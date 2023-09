Repareció Cristina Kirchner cuestionando al Poder Judicial de EE.UU por el fallo contra YPF

La diputada estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez denunció durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre litigios de terceros que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito mantiene una amistad con Paul Singer, el multimillonario republicano del fondo buitre NML Capital, quien encabezó los litigios contra Argentina por la deuda en default de 2001.

A raíz de esta denuncia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió en sus redes sociales haciendo referencia a los dichos de Ocasio-Cortez: "Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. Y si no me crees, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares. Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país".





"No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca", ironizó Ocasio-Cortez durante la audiencia. La diputada citó un informe de ProPublica de principios de este año, que revelaba que Alito no declaró un viaje de pesca de lujo en Alaska en el 2008 y con vuelos con un costo de 100.000 dólares (por tramo) en el jet privado de Singer hacia y desde el destino. Desde ese viaje, informó ProPublica, el fondo de cobertura de Singer había comparecido ante la Corte Suprema al menos 10 veces, incluso en la disputa con Argentina.

"No se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer", dijo Ocasio-Cortez a la testigo Kathleen Clark, profesora de derecho de la Universidad de Washington en St. Louis, señalando una imagen ampliada de Singer y Alito del viaje de pesca. "Y tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí", denunció la demócrata.



Congresista estadounidense denunció corrupción en un fallo contra Argentina: una amistad y un viaje de pesca

Ocasio-Cortez luego le preguntó a Clark si un juez federal de un tribunal inferior tendría que haberse recusado si estuviera en el lugar de Alito. "Sí, hay un estatuto federal, creo que es 28 USC 455, que requiere la recusación tanto de los magistrados, como de los jueces, bajo ciertas circunstancias", respondió Clark, luego de que expirara el tiempo para el uso de la palabra de Ocasio-Cortez.

El estatuto que citó Clark requiere la recusación cuando el juez sabe que él, como individuo o fiduciario, "tiene un interés financiero en el tema, en controversia o en una parte del procedimiento" u otro interés que podría verse afectado en gran medida por la resolución de un caso.

Expropiación de YPF: Argentina se sentó a negociar y propuso pagar US$ 15.100 millones

Luego del duro fallo de la jueza Loretta Preska, a favor del fondo Burford Capital, Argentina comenzó a negociar para intentar que los daños económicos por la expropiación de YPF sean menores. Y en las últimas horas, el país propuso pagar US$ 15.100 millones.

Este número representa mil millones menos que los US$ 16.100 millones que forman parte de la reciente sentencia de la letrada del Distrito Sur de Nueva York, quien aplicó el monto máximo esperado.

El país debía presentarse para, junto a los demandantes, redactar el fallo y que este no quedara firme con una negativa a negociar; de haber sido así, se asumía el riesgo de que el piso asignado previamente pueda ser incluso mayor.

Si bien la cara visible de los demandantes es el estudio Burford, la sentencia también incluye al pool judicial Eton Park, cuya participación es menor.

Y, en este sentido, estos habían acusado al país de no querer sentarse a dialogar con ellos. Algo que, según reveló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, Argentina rechazó en las últimas horas.