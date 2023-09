Déficit abismal: cuánto costarán y cómo se financiarán las medidas anunciadas por Sergio Massa

El Gobierno lanzó un paquete de medidas con fines claramente electorales. Las mismas tendrán un inmenso costo fiscal y se financiarían con más inflación en los meses subsiguientes.

En este contexto, nos comunicamos con el analista económico Damián Di Pace, quien habló sobre el impacto de las medidas anunciadas por el Gobierno en la economía doméstica.

Medidas económicas del Gobierno y su costo

“El reintegro de IVA va a ser muy difícil de implementarse, eso cuesta 395 mil millones de pesos al fisco”, disparó el entrevistado. “Todas las medidas anunciadas tendrán un costo total de 3 billones de pesos”, añadió.

“Esta plata es equivalente al 58% del déficit fiscal que tuvo el tesoro en el semestre”, explicó Di Pace, quien luego completó: “Es un montón de guita y encima se subiría el Salario Mínimo”.

En esa misma línea, el experto dijo que se va a financiar con emisión monetaria y deuda en el mercado. “Hay 28 billones de pesos de deuda por las Leliqs que siguen creciendo”, complementó.

Finalmente, Di Pace dijo que está de acuerdo con Javier Milei en que no hay que trabajar el presupuesto ahora. “En años no electorales, estás cosas se cierran a fin de año, el clima no es favorable para aprobar un presupuesto que después no sirve para nada”, concluyó.