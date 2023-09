Industriales vislumbran un triunfo de Milei y alertan: “no da lo mismo quién es segundo”

La larga previa en el salón contiguo donde se desarrolló el 15º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba permitió corroborar que para los industriales locales ya casi no quedan dudas de que Javier Milei va a triunfar en las próximas elecciones. Habrá que ver si lo hace en primera vuelta, el 22 de octubre, o en el balotaje. La cuestión clave para los empresarios es quién termina en el segundo lugar. “No es lo mismo Bullrich que Massa: la diferencia es abismal”, hicieron saber.



Aunque en público se impuso la mesura, en estricto off the récord los empresarios no ocultaron la incertidumbre que ya sobrevuela en el mundo de los negocios ante el eventual triunfo del líder libertario. Los motivos de esa preocupación son los mismos que se repiten desde hace meses: no tiene una estructura propia consolidada, se conoce poco y nada de su futuro equipo y la gobernabilidad abre un sinfín de interrogantes.

Por todo eso es que los industriales consideran crucial que Patricia Bullrich llegue al balotaje de noviembre. “Es lo único positivo que le vemos a la situación. Que Juntos por el Cambio aporte gobernabilidad a un futuro gobierno de Milei. Si llega Massa, el escenario sería caótico”, sostuvo uno de los consultados por este medio.



En ese esquema, en la tarde del jueves resurgió la figura de Mauricio Macri, a quienes los empresarios como una especie de “garante” entre JxC y las fuerzas libertarias. Macri es una figura que no genera muchos adeptos en el ámbito industrial y algunos mostraron su descontento con el “coqueteo” que mantiene con Milei (más allá de su apoyo explícito a Bullrich en la última semana), pero reconocen que el expresidente podría tener un rol clave en la futura gobernabilidad.

“No critico por criticar: muchas de las ideas que plantea Milei no se implementaron en ningún lugar, de ahí el desconcierto. Está claro que van a necesitar acuerdos en el Congreso y ahí JxC, y Macri en particular, van a ser claves”, sostuvo otro de los empresarios que dialogó con PERFIL CÓRDOBA.



Con muy buena presencia de políticos en el evento, los números de algunas encuestas no podían faltar en el Coloquio. “Una de las últimas que llegó al Centro Cívico puso en alerta a varios”, sostuvo un ministro. El resultado de ese trabajo arrojó que Milei lograría un 43% de los votos, Schiaretti 20% y Bullrich 16%. Massa superaría los 10 puntos. Siguiendo esos números, el debate se centra en el crecimiento de diez puntos de Milei respecto a las PASO y en el estancamiento de Bullrich en una provincia que hasta poco, en elecciones nacionales, se pintaba de amarillo. Parecen tiempos lejanos.

Por qué crece Milei

La opinión de los industriales va en línea con el último estudio que presentó el Observatorio de Psicología Social de la UBA. “Más de dos tercios de la población demanda un cambio y el 50% cree que Argentina necesita un cambio político y económico, drástico, rápido y de 180 grados. Si se toma en cuenta esta demanda es lógico pensar que Massa queda en clara desventaja frente a sus dos competidores. En contrapartida, Milei es quien actualmente representa mejor a ese segmento del electorado que desea un cambio profundo y ha desplazado a Bullrich de ‘halcón’, dejándola en un espacio simbólico de ‘cambio ligth’”.



Un punto destacado del estudio es por qué la gente vota a Milei y cómo se modificaron las preferencias. Lejos parecen haber quedado los “caballitos de batalla” del libertario al inicio de la campaña: “estar de acuerdo con la dolarización” (19%) y “la bronca contra la casta política” (16%), fueron desplazados al cuarto y quinto lugar en “motivos del voto”. Ahora, la gente elige a Milei porque lo perciben como el candidato que sacará al país de la decadencia (60%) y en segundo lugar (55%) por “sus propuestas económicas generales”. Es decir que, según el estudio de la UBA, Milei fortalece su voto.



“Parecería que el voto a Milei, a diferencia de lo que se ha instalado en el mundo de la política, no está anclado puramente en lo emocional-irreflexivo y en la bronca, sino más bien en la esperanza de algo nuevo y en la racionalidad de querer terminar con la decadencia y el ‘mal vivir’”, sostiene el trabajo.



Por su parte, el principal motivo para votar a Bullrich es que “asegura un cambio pero con gobernabilidad” (60%) y el segundo motivo lo comparte con Milei: ser la candidata “que podría sacar al país de la decadencia” (40%).



Lo de Sergio Massa es curioso para la UBA: el primer motivo para votarlo no es por lo que personalmente representa, sino por el miedo a que ganen Milei o Bullrich, es decir “por espanto a que gane la derecha” (52%). “Asimismo, es llamativo que el quinto lugar en su ranking sea ‘porque es el candidato menos malo’ (32%). Pareciera que Massa no logra ‘enamorar’ a sus propios votantes”, señalan desde la UBA.