente”, declaró en la entrevista.

Carlos Melconian: "Se desvaneció totalmente el tema de la dolarización"

Además de disparar contra Milei, también cuestionó a Bullrich y dijo que no puede dejarse todo el esfuerzo en la prédica de Melconian.

A su vez, habló del sistema que implementó Perú en su momento, y sostuvo que la economía debe ir a un sistema bimonetario y, una vez estabilizado el tipo de cambio, como hizo Perú, sí pensar en la posibilidad de una dolarización.

MVB JL