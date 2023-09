Federico Pinedo, quien sería canciller en un gobierno de Patricia Bullrich, manifestó que la política exterior se basa en construir confianza, aún con tus adversarios, para poder construir relaciones, y que Javier Milei es oportunista en el plano de su política internacional. “A Milei le ha costado decir que está a favor de la democracia”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Están contentos luego del triunfo de Juntos por el Cambio en Chaco?

Sí, contentos por la reacción de los argentinos, que se están sacando de encima mucho abuso.

Prette: "La caída de Capitanich le va a pegar muy duro al Gobierno"

En este caso, un abuso que pasó de todos los límites, con con el asesinato de una chica por parte de uno de esos personajes a los que el kirchnerismo, el Gobierno, les da una cantidad Ilimitada de plata que ellos regalan sin control, y que buena parte se la roban los “Milagro Sala” de la vida. En este caso se llamaba Emerenciano Sena, era el primer candidato a diputado de Capitanich.

Ha sido una cosa muy triste todo eso, y es muy lindo que los argentinos se sacudan de la ropa todo ese tipo de abusos políticos.

Industriales vislumbran un triunfo de Milei y alertan: “no da lo mismo quién es segundo” | Perfil

Los cuestionamientos libertarios al Papa Francisco

El viernes hubo una especie de conmoción en el círculo rojo cuando el empresario Eurnekián salió a criticar las declaraciones de Milei contra el Papa. Esto sorprendió además porque Eduardo Eurnekián fue su empleador de toda la vida. Me gustaría entender tu perspectiva. ¿Qué importancia geopolítica tienen las críticas de Milei al Papa? ¿Qué visión tienen del Papa ustedes desde Juntos por el Cambio?

El Papa es un líder espiritual de nivel mundial. Es una una persona que está transformando, desde su mirada, una mirada espiritual, una realidad cada vez más conflictiva en el mundo, especialmente vinculada a las situaciones de guerra. Es una persona de paz.

En este sentido, las cosas que dice Milei son incalificables, y si lo hace para obtener votos de gente que no lo quiere al Papa por su pensamiento político, es peor, porque uno tiene que tener algún límite en buscar la ventaja propia a costa de los demás y a costa de, en este caso, el jefe de la Iglesia Católica mundial. Es lamentable.

"China asesina": Beijing respondió a las declaraciones de Javier Milei y le propuso visitar el país

Los distintos modelos de política exterior

Han venido produciéndose cartas advirtiendo los peligros que significa Milei. Hubo recientemente una de una cantidad muy significativa de diplomáticos, también de 170 economistas y hubo otra de intelectuales.

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la forma que tiene Milei de plantear dicotomías, por ejemplo apoyando a Trump y diciendo que no negociaría con Brasil y China porque son socialistas, que son nuestros principales socios comerciales, ¿dejan a La Libertad Avanza con un talón de Aquiles en el terreno de las relaciones internacionales?

¿Eso le da posibilidades a JxC de encontrar una diferencia positiva?

Debate presidencial: Milei deberá hablar sobre DDHH y ambiente

Milei es una especie de Massa. Sergio Massa está destruyendo la economía argentina y la economía de los argentinos. Por un lado les da plata que no tiene, entonces, genera inflación para tenerla, y por otro lado se las quita con la inflación, no solamente a los que les dio plata, sino también a todos los demás, algunos de los cuales son los más pobres de la Argentina.

Milei hace algo parecido. Para buscar unos votos de gente que dice “soy anticomunista”, Milei dice “no voy a tener relaciones con ningún comunista”. Es sacarle a los argentinos que le venden el producto de su trabajo a los dos principales mercados, Brasil y China.

En las relaciones internacionales, como en las relaciones humanas, hay gente con la que vos tenés algunas cosas en común y algunos desacuerdos, obviamente, y vos te manejás en tus relaciones de esa manera, construyendo sobre los acuerdos. Vos no podés privar a los argentinos de su producción y de su trabajo para caerle simpático a un grupo de anticomunistas.

Tucker Carlson publicó la entrevista a Milei: "El Papa está del lado de las dictaduras"

Las relaciones exteriores son el cuidado permanente del interés nacional de la Argentina. Básicamente, lo que Milei dice es una burrada grave.

Tampoco es verdad que el Estado, bajo su gobierno, no va a negociar nunca con China o con ningún país comunista. Eso, lo que quiere decir, es que China no nos va a abrir los mercados para que los productores argentinos le puedan vender.

Porque la apertura de mercados se da en negociaciones de Estado a Estado, no entre privados. Los privados no pueden vender si los Estados no negocian la apertura de mercados. Es una gran improvisación, una cosa que le hace daño a la Argentina.

Musk y Fox News: "El ascenso de Milei es una anomalía"

¿Existen comunistas? ¿Quedan comunistas en algún lado o es una figura retórica?

Bueno, el partido que gobierna China se llama Partido Comuista. Ahora son unos comunistas-capitalistas, comunistas sui generis.

¿Y en el caso de Brasil son comunistas?

En el caso de Brasil no son comunistas.

Me hizo mucha gracia este tema del comunismo. Una vez recibimos al secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Nos dijo que en Vietnam habían decidido llevar adelante una política que llamaban “socialismo de mercado”.

Javier Milei en el Council of the Americas: "Nosotros no vamos a alinearnos con comunistas"

¿En qué consistía? En que antes no tenían comida, porque toda la propiedad era del Estado y nadie producía. Un buen día, decidieron decirle a los agricultores que podrían hacer lo que quisieran con todo el excedente que produzcan.

Entonces, Vietnam empezó a producir y exportar alimentos, y eso era “socialismo de Mercado”, decía este señor. “Pero eso es capitalismo”, respondí yo.

Pero bueno, en otras cosas son comunistas, como se suele decir, “en el sentido chino”.

Putin quería conquistar Ucrania en 72 horas: pasaron 500 días y solo hay 9.000 muertos y una guerra que no tiene fin

Claudio Mardones (CM): Poco después de que Javier Milei dijera que no iba a negociar con China, Patricia Bullrich aseguró que, de llegar al gobierno, Argentina no formará parte de los Brics. ¿Qué opina al respecto? ¿Realmente avanzarían en sacar a la Argentina de los Brics?

Brics es un grupo político. Es un grupo que no se refiere al comercio sino a la concepción del poder mundial, a la política. Lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Nosotros no podemos formar parte de un grupo político que está integrado por un señor como Putin que, en este momento, está invadiendo a su país vecino, Ucrania.

Elizondo: "El BRICS no es un grupo de intercambio económico sino de posicionamiento geopolítico"

Nosotros no compartimos esa mirada del poder internacional. Lo mismo pasa con Irán, que se incorporaría junto con Argentina. La justicia argentina le reclama que se expidan por los dos atentados terroristas que sufrimos, que mataron a más de 100 argentinos, y no lo han hecho. Además, violan derechos humanos y otras cosas más.

Entonces, no tenemos esa mirada política, por eso no queremos entrar a los Brics, cosa que le hemos dicho a los brasileños antes de que Alberto Fernández pidiera ingresar, y se lo hemos dicho también a los chinos.

Dejamos en claro dónde estamos parados. No fue después de que Milei haya dicho no sé qué cosa, fue un año antes.

Alianza BRICS se expande: la membresía potencial de México y su efecto en la dinámica del poder global | Perfil

CM: Lo anticiparon con tiempo…

En política exterior, todo el mundo tiene que saber dónde estás parado, porque el trabajo es construir confianza. Si vos no confiás en el otro, aunque sea un enemigo en algún aspecto, no podés construir. La construcción y la cooperación depende de la confianza.

Como la política exterior es construir confianza nosotros dejamos bien claro, para que todo el mundo sepa, dónde estamos parados, y a partir de ahí nos relacionamos.

Patricia Bullrich presentó a 6 integrantes de su equipo de gobierno

¿Considera que Juntos por el Cambio tiene una ventaja en su política de relaciones internacionales frente a Milei, por ejemplo al haberse manifestado él a favor de Donald Trump, sabiendo que en Estados Unidos, actualmente, gobiernan los Demócratas?

Nosotros tenemos muchas diferencias con Milei. La política exterior no es para el oportunismo. Sabemos que a Milei le gusta Trump y bolsonaro, y los desvincula de los ataques al Capitolio y al Planalto.

A Milei le ha costado decir que está a favor de la democracia, cosas que es importante. Cuando uno es funcionario jura cumplir con la Constitución. La Constitución es el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

Federico Pinedo: "Creemos que sería un fracaso no salir rápido del cepo"

Dicho esto, tenemos una cantidad de diferencias igual de grande con el kirchnerismo, que, lo que tiene, es un enfoque ideológico de la política exterior. Dejan de lado el interés argentino para juntarse con sus amigos ideológicos, llámese Chávez, o abriéndole la puerta a Rusia, Maduro, los regímenes dictatoriales de Cuba y Venezuela. Tenemos diferencias muy grandes con ambas coaliciones.

FM JL