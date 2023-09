Duro fallo en Nueva York por la expropiación de YPF: la Argentina deberá pagar US$ 16.000 millones

Los daños económicos en el juicio por la expropiación de YPF ascienden a casi 16 mil millones de dólares. Tal como consigna el portal Bloomberg Linea, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y aplicó el monto máximo esperado.

En tanto, desde el gobierno Nacional, la vocera Gabriela Cerrutti confirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que se apelará el fallo. "El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska".

Cerrutti aseguró que el presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. "Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", afirmó la vocera presidencial.

En cuanto al monto de los daños económicos, si bien la letrada norteamericana no fijó una cifra por la expropiación indebida de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi., optó por el peor escenario para la Argentina al decidir que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado.

Cabe recordar que, mientras Burford Capital exigía que el resarcimiento rondara los u$s 16.000 millones, el Estado argentino aseguraba que esa cifra rondaba los u$s 5.000 millones.

La justicia estadounidense falló en contra de Argentina por la estatización de YPF

Con anterioridad, la jueza ya había sido encontrado culpable a la Argentina de expropiar mal la petrolera a fines de marzo del corriente año. En esa oportunidad falló contra la Argentina en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Luego de ocho años de litigio, determinó que el país -y no la empresa- debía pagar una indemnización en tanto los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.

En ese juicio que duró tres días, la juez Loretta Preska sentenció que hubo "mala praxis expropiatoria" por parte del Estado Argentino y por este motivo el país debía abonar a la parte demandante.

Un poco de historia sobre la expropiación de YPF

En el año 2012, el Gobierno de Cristina Fernández definió la intervención de la empresa petrolera que hasta el momento gestionaba el grupo Eskenazi, con participación mayoritaria de la española Repsol y procedió a una expropiación parcial a través de una ley

La expropiación se llevó a cabo al declarar a YPF como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación.

La operación no estuvo exenta de polémicas y generó una crisis diplomática entre Argentina y España, en tanto el gobierno español consideró la acción como una agresión a sus intereses. Por su parte, el gobierno argentino argumentó que Repsol no había invertido lo suficiente en YPF y que no había cumplido con los compromisos para aumentar la producción. Como parte de la expropiación, Argentina indemnizó a Repsol con US$5.000 millones.

Repercusiones sobre el fallo

La economista Diana Mondino, una de las "espadas" del libertario Javier Milei que se encuentra en este momento en la convención anual del los ejecutivos de finanzas le dedicó 5 minutos al tema del fallo contra la Argentina y expresó: "Lo de YPF es algo que jamás debió haber ocurrido".

De acuerdo a su mirada, la expropiación "se vistió de una epopeya política cuando era un disparate político, económico, legal y lo estamos pagando muchísimo más caro de lo que podría haber sido cualquier tipo de gestión, más todo lo que significó para el sistema energético argentino, de un atraso relativo muy importante", afirmó.

