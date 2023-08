Julio Zamora, intendente de Tigre, negó rotundamente que haya colaborado con Javier Milei en el armado de listas en Tigre, aunque admitió que, como dijo Berni, La Libertad Avanza recibió ayuda para armar listas en otros municipios. “Milei tuvo el aporte de referentes, pero no sólo del peronismo”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo recibiste el triunfo ante Malena Galmarini?

Muy bien. La verdad que estoy contento por la respuesta de la ciudadanía que, creo que en forma muy contundente , nos dio este resultado que nos alienta a seguir trabajando por Tigre.

¿Tenés planeado integrar a Malena Galmarini y su equipo en tu gobierno?

Sí. En esta semana me estoy reuniendo con ella para ver de qué manera recorremos un camino común de acá a octubre, tanto en lo que se refiere a los desafíos nacionales, provinciales y locales.

Creo que pasada esta contienda, que fue bastante tortuosa y con dificultades, tenemos que mirar un poco para adelante.

¿Es como dice la Vicepresidenta, que prescriben a los seis meses las heridas en política?

Las heridas siempre dejan cicatrices, el tema es no estar mirándonos siempre las cicatrices. Poder ver que, a pesar de todo lo que pasó, tenemos un horizonte común, que es Tigre. Trabajar por nuestra ciudad, darle las mejores oportunidades a nuestra comunidad y seguir pensando que todavía hay mucho por hacer.

Las cuestiones que se plantearon en campaña se tienen que materializar en hechos. Creemos que tenemos una buena gestión, pero se puede mejorar mucho más.

Una vez pasada la interna del 13 de agosto, la disputa con respecto al candidato a presidente, tu boleta irá pegada a la de Sergio Massa …

Mire, extraoficialmente yo creo que sí. Era una cuestión vinculada a la interna y, en esta situación procesal-electoral, la cuestión tendría que estar saldada.

No tengo ninguna decisión administrativa todavía, pero creo que vamos encaminados a eso.

¿El apellido Massa aumenta votos en Tigre?

Sí. Massa fue un intendente que hizo muchas acciones en Tigre que quedaron consolidadas, que creo que nosotros pudimos mejorar. La cuestión vinculada a la cuestión ciudadana, por ejemplo.

En Tigre estamos teniendo el menor índice de robos de automotores de toda la región. Eso indica que hay un sistema que lo inició Massa , que hoy está muy consolidado en Tigre. Con muchas asignaturas pendientes, pero es un sistema muy asequible, que el vecino de Tigre lo valora mucho. Hay que seguir trabajando, obviamente.

Después, hay cuestiones que tienen que ver con lo que es la marca “Tigre”, entre comillas, a la que el ex intendente Massa le dio mucho empuje y mucho impulso a partir de su gestión.

Nosotros continuamos con otro perfil, mucho más local, si se quiere. Más de cercanía con el vecino, que nos permitió también una legitimación.

Tigre fue uno de los epicentros de los robos organizados que ocurrieron la semana pasada. ¿Qué detalles nos podés contar sobre esos hechos? ¿Qué medidas se tomaron?

Tuvimos dos hechos importantes que, de alguna manera, nos llamaron mucho la atención.

Fundamentalmente jóvenes participando en hechos delictivos, denominados “ saqueos”, o “intentos de robo en supermercados”. Fueron rápidamente disuadidos por la Policía Provincial. Uno en la localidad de Don Torcuato, y otro, un poco más violento, en la localidad de Tigre Centro.

Alejandro Gomel (AG): Hace pocas horas hizo declaraciones el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni , y dijo textualmente que muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires hicieron un acuerdo con Milei. “Los concejales te los pongo yo y, a cambio, te cuido las boletas”, declaró Berni. ¿Realmente ocurrió esto?

En el caso de Tigre, le digo rotundamente que no. Tenemos otro tipo de experiencia con Milei, que no procede precisamente de mi espacio político.

Hay declaraciones públicas de quien fue el candidato de Milei, que dice que, en función de la resolución de la elección, no estoy en condiciones de poder mirar para atrás. Pero hay una declaración muy concisa del que iba a ser candidato de Milei que establecía otro tipo de relaciones.

AG: ¿Cree que pasó lo que dice Berni en otros municipios?

Creo que sí, que Milei tuvo el aporte de referentes, pero no sólo del peronismo.

Te noto un poco distinto. Un poco más seco, más frío. ¿Quedaste muy herido con la interna con una persona que, en algún momento fue muy cercana a vos? ¿Sos otro del que eras hace un año?

No, no quedé mal. Creo que, sin dudas, todos los hechos que suceden en nuestras vidas nos van transformando, nos van consolidando como persona.

Creo que también lo que pasó en Tigre le debe haber servido de experiencia a Massa. Fue algo que no se debió dar y que, de alguna manera, también a él le ha dado herramientas para poder ser un mejor candidato.

Todos estos hechos nos van modificando en nuestras conductas, en nuestra experiencia y en nuestra forma de ver las cosas.

Siempre repito aquella frase de Borges citada por Alfonsín que dice que "la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece", o el clásico ejemplo del “triunfo pírrico”, ¿no? Hay veces que se pierde ganando, o que pierden todos, digamos…

La verdad es que no estoy triste. Más que triste estoy contento por lo que nos pasó. Lo que no puedo es creermela. Creer que este resultado es únicamente atribuido a mi persona.

Este resultado tiene que ver con algo positivo para la democracia, que la ciudadanía trabajó activamente para poder reparar una injusticia.

Creo que eso es lo valioso de este resultado en Tigre, debe ser visto de esa manera. La gente veía que lo que nos estaba pasando a nosotros no era bueno, y en función de eso participó.

No le puedo explicar lo que nos pasó en la previa con la ciudadanía. Se nos acercaban para darnos fuerza y pedirnos que no aflojemos. Estoy muy agradecido por eso y con una lectura que tiene que ser muy moderada y medida con respecto a ese voto.

En octubre tenemos otro desafío que no tiene nada que ver con este que pasó.

¿Cómo creés que le va a ir a Milei en octubre?

Creo que Milei es una expresión de angustia y bronca de mucha gente. Sus propuestas son muy “epidérmicas”. Cuando uno empieza a profundizar en las propuestas ve que no tiene todas las respuestas.

Yo me quedo con una frase que dijo el Papa Francisco una vez, “cuando un candidato no tiene historia, puede proponer y decir cualquier cosa”. Cuando un candidato no tiene historia hay que tener mucho cuidado.

