Schmid habló de la reunión Barrionuevo-Milei y dijo estar en las antípodas del libertario

El encuentro entre Javier Milei y Luis Barrionuevo genera todo tipo de suspicacias. En las últimas horas comenzó a circular que el líder gastronómico está trabajando para crear una Mesa Sindical que apoye al candidato de La Libertad Avanza. Sin embargo, todavía cuesta saber quiénes se sumarían. En diálogo con PERFIL, Juan Carlos Schmid, el titular de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y del gremio de Dragado y Balizamiento y adjunto de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuestionó el acercamiento: "No lo veo oportuno", dijo.

La reunión entre Barrionuevo y líder de La Libertad Avanza se concretó el lunes 11 y, según trascendió, el candidato quería conocer detalles de la experiencia del gremialista junto a Carlos Saúl Menem. Unos días antes había sucedido un encuentro similar entre Milei y Gerardo Martínez, el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). En esa oportunidad, el tema de conversación habría sido las indemnizaciones en el sector.

Schmid cuestionó los dos encuentros. "Las reuniones y las fotos nunca terminan de decir todo. También se ha reunido Facundo Moyano con Milei. Pero, igualmente, un encuentro así no me parece lo más oportuno antes del proceso electoral", respondió Schmid sobre Barrionuevo.

Repitió la misma idea sobre el encuentro entre Martínez y Milei y dijo: "Desconozco cuáles fueron los alcances de esa reunión. Pero cada uno es dueño de llevar adelante la gestión o el acercamiento que crea mejor. Cada uno tendrá sus razones".

El dirigente descartó la posibilidad de un encuentro con el candidato de La Libertad Avanza o algún tipo de acercamiento a la hipotética Mesa Sindical que estaría armando Barrionuevo. "A posteriori puede ser que uno se junte porque la política nos da la posibilidad de expresar nuestras posturas, de tratar de encontrar un acuerdo o de confrontar. Todo eso en el marco del sistema democrático, que es donde se resuelven las tensiones de la sociedad", aclaró Schmid.

"Expresa cuestiones que están en las antípodas de lo que nosotros representamos". Con esa frase, Schmid resumió el rechazo a Milei. El dirigente sindical viene reflexionando sobre las razones del voto de los sectores trabajadores a La Libertad Avanza. A principios de mes, en una columna, escribió: "Las fuerzas reaccionarias se reorganizaron sobre los pilares del descontento social".

En esta oportunidad fue más allá y cuestionó a la clase dirigente en general a la hora de pensar las razones de este "fenómeno disruptivo", como definió: "Es por la falta de ejercicio político, por no tener una trascendencia. Cuando uno está en política está obligado a hacer el bien común pero fue algo que, en general, cayó en el olvido de los políticos", dijo Schmid.

Como referente histórico de la Confederación General del Trabajo (CGT), Schmid aseguró que no queda ninguna duda de que la central sindical rechaza las propuestas de Milei. "Hay algo que es sustancial. Para muchos puede ser un juego de palabras, pero para nosotros es el nervio central del espíritu sindical: la justicia social. La justicia social es previa al peronismo, es la pugna histórica entre los que no tienen nada y los que tienen todo y Milei dice que la justicia social es un robo. Ya partimos desde la confrontación, al menos desde lo discursivo", expresó el dirigente. La fórmula de Schmid es Sergio Massa. "Lo veo como un hombre que se ha puesto al frente en una situación muy difícil y compleja. Es indudable que tiene gestión porque lo está demostrando. Es alguien con una enorme cuota de audacia, pero también con protagonismo en su gestión, cosa que no habíamos visto en el Ejecutivo actual", finalizó Schmid.

