Con la agenda económica, el oficialismo lleva la campaña al Congreso y acorrala a JxC

A tan solo cinco semanas de las elecciones generales, la campaña se trasladó al Congreso con una agenda centralmente económica que amenaza con dejar al descubierto diferencias internas sobre todo en el ámbito de Juntos por el Cambio, aunque también en otros espacios minoritarios que evalúan cómo posicionarse después del 22 de octubre, con la mira ya en el recambio parlamentario de diciembre.

Haciendo gala de su manejo parlamentario, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dinamitó la calma sobre todo en Diputados, con el envío del proyecto para convertir en ley la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias a partir de 2024 y la postergación del tratamiento del Presupuesto para después de los comicios presidenciales, a partir de un pedido de los libertarios de Javier Milei que prácticamente enloqueció a Juntos por el Cambio.

Con el bloque del Frente de Todos ya encolumnado detrás de la candidatura de Massa, para el lunes está prevista la firma del dictamen del proyecto de Ganancias, luego de la visita de funcionarios nacionales como la ministra de Trabajo “Kelly” Olmos, el titular de AFIP Carlos Castagneto y referentes del sindicalismo como Héctor Daer de la CGT que bancan la movida. A última hora de ayer se conoció la convocatoria a una sesión especial para el martes con la incorporación de este texto, con una velocidad que resulta récord para los tiempos que venía manejando el Congreso desde el inicio del año.

En el recinto se tratará, además, el proyecto para apuntalar a las Pymes y fomentar el empleo en jóvenes entre 18 y 25 años, también enviado por Massa y un tercer asunto que es la creación de cinco nuevas universidades que generó tensiones entre las distintas fuerzas. Es que dentro de las ocho propuestas originales, hay dos que son sostenidas por referentes de Evolución Radical; Emiliano Yacobitti y Gabriela Brower de Koning, con particular interés por lograr la aprobación de sus iniciativas. En diciembre de 2022, la postura general de JxC de no dar quórum a dos sesiones donde se trataron los proyectos dejó a los radicales con las manos vacías, por lo que se esperaba que ésta fuera la oportunidad de un volantazo y posible voto dividido. Sin embargo, la propuesta de Yacobitti para la creación de la Universidad de Saladillo quedó afuera del temario, ante la nueva negativa de su interbloque de dar quórum en rechazo a Ganancias. En cambio, la creación de la Universidad de Río Tercero, impulsada por Brower de Koning, sí será tratada porque hay interés en ello de diputados K de la provincia y no se descarta respaldo de opositores cordobeses, ya que fue una promesa de campaña del excandidato a gobernador Luis Juez.

En el radicalismo no abundan precisamente las expectativas por el ingreso de Patricia Bullrich al ballottage, una lectura que comparten en Unión por la Patria, que jugó una estratégica carta a partir del pacto con Milei para postergar el tratamiento del Presupuesto después del 22 de octubre. ¿Qué influencia tendrá para ese entonces Juntos por el Cambio en la negociación si efectivamente Bullrich queda afuera del ballottage y Milei logra meter cerca de cuarenta diputados y al menos media docena de senadores? Precisamente esa es la apuesta del Frente de Todos con la maniobra, aunque un posible atenuante es la mayor cantidad de provincias que tendrán gobernadores de Juntos por el Cambio al frente. La Coalición Cívica tampoco está conforme con el manejo de algunos temas parlamentarios y la impronta que quiere imponer Bullrich en ese ámbito, con una supervisión total sobre asuntos donde antes no sufrían injerencia. El tratamiento del proyecto de alquileres temporarios en el Senado fue otra de las muestras de matices en JxC y abona la mirada oficialista que es a través de los radicales desde donde podrían construirse consensos a futuro. En la Cámara alta salió un dictamen unificado de proyectos de la kirchnerista Ianni y de la radical Juri, sin el aval de sus colegas del PRO y con la posterior negativa de Bullrich, quien se mostró en contra de cualquier regulación.

El paso a paso del Presupuesto. Tras el ingreso del texto a Diputados, se espera para el lunes una primera reunión de Cecilia Moreau con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Para el miércoles, en tanto, será convocada una reunión ampliada con los jefes de los bloques parlamentarios para determinar un cronograma de trabajo.

Un oleoducto para el final

Sergio Massa utilizará hasta el último minuto que la ley establece para avanzar con anuncios de gestión. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria lanzó en los últimos días lo que él mismo llamó “15 medidas para cambiar la agenda de discusión” y así ganar la batalla ante malas noticias como la inflación. En las próximas horas, habrá más novedades y el 26 de septiembre planea cerrar los actos de gobierno con la inauguración en Neuquén del oleoducto Vaca Muerta Norte, una obra que tiene 150 kilómetros de extensión, lo que permitirá incrementar las exportaciones a Chile.

El tigrense logró en las últimas semanas recuperar una agenda dominada por las propuestas de Javier Milei con varios anuncios económicos que comenzaron con la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores y una discusión que logró incomodar a Juntos por el Cambio que decidió rechazar el proyecto en el Congreso. Ahora, le quedan diez días para seguir mostrando medidas, ya que el cronograma electoral marca que el 27 de septiembre ya rige la prohibición de realizar actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio. Por eso, un día antes, Massa cerrará esta etapa con la inauguración del oleoducto Vaca Muerta Norte.

Pero esta vez y a diferencia del comienzo de la campaña cuando Cristina Kirchner y Alberto Fernández participaron de la apertura del Gasoducto Néstor Kirchner, la fórmula que gobierna no volvería a encontrarse. Massa será el protagonista en Neuquén junto a funcionarios y candidatos. Massa promete además que en esta provincia podrá tener el apoyo de dirigentes aliados al gobernador electo, Rolando Figueroa.