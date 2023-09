Macri minimizó a Milei: "¿Una persona sola puede hacer un cambio?"

El ex presidente Mauricio Macri reiteró este jueves por la noche su respaldo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y dudó de las posibilidades de Javier Milei para conducir un "cambio profundo" en Argentina, porque, entre otros factores, "tendría cero gobernadores".

El ex presidente regresó de su visita por la provincia de Córdoba y se explayó sobre el cambiante escenario político de cara a los comicios generales de octubre, en el marco de una entrevista brindada a LN+.

Como balance de su visita por la provincia y las conversaciones que mantuvo con ciudadanos, Macri rescató dos elementos a considerar: por un lado, el "hartazgo" que manifestó una cantidad significativa del electorado por la coyuntura económica y "el ruido" que generó la interna de su espacio político durante las elecciones primarías de agosto.

"No tenemos cultura de [elecciones] primarias", reflexionó el expresidente con respecto al desgaste que experimentó la coalición de Juntos por el Cambio a raíz de la interna protagonizada por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri en Córdoba. Foto: Prensa Pro

"Las rivalidades tan cercanas generan una tensión...", consignó el líder del PRO en LN+.

Sin embargo, Macri se refirió a un "escenario maravilloso" tras las PASO dado que, a su entender, el 60% del electorado exigió un "cambio profundo".

"Las PASO son un momento de darse un gusto, después viene la reflexión final: hay un razonamiento en proceso, un pensamiento final sobre un escenario maravilloso", consideró Macri, mientras aseguró que su espacio va a ganar en segunda vuelta.

"Estamos arriba del 60 por ciento que no duda, que no quiere saber más nada con estas ideas espantosas que arruinaron los últimos 20 años de los argentinos, que quieren un cambio profundo", razonó Macri en diálogo con los periodistas Alfredo Leuco y Débora Plager.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA

"Se está discutiendo cómo se logra ese cambio profundo", remarcó Mauricio Macri durante la entrevista televisiva.

"¿Una persona sola puede hacer un cambio? Yo estaba casi solo y tenía cuatro gobernadores. Milei tendría cero gobernadores", señaló Macri en LN+.

Y agregó: "Gobernar la Argentina requiere desembarcar con mínimo 4.000 personas que hayan tenido una experiencia previa".

En ese sentido, el fundador del PRO resaltó la experiencia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad durante su mandato.

"Patricia Bullrich ya enfrentó a Moyano. No dice 'lo voy a enfrentar', ya lo enfrentó. Por eso Moyano no quiere saber nada con que Juntos por el Cambio, con la conducción de Patricia, llegue al poder", argumentó el ex presidente.

"Ella [Patricia Bullrich] ya enfrentó a los narcotraficantes, no lo cuenta, lo hizo", insistió.

Mauricio Macri y Javier Milei. Foto: Télam

"A Milei lo vi una sola vez en mi vida, que me lo trajo Patricia (Bullrich) y nos quedamos charlando", indicó el referente del PRO, quien valora "la buena relación" con el libertario, porque "cree en el diálogo".

A su vez, consideró que el economista debería "moderar el lenguaje", porque tiene que llevar "tranquilidad y reflexión" a la gente.

Para Macri, el resultado de las PASO no será el de las elecciones del 22 de octubre, porque las primarias "es un escenario" y después "se mueve el voto".

"El peronismo va a sacar menos votos que en las PASO", aseguró el ex mandatario.

"Vamos a ganar la elección, no nos adelantemos. Este voto en proceso nos va llevar a la segunda vuelta y la vamos a ganar", afirmó.

"No hay lugar para la dolarización", sentenció Macri

A su vez, Macri aseguró que "no hay lugar para la dolarización" y consideró que "lo central es lo fiscal".

"Los economistas que yo más respeto me dijeron que no hay lugar para la dolarización. Lo central es lo fiscal. La dolarización sería un atajo. Acá hay que sentarse y dar la batalla y sacar todo esos privilegios que están en el presupuesto nacional hasta lograr el equilibrio. Y bajar los impuestos para que la gente pueda trabajar", señaló.

Por otro lado, tildó de "buena elección" el arribo de Carlos Melconian al equipo de Bullrich e indicó que lo ve "con muchas ganas".

