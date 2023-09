Los candidatos a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires asistieron este miércoles a la jornada de debates previa a los comicios generales de octubre. Ramiro Marra, postulante por La Libertad Avanza, cuestionó desde el comienzo la organización del evento y protagonizó una serie de intercambios polémicos con sus adversarios políticos. Al inicio del segundo bloque el candidato kirchnerista Leandro Santoro le dijo: "Ramiro, te estas haciendo daño".

"Soy Ramiro Marra, soy porteño y voy a ser jefe de gobierno", expresó el candidato en su escueta presentación.

Ramiro Marra - La Ciudad Debate 2023. Foto: Tv Pública (Captura de pantalla)

Desde el vamos, colaborador de Javier Milei manifestó su disconformidad con la organización del intercambio y aseguró que el debate “está totalmente regulado, lo hicieron por ley, sin exposición...".

"No voy a poder debatir como me hubiera gustado, ¿por qué? Porque pusieron reglas para que ellos se sientan cómodos, que no son las que me hacen sentir cómodo a mí”, declaró el referente liberal.

A su vez, Marra se presentó como representante de una "sociedad cansada, harta y triste" y disparó contra el conjunto de la dirigencia política, que en su opinión "está fracasando".

"No pueden gestionar un debate", polemizó Ramiro Marra

"El objetivo en esta campaña será entrar en el balotaje: el kirchnerismo va a quedar tercero", sentenció Marra en el marco de una exposición en la cual mantuvo cortocircuitos recurrentes con el kirchnerismo en general y con Leandro Santoro (candidato de Unión por la Patria) en particular.

Cuando Santoro tomó la palabra para iniciar su presentación, tuvo dificultades técnicas con el sonido del micrófono y Marra aprovechó la ocasión para cuestionar nuevamente la organización: "Parece que no pueden gestionar un debate".

"Si lo agarramos nosotros, no pasaría esto", lanzó el libertario, mientras los moderadores pedían asistencia para solucionar el problema y reanudar la discusión.

"Son cosas que pasan, no hay problema", intentó amenizar Santoro y retomó su exposición.

A continuación, Marra tuvo un tenso mano a mano con el candidato del peronismo.

Cuando Santoro se refirió a la histórica confrontación entre Nación y Ciudad por los fondos de coparticipación, Marra recordó que "Santoro, aunque no haya votado esa ley, sigue siendo kirchnerista".

"La ciudad es un asco": críticas de Marra a JxC

A continuación centró sus críticas en la gestión de Juntos por el Cambio y remarcó que "la ciudad es un asco".

"Se olvidaron de gestionar, se preocuparon por una campaña presidencial y se olvidaron de los porteños. Ni hablar de la cantidad de veces que rompen las veredas, el asfalto y los cortes de calles innecesarios, una política keynesiana que JxC avala constantemente", denunció Marra en consonancia con las ideas de Javier Milei, acérrimo crítico de lo que define como "keynesianismo".

"También sabemos los problemas que tenemos con el tránsito, las bicisendas que pusieron por todos lados, solamente hicieron una sobregestión que damnifica el tránsito que viene acompañado de la persecución que hacen con multas y quitas de puntos. Creen que tienen que administrar nuestras vidas. Tenemos que cambiar el rumbo de CABA, dejen de poner cámaras para perseguir automovilistas y pónganlas para perseguir a delincuentes y chorros", puntualizó Marra.

"En el 2020 eras aliado de Marco Lavagna", planteó Santoro y continuó su línea de razonamiento: "Se te inició una causa cuando recomendaste comprar acciones de una empresa constructora vinculada a Nicolás Caputo, sin haber rendido el examen de idoneidad. La semana pasada, la Cámara confirmó la condena. Ahora que sos funcionario público, ¿pensás seguir recomendando la compra de acciones de empresas con contratos del Estado vinculadas a la familia Macri?

Marra denunció "persecución política del kirchnerismo"

Marra le respondió al referente del radicalismo con la vehemencia que lo caracteriza.

"No puedo creer la pregunta, ¿querés salir tercero?", retrucó Ramiro Marra.

"Eso fue una persecución política del kirchnerismo, hace 23 años que trabajo en el sistema financiero. [Santoro le menciona el examen de idoneidad] ¡No podés interrumpir! ¿No leíste las reglas? (Santoro se ríe) No te preparaste para el debate. ¿Qué viste, una noticia de un medio kirchnerista? Me persiguen, como cuando me cerraron una empresa por hacer una operación que se llamaba Contado con Liqui. Por eso me metí en política, por gente como vos, por lo hipócrita que sos. Me pusieron la multa a los siete días de asumir como diputado. Seis de cada diez pibes son pobres, ¿en serio me hacés esa pregunta? ¿Te pensás que la persecución es la política? ¿En serio te metés con mi trabajo en el sector privado, con todo el daño que me hicieron? Odiás a los que laburamos", contestó el referente cercano a Milei.

Marra arremetió contra Vanina Biasi: "¿Te gusta cometer delitos?"

A la hora de discutir propuestas con Vanina Biasi, candidata a la jefatura de gobierno por el Frente de Izquierda, Marra subió la temperatura del debate y profundizó sus ataques verbales:

"Acá tenemos una representante del Polo Obrero, de esos que cortan las calles y se autodenominan piqueteros y cometen un delito. Lo que hacen está mal, cuando seamos gobierno ustedes no van a tener margen. Van a ser detenidos inmediatamente por cortar la calle. ¿Te gusta cometer delitos?", expresó en tono desafiante el postulante del partido violeta.

Por su lado, la referente de izquierda respondió que "detrás de la fachada graciosa de Marra, hay una política reaccionaria".

"Marra y Macri se meten con las personas más pobres del país y los culpan de cosas desopilantes, cuando ellos son los que están en la ilegalidad. Estamos hablando de un candidato de la Comisión Nacional de Valores lo sancionó, que hacía propaganda emocionadísimo en favor de Elsztain desde redes sociales porque tenía acciones en IRSA y ya cumplía funciones públicas cuando promocionaba empresarios", denunció Vanina Biasi.

Cuando se abordó más tarde el tópico referente a la política de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, Marra renovó sus ataques contra la candidata: "Me quedé indignado con la candidata Biasi, que son la gente que vive de los pobres y se abusa de los chicos".

"Son unos delincuentes": la enérgica confrontación de Marra con la izquierda

Otro de los cruces que protagonizaron Marra y Biasi se produjo cuando el libertario se manifestó en contra de los cortes de calle y los piquetes en la ciudad.

"Hoy pasé caminando por el Ministerio de Trabajo y vi un piquete, había una mujer dándole de mamar ahí, en la calle", graficó Marra.

"¿A vos qué carajo te importa lo que hace la gente?", le reprochó Vanina Biasi.

"A mí me importa lo que hacés vos, abusás de los pobres. Lo que acabás de hacer es lo que solés hacer: no respetás las reglas. Te sacan del eje, no se preocupen que a las propuestas las voy a poner en redes sociales. Pero te lo digo en la cara: son unos delincuentes", enfatizó Marra.

En desarrollo...

