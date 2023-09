Gabriel Martino, ex director del HSBC, aseguró que en Argentina sobran los dólares y que se encuentran en manos privadas. A su vez, defendió la presidencia de Mauricio Macri en 2015. “Considero que fue una lástima que la sociedad no le haya dado otra oportunidad a Macri en 2019”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué decís que el país no tiene un problema económico y que, en realidad, sobran dólares?

Creo que es más grave el problema de la Argentina, está en un serio problema político, cultural, ético y moral. Digo que no es económico porque uno lee, escucha y siente que todos los días hay problemas con el acceso a dólares de los importadores, con que el dólar vale "tanto" cada vez que el peso se devalúa.

La verdad es que en Argentina sobran los dólares, están en manos privadas, los privados tienen casi un producto bruto en dólares fuera del sistema financiero declarados en la AFIP. Argentina tiene cinco o seis industrias que son absolutamente ganadoras en generadores de dólares.

Cuando uno ve los ciclos económicos y la historia económica argentina, pocas veces se han visto ciclos económicos tan positivos para nuestro país como en este siglo. Desde principios de siglo, los precios de intercambio de los commodities son altos, y ahora una desgraciada guerra, con la inmoral invasión de Rusia a Ucrania, genera un gran beneficio para Argentina, en lugar de los problemas que menciona el Presidente.

El mundo necesita productos que tiene la Argentina, no solo en alimentos, que es lo más lógico, lo más común, lo más conversado, sino en el tema energético.

Los bancos hablan de la suba del petróleo, el invierno europeo que va a generar otra vez suba del petróleo, suba de precios energéticos, y Argentina podría llegar a ser una gran exportador para Europa, un gran exportador de energía o un país donde podamos venderle alguna contingencia energética a los europeos.

Tenemos economía del conocimiento, se trabajó muy bien en la Ley de economía del conocimiento, el Banco que yo representé durante mucho tiempo tiene muchísimos empleados que prestan servicio internacional en Polonia.

Nosotros trabajamos para tratar de traer a Latinoamérica empleados, que hoy creo que los ganó México en lugar de Argentina, pero con un país estable se podrían generar, por lo menos, 100-150 mil empleos en cinco o siete años, y muchas más divisas de los ocho mil millones que se exportan.

En minería, Chile exporta 55 mil millones de dólares, y Argentina este año va a rozar los tres mil. Argentina descubre cobre, tenemos litio, oro, es decir, existen varias actividades en las cuales se pueden generar dólares, no digo inmediato, porque Argentina necesita previsibilidad, pero tenemos un serio problema político porque no podemos poner de acuerdo en cinco, seis o siete condiciones básicas.

Tenemos un problema cultural, porque el populismo ha hecho estragos en la cabeza de los argentinos como, por ejemplo, la idea gratuidad o la educación.

Para no ser tan crítico del kirchnerismo, siempre menciono que hizo algo muy bueno, que fue una ley en la cual se obligó a gastar seis puntos del producto en educación. El problema es que en vez de gastarse en educación, se gasta en temas absolutamente superfluos, en gente y en estructura que no ayuda a la educación.

Tenemos un problema ético enorme, cuando leo que la Corte Suprema avaló el tema del arrepentido, que es un gran ejemplo del problema ético que tenemos en nuestro país. Cristina Kirchner y las causas (como Hotesur) también, es decir, hay cosas que son hasta pornográficas, no solo en el sector público sino en la convivencia entre parte del privado y el público.

Lo que digo es que si no resolvemos el tema político, cultural y ético, podemos seguir discutiendo todo el tiempo que queramos, que Argentina no va a tener una solución.

¿Por qué creés que, habiendo tantos recursos, existen tantos problemas? ¿Por qué no pasás a la causa de la causa tratando de buscar aquello que sea irreductible?

Es una gran pregunta. Yo estuve más de un año estudiando historia económica argentina con Gerardo Della Paolera para tratar de descubrir qué nos pasa a los argentinos desde otro lugar, no solo desde la historia económica y el gran ejemplo de lo que vos comentás.

Argentina no tiene problemas raciales, culturales o de inmigración, como está teniendo y discutiendo Europa con África en este momento.

Es decir, Argentina tuvo durante esta última etapa de la democracia un momento con el presidente Menem donde logró cierta estabilidad, y digo cierta porque otra vez apareció el problema político y el tema ético, con la corrupción más los intentos de reelección de Menem, que quiso quedarse en el poder toda la vida. Y su pelea con Duhalde generó la debacle y, otra vez, la política tiró abajo el tema.

Yo creo que cuando Argentina demostró que tenía un plan, que tenía consistencia o que podía llegar a tenerla, la inflación vino, y un ejemplo fueron todas las privatizaciones de los noventa, que generaron un gran ingreso de capital en el país, y una gran competitividad.

Cuando uno estudia la convertibilidad, hay un detalle, y es que ha generado una competitividad que pocas veces se ha visto en Argentina.

Yo digo que se puede, pero tenemos que solucionar el problema político, tenemos que ponernos de acuerdo e ir a otro escalón que ha logrado Latinoamérica, como en Perú, Colombia, Chile, y México, pero vos fijate todo lo que está pasando en Latinoamérica en estos últimos años post pandemia.

En Perú gana un presidente conflictivo, los últimos presidentes en democracia estuvieron o están presos o se han suicidado, pero tiene cierta institucionalidad, donde la economía va por otro lado.

¿Vos preferirías vivir como en Perú, con presidentes presos, suicidados, 70% de la economía informal y pobreza? ¿Preferirías que Argentina fuera Perú a lo que es la Argentina? ¿O es mejor tener 80% de inflación pero con universidades públicas, entre toras cosas? Porque si Perú es nuestro objetivo, me quedo con Argentina...

Yo no digo eso. Argentina es un país distinto por las riquezas que tiene, sobre todo las culturales, por eso me preocupa mucho la educación dentro de la crisis cultural que estamos viviendo. No comparo con Perú, pero doy el ejemplo, podría haber empezado con Chile.

Colombia, Perú y Chile son países que tienen una economía con problemas serios. Todos estos países que tienen el problema económico resuelto, tienen una inestabilidad política, resultado de que su población está insatisfecha...

Esa es una realidad, lamentablemente. No me comparo, siempre estoy por encima de ellos.

Yo tengo negocios en Colombia y se cómo se vive y prefiero vivir en Argentina. Mi actividad, hoy por hoy, está mayormente por fuera del país y prefiero vivir en la Argentina. Lo que sí digo es que Perú, Colombia y Chile han logrado resolver el problema de la economía, por un lado, y la institucionalidad, por otro.

Y, en ese sentido, están un escalón arriba nuestro, nos guste o no, por todo el desarrollo y la historia cultural que nosotros tenemos que, lamentablemente, nuestros vecinos latinoamericanos no tienen, que nosotros superamos o por lo menos estamos más unidos.

Pero lamentablemente, Argentina, para que salga de este pozo populista en el que estamos necesitamos tener ciertos acuerdos políticos, y los demás países lo hicieron mejor que nosotros en ese sentido, hay cosas que no se discuten.

Cuando uno ve en las noticias algo como lo es la baja de impuestos, que está muy bien, pero sin un plan, sin un objetivo, se hace todo con un fin electoralista de corto plazo. Ahí te das cuenta de los problemas.

Si no nos podemos poner de acuerdo en siete u ocho cosas absolutamente válidas, la verdad es que todo lo demás va a generar más pobreza y que Argentina esté cada vez peor, en donde todas las cosas que siempre tuvimos, en comparación con nuestros países vecinos, por ejemplo la educación, la estamos perdiendo.

Me fui a vivir a Nueva York en 1995, y cuando uno hacía presentaciones en la región (Brasil, Chile, Colombia, Perú) había siempre presentaciones destacadas de los argentinos, y en los últimos años, cuando uno hace presentaciones, se destacan los de la región y no Argentina.

Entonces, esto genera un deterioro de la educación, por más que nosotros consideramos que estamos en un nivel por encima del promedio latinoamericano, eso lo estamos perdiendo. No solo es lo económico sino lo cultural, y ni hablar de lo ético.

Perú tuvo un presidente outsider, Pedro Castillo, una persona que estuvo fuera del sistema político y que en muy poco tiempo logró capturar la atención de la mayoría del electorado, y pasados 17 meses no pudo gobernar.

¿Encontrás algún paralelismo con Javier Milei? ¿Qué opinás de Milei? Hay versiones que dicen que vos estarías trabajando para juntar fondos para su campaña.

Eso te lo desmiento. Lo conozco porque trabajó conmigo en el Banco, era uno de los economistas del grupo.

Creo que lo peligroso de Milei es llegar sin un plan. Es también un poco ir en contra de la casta, donde toda la sociedad argentina ya está harta realmente, porque la política no resolvió los problemas desde la vuelta de la democracia, al contrario, creo que los empeoró, pero es un "vamos a ver qué pasa", y eso me preocupa porque Argentina no está preparada.

Comparto con vos que no me gusta tener presidentes presos ni que se suicidan, cuando me gustaría tener otro tipo de país, pero me parece que un triunfo de Milei abre una puerta a la Argentina a algo desconocido, es muy peligroso.

¿Tu preferencia sería que ganase Juntos por el Cambio?

Mi preferencia es que gane JxC. Es verdad lo que en algún momento dijo Macri, que el 60% de la gente busca un cambio.

Soy de los que consideran que fue una lástima que la sociedad no le haya dado otra oportunidad a Macri en 2019. Viendo todo lo que pasó, me parece que se lo merecía. Cuando uno compara los números de 2019 contra el 2015 y el 2023, están mucho mejores.

No están mejores. La inflación la duplicó, el salario perdió un 20%, lo único mejor es que el déficit fiscal lo entregó en cero.

El mayor problema argentino, hoy por hoy, cuando vamos al detalle de un plan económico, es tratar de mantener el déficit en cero para no generar más deuda, por lo menos para pagar gastos corrientes. Argentina iba a eso, pero la realidad es que es contra fáctico.

¿Cuál es tu opinión de Melconian?

Creo que es un muy buen economista, me parece que no existen los salvadores, nos van a salvar los equipos, y Melconian tiene la capacidad para formar un buen equipo. Es uno de los candidatos a tratar de sacar la Argentina adelante.

¿Cuál es tu recuerdo de Javier Milei como economista?

Es una persona muy inteligente, es un buen economista, es una persona desconfiada y ermitaña. En el fondo me sorprende hasta dónde llegó, porque yo no lo veía con esa personalidad, pero es así como se presenta. No es ningún improvisado. Técnicamente es bueno.

¿Aquel que vos conociste es distinto a este que ves?

No, es muy parecido.

