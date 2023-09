El economista, Miguel Ángel Broda, aseveró que "sería mejor para la Argentina una presidencia de Patricia Bullrich" en comparación a una de Javier Milei. La media sanción de la reforma del Impuesto a las Ganancias y el paso del libertario y Carlos Melconian por su estudio, en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted fue uno de los 170 economistas que firmó un documento, llamando la atención de la opinión pública, sobre los obstáculos insalvables que tendría la dolarización en Argentina. Lo llamaron “iniciativa desacertada” y “espejismo”. De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, este martes, Horacio Rosatti, dijo que sería inconstitucional.

Me gustaría compartir con nuestra audiencia, más allá de que haya firmado ese documento, sus propias palabras de por qué considera que se trata de un espejismo y una iniciativa desacertada.

Argentina, todos los días agrava la herencia que recibirá el próximo gobierno. Es decir, cada día hacemos más frágil y vulnerable la macroeconomía que quedará el 10 de diciembre.

En ese contexto, hay muchas cosas antes que pensar un sistema monetario, sea dolarización o bimonetariedad, ambos sistemas necesitan un trabajo previo para que puedan tener éxito.

El problema de Argentina es un problema fiscal, el exceso de regulaciones que traban la inversión privada y generan una aceleración de la decadencia. El país tiene que estimular la inversión privada y la productividad, con una macro estable como el resto de Latinoamérica.

Una vez logrado ese objetivo, si en 2025 o 2026 queremos o estamos en condiciones de tener un régimen monetario de dolarización, puede ser. No lo descarto. La preocupación no solamente es esa, sino que estamos cerrando el viscachazo.

El economista profesional está fascinado en discutir cuestiones analíticas que a todos nos encantan. Yo hubiera pasado más tiempo con la dolarización o el sistema de Perú y Uruguay que mirando la coyuntura. Hay un fascinamiento intelectual importante.

Ahora, acerca de la importancia del sistema monetario, es claramente de segundo o tercer orden en relación a la realidad que se heredará.

La propuesta de Carlos Melconian, otra de las personas que pasó por su estudio, de adoptar un sistema en el cual pueda haber contratos en dólares de forma legal, algo que podríamos decir, de forma simplista, como se utiliza en Perú, ¿también le parece algo de segundo orden o una medida que sería atinada a colocar a partir del 10 de diciembre?

Es una medida más light y podría instrumentarse, pero cuando hacemos un bimonetarismo lo hacemos en condiciones de que pueda competir el peso. Es decir, si hacemos los contratos en dos monedas y seguimos con el desorden macroeconómico, lentamente vamos a ir a la dolarización, a la sustitución del peso. Necesitamos poner en orden.

Perú tiene una macro ordenada pero hay otras casos que son al revés. No me parece una idea que sea tan irrealizable como la dolarización inicialmente, pero claramente necesita una libertad total, una eliminación de controles de cepo que no podrá hacerse de una manera inmediata. Iremos a una unificación cambiaria con el tiempo, no el 11 de diciembre.

Mi opinión es que claramente es una alternativa en la medida en que estemos ordenados, pero de ninguna manera es un sustituto a hacer el trabajo previo.

Me gustaría una reflexión suya sobre el caso de Javier Milei y, luego, aunque no está compitiendo para presidente, pero quien sí lo está haciendo lo eligió como su eventual ministro de Economía, que es Melconian.

Ninguno de los dos fue coordinador del estudio, pero sí que los dos trabajaron ahí.

En el caso de Javier Milei, personalmente hice un esfuerzo para ver si podía convertirse en coordinador del estudio. La verdad es que es una persona de muy alto nivel intelectual. En 35 años, solamente tuve dos personas iguales.

En el momento que trabajó para mí era mucho menos ideológico, pero en ese momento le costaba mucho leer teoría y muchas veces descubría cosas que yo no había descubierto.

El puente para usar ese instrumento, entender lo que pasa, que es el objetivo de un economista pragmático, en ese momento le daba mucha dificultad, y esa fue la razón por la cual no se quedó en el estudio.

Es una persona seria, de mucha inteligencia y con una personalidad muy complicada, además de un contexto que no tenía cuando trabajó en el estudio. Es como "Y", por una llave, es un economista profesional y, por otro lado, está muy influenciado por Alberto Benegas Lynch.

No tiene por la doctrina o la ideología la solución antes de estudiar el problema. Ahí veo la dificultad de una persona inteligente y ojalá Dios lo ayude, en un marco en el que también veo una falta de experiencia muy importante para ser presidente.

Por su parte, Carlos Melconian no fue coordinador, sino que estuvo a cargo del sector moneda del estudio. Es una persona con condiciones para ser ministro de Economía. Fundamentalmente hizo un equipo de mucho valor, talento y sin dudas, si fuera Milei el presidente, tendría que usar una parte del equipo.

Estamos en buenas manos y, sin duda, en mi opinión, lamentablemente es poco probable pero sería mejor para la Argentina una presidencia de Patricia Bullrich, en un escenario donde no estamos con mucha suerte en relación a las tres opciones.

La semana pasada estuve en Córdoba, en el Coloquio de la Unión Industrial, y es otro mundo. En Córdoba hay una hiperacción de un Estado. Es necesaria una interacción del Estado con el sector privado que no la tenemos a nivel nacional y, en el caso de Javier, no lo tiene en la mente.

No tuvimos mucha suerte, conozco muy poco a Juan Schiaretti pero es lamentable que el más preparado para ser presidente no tenga chance.

Me gustaría que compartiera con la audiencia lo que marcaba de la influencia de Benegas Lynch.

¿Qué significa desde el punto de vista del ideario económico la visión de Benegas Lynch, que influye sobre el pensamiento de Milei y, como mencionaba recién, los problemas ideológicos de creer que una ideología resuelve ante todo los problemas y las dificultades que implica ser económicamente ideologizado?

Benegas Lynch estudió conmigo hace muchos años, es hijo de una persona muy interesante y sabia. Alberto es una persona que estudió e influyó en un conjunto de gente sobre las ideas liberales y la doctrina liberal. En el caso de Milei, con más énfasis en la escuela austríaca.

Argentina necesita una nueva organización económica y estamos cerca del punto de inflexión de la decadencia. Puede ser esta vez, como puede no ser, pero la caída ya genera un 70% de la población que dice: "Basta, somos el único país que era rico y se hizo pobre en el mundo".

En ese escenario, se puede mirar lo que pasó ayer con la reforma de Ganancias. Milei vota a favor porque dice "yo quiero bajar impuestos", y una de las cuestiones estructurales más importantes para una nueva organización económica es una reforma impositiva, que ya había empezado a hacerse con el Sebastián Galiani en el periodo de Mauricio Macri.

Básicamente, consiste en eliminar los impuestos distorsivos, como ingresos brutos, internos, las tasas de los municipios, todos los impuestos que tenemos, y sustituirlos por impuestos pro negocios.

En el resto del mundo, toda la estructura tributaria está basa en dos impuestos: el Impuesto a las Ganancias y el IVA. Cualquier economista profesional no ideológico se hubiera opuesto a lo que se sancionó ayer. Javier, dominado por la doctrina y la ideología, votó a favor de la ley.

Cuando unos quieren hacer algo como una reforma impositiva, no se le pueden bajar los ingresos a los provincias para que éstas bajen los impuestos distorsivos que tienen, como ingresos brutos.

La reestructuración tributaria, que es crucial para cambiar y salir de la decadencia, está basada en mantener ingresos y uno de los mejores que hay es el Impuesto a las Ganancias. Caminar en sentido contrario dificulta fenomenalmente hacer la reforma tributaria que Argentina necesita para tener un nuevo orden económico.

Cabe recordar que lo ideal es lo que repetía el ministro inglés: "Todo el mercado que se pueda y el Estado que sea necesario". El Estado es necesario para salir de la decadencia y atender un aumento del nivel de vida, del objetivo de la economía.

Respecto de la gravedad que es conducir un país o una economía con ideología. Déjeme compartir como prólogo a la clásica asociación que se hacía entre ideología y religión, la idea de que se trata de aspectos que son del orden de la fe, porque muchas de esas argumentaciones no son comprobables científicamente, pero son justificadas creencias que las personas pueden tener y se asemejan un poco a la religión.

Cómo la ideología puede jugar un papel de "opio de los pueblos", decía la religión marxista, independientemente quién sea el autor de la cita. Y creo que dio un buen ejemplo con que Milei termina votando junto con Sergio Massa ayer, cuando la ideología podría hacer lo contrario, pero lo lleva a terminar haciendo lo mismo.

Un presidente o un ministro de Economía, ¿debe estar lejos o tomar distancia de su propia ideología, ser práctico y en cada momento tomar la decisión que corresponde, es decir, que no necesariamente siempre la solución es ir a los principios de la ideología que uno tiene?

Todos tenemos nuestras convicciones y nuestra manera. Uno ve un problema, trata de mirarlo de un lado, pero los presidentes y los ministros de Economía tienen que tener alternativas. Si usted, previo a analizar el caso, tiene la solución, está errando la metodología de la toma de mejores decisiones.

Por ejemplo, tenemos las producciones que el mundo necesita. Cuando se mira el crecimiento demográfico y económico, en un mundo que es muy diferente, los mercados, el Sudeste Asiático, el norte de África, andan en el mundo 2500 barcos que llevan cosas que importa China.

Decidir que no se pueda hacer nada con China por ser comunista es un ejemplo de religiosidad o ideología trabando el sentido común.

