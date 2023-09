Mauricio Macri: “El populismo es muy contagioso”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la decisión de algunos diputados radicales de dar cuórum para la sesión en la que se dio media sanción a la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

“El populismo es muy contagioso”, respondió Macri a ser consultado por el periodista Jorge Martínez de Mitre Córdoba sobre la postura adoptada por algunos integrantes del bloque Evolución, entre ellos Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Dania Tavela, Marcela Antola y Gabriela Brouwer de Koning.

Respaldo a Bullrich

“Yo soy de Boca, soy del PRO y soy de Juntos por el Cambio. Creo que tenemos la propuesta para el cambio profundo que necesita la Argentina. Tenemos quien es capaz de liderarlo, que es Patricia Bullrich y tenemos equipos de gente que ya ha estado, de gente nueva que se ha sumado”, explicó Macri.

“No es fácil. Estuve ahí. No es fácil la Argentina. Esta gente ha generado del Estado un lugar donde se ha radicalizado con fanáticos de La Cámpora. Hay que bajar con 4 mil personas que entiendan, que una gran parte ya haya estado para saber qué es lo que va a enfrentar”, agregó en declaraciones a la emisora cordobesa.

Además insistió en que “hay que tener peso en el Congreso” y “tener acompañamiento de gobernadores”. “Ahora lo vamos a tener, vamos a tener 11 o 12 gobernadores. Todo esto es una masa crítica que me hace ser muy optimista para el futuro, a pesar del pesimismo del presente porque estamos a la deriva con el peor gobierno de la historia”, añadió.

Barrionuevo

Cuando se le preguntó sobre la incorporación del dirigente sindical Luis Barrionuevo en un eventual gobierno de Javier Milei, Macri respondió: “Lo de Barrionuevo no creo ni siquiera que pueda ser verdad. No es entendible. Porque la Argentina necesita un cambio en serio. Acá no aguantamos medias tintas”.

“Nosotros necesitamos gente con ideas, con una trayectoria que los avale y no habiendo sido parte de todos los desastres que pasaron en la Argentina en más de 40 años”, sostuvo.

Milei

Además evitó confrontar con el candidato presidencial de la Libertad Avanza. “Javier Milei tiene un conjunto de propuestas. Que el defienda la suya, nosotros defendemos nuestra visión de cómo el cambio se va a hacer realidad”, expresó.

Dolarización

“Yo vi 170 economistas decir que no están dadas las condiciones para dolarizar, que no se puede dolarizar. Hay muchos ahí que yo respeto profundamente. Pero lo importante para mí es el gran desafío que va a tener Patricia el 11 de diciembre es de verdad poner en caja el despilfarro y el gasto ilimitado del Estado, bajando impuestos”, consideró Macri.

Y luego enfatizó: “Hay que recuperar el lápiz rojo que no sé donde se perdió de Angeloz y empezar a tachar hasta que diga la Argentina no le pide prestado más a nadie y se va a manejar razonablemente como hacen los paraguayos”.