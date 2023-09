Pablo Moyano habló este lunes 18 de septiembre sobre el escenario político actual de cara a las elecciones de octubre y desafió la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, luego de que esta amenazara con detenerlo en un eventual gobierno suyo.

"Está obsesionada conmigo. ¿Quién carajo es para meterme preso? Una simple candidata que va tercera. ¿Quién es esta mujer para decir que me va a meter preso?", disparó el triunviro de la CGT y secretario adjunto de Camioneros.

Pablo Moyano, contra JxC: "Tendría que haber una reforma laboral para que los Diputados vayan a laburar"

"Que lo intente, que se quede tranquila que no va a llegar ni en pedo a presidenta, pero si llegara, el primer día que quiera sacar un derecho de los camioneros vamos a salir a la calle y va a tener que armar una cárcel muy grande", agregó Moyano en diálogo con Cynthia García por La García en AM 750.

"Creo que está convencida de que no llega al ballotage y por eso los ataques permanentes", analizó el cosecretario de la CGT y remarcó: "El odio visceral que tiene esta mujer hacia los laburantes, hacia los dirigentes, hacia los luchadores de distintos sectores. Creo que es un grito de desesperación".

Moyano también fue consultado sobre su par del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, luego de que este se reuniera con el candidato a presidente liberal Javier Milei y, sin criticarlo directamente, marco la diferencia entre ambos y aseguró que "ni loco" se juntaría a hablar con alguien como el economista.

No se trata de la primera vez en que Bullrich y Moyano se cruzan públicamente.

Reunión con Milei: "Ni loco me juntaría"

"Cada cual es artífice de su propio destino. No voy a criticar las reuniones. Dije que ni loco me juntaría a hablar con un tipo que su candidata a vicepresidenta reivindica la dictadura, que dice que va a cerrar ministerios, que va a privatizar, le da lo mismo si las Malvinas son argentinas o no, nunca me juntaría con un tipo de esos", expresó.

Luego, el secretario adjunto de Camioneros habló sobre el giro que dio la campaña de Unión por la Patria, con Sergio Massa como candidato a presidente, y reconoció: "Creo que se reorganizó la campaña con el plenario, los gobernadores y ahí empezó una movilización de todos los espacios".

"Fui uno de los primeros que salió a decir después de las PASO que había como un silencio o una inacción de distintos sectores de Unión por la Patria", recordó y consideró que la campaña se ha estado movilizando "para bien".

En un revival de la pelea con su padre, Patricia Bullrich le respondió a Pablo Moyano: "Vas a ser el primero en ser detenido"

Así, explicó: "Uno trata de decirle a los trabajadores cara a cara lo que va a pasar si gana la derecha, lo están diciendo, reforma laboral, cerrar las empresas del estado, privatizar la salud, la educación, hay bronca por supuesto en la gente".

"Hay que hablarles y convencerlos de que lo que viene va a ser muchísimo peor", advirtió Moyano y amplió: "No nos vamos a quedar cruzados de brazos si llega a ganar la derecha, pero hay que tratar de convencerlos, y que el voto bronca sea un voto de advertencia de las PASO y en octubre sea para el peronismo".

Al respecto, concluyó: "Estamos anunciando y diciéndoles lo que les van a hacer si gana el sector de la derecha. Hay que tratar de convencer a esta bronca acumulada de que el peronismo es el único que puede dar respuesta".

Milei, Barrionuevo y la casta sindical

"Hay una necesidad de estar en la calle"

El cosecretario de la CGT también hizo un llamado a la movilización que realizará este martes a las 10:30 desde la sede gremial de Alsina 1223 hasta el Congreso de la Nación con el objetivo de respaldar el tratamiento del proyecto que busca eliminar el Impuesto a las Ganancias.

"Que estos tipos, los diputados y diputadas, vayan a laburar, porque laburan dos veces al año y una no dan quorum. Es una ley muy importante, es un reclamo de la época de Cristina. Hacemos un llamado de que vayan a laburar para que se pueda tratar", manifestó.

El llamado fue realizado por diferentes gremios de la CGT y varias corrientes sindicales que forman parte de la central mayoritaria como la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT).

"Hay una necesidad de estar en la calle de los laburantes, del peronismo y esto se está viendo cada vez que se hacen asambleas o se trata con la militancia", enfatizó.

