El periodista Alejandro Gomel contó detalles de lo que fue la reunión que tuvo la CGT este miércoles, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este miércoles hubo una reunión importante en el gremio UPCN, en donde comenzó a alinearse la CGT para darle un empujón a la campaña de Sergio Massa. Allí participaron todas los gremios de la central obrera con un objetivo claro: por un lado, tratar de apalancar y apoyar el bono que deben pagar privados y estatales. El domingo, cuando lanzó las medidas el ministro de Economía, estaba preparado el comunicado de la CGT de aliento hacia la medida.

Ahora, se reunieron y nuevamente dijeron "no se hagan los distraídos, tienen que pagar este bono", pero también con críticas hacia adentro, diciendo que no puede ser que gobernadores del espacio no paguen este bono, tienen que abonarlo y, sobre todo, pondrán la lupa en las empresas privadas para que haya cumplimiento de esta medida.

Pero mucha queja acerca de cómo se viene desarrollando la campaña. La palabra que eligieron fue "dispersión", para decir que la campaña está muy desorganizada. "Tenemos que organizar con la campaña, vamos a empezar a reunirnos con los distintos sectores para lo que se viene", fueron las palabras más destacadas de la reunión que sostuvo la CGT.

Encuesta: Milei suma un par de puntos, Massa se mantiene igual y Bullrich cae de cara a octubre

Massa habló con la CGT y tuvo el apoyo antes de las medidas. En cuanto a las críticas hacia adentro y los gobernadores, hay también más para Unión por la Patria y la manera en la que se viene desarrollando la campaña, de las presencias o de las ausencias que también se están haciendo sentir y empiezan a hacer ruido dentro del espacio.

Pablo Moyano habló y fue muy crítico hacia dentro, por lo que mencionó en AM 530: "No hay una reacción de los integrantes de UxP. No veo hablar al Presidente ni a la Vicepresidenta, ni al PJ de Buenos Aires, ni a gobernadores e intendentes. Desde la organización de Camioneros, como muchas otras, estamos haciendo plenarios en las fábricas, empresas, barrios para concientizar a los trabajadores".

"Hablo con los trabajadores y sostengo 'muchachos, después no lloremos si ganan estos tipos y te sacan la indemnización o te quedás sin trabajo'. Hay que concientizar a la gente. Estos tipos tienen el 98% de los periodistas pegándole al Gobierno todo el día y eso entra en la gente, y por eso fue el voto bronca. El 60% votó a la derecha, yo no me resigno y otros tantos compañeros tampoco. Creo que el peronismo se encuentra competitivo, pero ya hubo un llamado a todos los integrantes de UxP", agregó el dirigente de Camioneros.

"Después no lloremos, eh": Pablo Moyano criticó el silencio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El dirigente fue duro y pidió que salgan a la cancha. Hacía énfasis en las apariciones en campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien no se muestra públicamente pero viene llevando a cabo varias reuniones en el Senado, con Máximo Kirchner como presidente del PJ, entre otros. Las palabras del referente sindical representan a gran parte de la CGT.

Massa sigue de campaña y el lunes hará una de las típicas cenas de recaudación, que es pedirle plata simplemente a los aportantes, pero en formato de cena. Será en Parque Norte. ¿Cuánto saldrá el cubierto para estar cenando allí con Massa? Los que están más lejos en el salón $100.000, y los que están más cercan pueden poner lo que quieren, pero se habla de cubiertos que van $1.000.000 a $5.000.000. Es el eufemismo para decir "tenemos que empezar a recaudar" y en eso se estuvo trabajando, ya que se dará en Parque Norte, en el predio que es de Armando Cavalieri, que estará involucrado en esto.

La CGT pide poner el cuerpo, que la campaña se ordene y los principales dirigentes empiecen a hablar.

BL JL