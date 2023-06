Kelly Olmos: "La economía del conocimiento que es central para la exportación”

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, afirmó este jueves que “la economía del conocimiento que es central para la exportación” y manifestó que se necesita un Estado que tenga la capacidad de acompañar en la generación de empleo y desarrollo.

Las declaraciones de la ministra se dieron en el marco del Congreso Iberoamericano de Producción y Economía del Conocimiento, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI Argentina), en el cual representantes del ámbito político, empresarial, sindical y académico debatieron sobre cuestiones vinculadas al impacto económico de la transformación digital, los cambios en el mundo del trabajo y la educación, la innovación y biotecnología para el desarrollo y la formación para el trabajo e inserción laboral.

Asimismo, discutieron sobre políticas de empleo para la productividad y la inclusión social, entre otras temáticas.

Al cierre del evento, Olmos resaltó “necesitamos un Estado que tenga la capacidad de acompañar en la generación de empleo y desarrollo”.

¿Qué tiene Tandil que se considera un caso de éxito para la economía del conocimiento?

“La estabilidad que Argentina necesita debe llegar con la ampliación de su matriz exportadora. Hay que sumar sectores como la minería, la ciencia y la tecnología. Por supuesto, la economía del conocimiento que es central para la exportación, lo mismo en cuanto al sector energético”, dijo.

En tanto, la titular de la cartera laboral agregó “nuestra principal preocupación frente a la aceleración del cambio tecnológico es trabajar para que no se genere una situación de polarización social. Es decir, que haya un conjunto de argentinos incorporados a ese desarrollo y otros que queden excluidos por su imposibilidad de adquirir esas capacidades y, por ende, no puedan acceder a los derechos que hacen a la dignidad del trabajo”.

Expertos debatieron sobre economía del conocimiento y producción

El impacto económico de la transformación digital fue el primer tema de debate en la segunda parte del congreso.

Expusieron Daniel Herrero, Presidente del Coloquio IDEA 2022 y Toyota Plan; Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina; Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer Globant & Executive Director Globant Argentina; Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, bajo la moderación de Rodolfo Barrere (OEI).

A su turno, Herrero afirmó que “la transformación digital es inevitable y la tenemos que hacer. No puedo asegurar que todos lo que cambien van a ser exitosos, pero si estoy seguro que los que no cambien van a ser perdedores. La transformación digital significa adaptarse y nos va a llevar a cambiar productos o modelos de negocios en pos de atender al cliente”.

En tanto, Weigert resaltó que “la economía del conocimiento genera empleos de calidad, de gente formada que requiere estar en constante aprendizaje. Además, su potencial exportador: se pueden hacer muchos desarrollos para el país y el mundo”.

Argentina crece como país exportador de “economía del conocimiento”

Por su parte, Yasky remarcó “tenemos que sentarnos a discutir características de empleos y cómo preservar derechos. Incluir en ese diálogo social el tema educativo y la certificación de los conocimientos. Hay muchos trabajadores cuyos conocimientos hoy no son validados. Que tengan la posibilidad de validarlos por lo menos en el marco de la región”.

En tanto, Galeazzi aseguró que “Argentina tiene distintos rubros con una potencia creativa y valor profesional enorme. Tenemos que hacer de esto una bandera de desarrollo”.

En segundo lugar, se debatió acerca de las transformaciones en el mundo del trabajo y la educación. En este caso, fue el turno de José Luiz Nogueira, socio y fundador de Cientik; Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella; Axel Rivas, Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; Francisco Cudós, Director Nacional de Formación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Nogueira, creador de Cientik, una innovadora plataforma de streaming OTT enfocada en la educación tecnológica y digital, afirmó que “es importante enseñar las nuevas tecnologías en las escuelas públicas, achicar la brecha en la educación”.

En tanto, Rivas aseguró que “la última reforma curricular de Argentina fue hace 30 años. Una reforma curricular en todo el país se puede lograr con un gran acuerdo político. Una gobernabilidad que se pueda sostener en el tiempo, sino cualquier reforma será corta”.

Cudós, por su parte, sostuvo “debemos enfocarnos en la productividad, ya que sin ello no hay desarrollo. Esto significa más productos en menor tiempo y de mayor calidad. La productividad no es ajuste, no es trabajar más es trabajar mejor”.

A su turno, Levy Yeyati expresó que “en el mundo desarrollado, el 95% es trabajo formal, en relación de dependencia, en Latinoamérica es muy diferente. En Argentina hay más cuentapropistas, debemos pensar cuál es el trabajo del futuro para ellos, no solo para las grandes empresas. Porque los modelos de formación dual están pensados para trabajadores en relación de dependencia”.

Argentina crece en la industria del conocimiento, pero no puede satisfacer la alta demanda de profesionales

Sobre la economía del conocimiento

La economía del conocimiento, al impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, está estrechamente ligada a una mayor productividad: El acceso y la aplicación eficiente de los conocimientos permiten optimizar los procesos de producción y gestión.

Otro aspecto destacado es la creación de empleos de alta calidad. Los sectores basados en el conocimiento ofrecen empleos bien remunerados y con buenas condiciones laborales, atrayendo a personas altamente capacitadas y fomentando la educación y la formación continua.

También impulsa la internacionalización y la globalización de las actividades económicas.