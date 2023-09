Para un economista, “Argentina no tiene presidente ni tampoco ministro de Economía”

La eliminación del cepo es una de las principales propuestas de la oposición, sin embargo, esta posibilidad se ve complicada debido a la ausencia de reservas netas en el Banco Central. Con el fin de ampliar esta información, este medio hizo partícipe al economista del IERAL, Facundo Martínez, quien también se refirió al accionar del actual Gobierno.

“Salir del cepo debería ser el objetivo número 1 de la política macroeconómica que se implemente”, comentó Facundo Martínez. “El objetivo número 2 debe ser que el Banco Central acumule reservas, porque con reservas netas negativas tampoco se puede crecer ya que la vulnerabilidad financiera es muy alta”, agregó.

Es muy difícil salir del cepo ya que no se puede unificar

Posteriormente, Martínez planteó: “Cómo sacas el cepo si no podés unificar, no podés tener un sistema de precios en el mercado de cambios que haga que el dólar oficial converja al blue”. En relación a este tema, expresó que, “sería una devaluación del 100%. Al otro día empezaría a correr la inflación y volverías al punto de inicio con más pobres”.

Se estima una nueva devaluación

“Es inevitable que el Gobierno vuelva a devaluar. Por supuesto que no lo está queriendo hacer en medio del proceso electoral”, sostuvo el economista del IERAL, que luego señaló: “Hoy Argentina no tiene presidente, no sé dónde está, ni tampoco tiene ministro de economía, porque Sergio Massa es 100% candidato”.

Mientras más se reprima el tipo de cambio, mayor será el salto devaluatorio

Por otro lado, el entrevistado manifestó que, “cuanto más repriman el tipo de cambio, pasado octubre, más alto va a tener que ser el salto devaluatorio”. A su vez, remarcó que cuando el Gobierno devaluó, “devaluó el 20% más o menos, pero de punta a punta, la devaluación de agosto da casi 30%. Por lo tanto, debería arrancar el crawling peg con macro devaluaciones más que micro”.

“En la Argentina es imposible dolarizar porque no hay reservas y es inviable hacerlo porque sin el apoyo de la reserva federal sería imposible conseguir esos dólares”, explicó Martínez, que después concluyó: “No creemos en que el sistema financiero internacional este para prestar esos dólares si Argentina no tiene una situación de sostenibilidad de su deuda como para volver a endeudarse en las magnitudes que plantean los que estan con esto”.