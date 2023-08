Anuncios de Sergio Massa: cuáles son los pro y las contras de las medidas económicas

El candidato del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una batería de medidas con el fin de escalar en la intención de votos de cara a las generales de octubre.

En este contexto, nos comunicamos con Antonio Aracre, economista y ex asesor presidencial, quien habló sobre los pros y contras de las medidas anunciadas por Sergio Massa.

El lado positivo de las medidas

“Lo bueno de las medidas llega para los trabajadores en blanco que están por debajo de los 400 mil pesos”, dijo Aracre, quien luego completó: “Tendrán una suma fija por dos meses de 30 mil pesos que puede ser a cuenta de las paritarias, algo similar ocurre con los jubilados”.

“Todo jubilado que gane la mínima tendrá un bono especial de 30 mil pesos para los próximos tres meses”, ahondó el economista. “Tendrán un beneficio los beneficiarios del Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar”, complementó.

El lado negativo de las medidas

Por otro lado, el ex asesor presidencial dijo que hay casi 10 millones de trabajadores informales en el país, quienes no tienen ningún beneficio. “La gente que cobra un poco más de la mínima no tiene ningún bono”, añadió.

Sobre un efecto menos visible, el entrevistado dijo que se emitirá dinero para financiar las medidas, lo cual va a presionar la inflación. “Hay una estimación de que en los próximos dos meses habrá inflación de dos dígitos, las medidas se van a esfumar muy pronto”, concluyó.