Debate porteño: chispazos y, ¿previa del domingo?

El periodista de política, Alejandro Gomel, realizó un resumen con los momentos más destacados del debate de los cuatro candidatos a jefe de Gobierno porteño que competirán el próximo 22 de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Un anticipo de lo que será el domingo, seguramente. En esta ocasión, fue el debate de los cuatro candidatos a jefe de Gobierno porteño que quedaron de las PASO.

Un dato curioso es la vestimenta similar que tenían Jorge Macri y Leandro Santoro. Por su parte, Ramiro Marra fue el único que se presentó con corbata.

Mucho cruce y chicana en un debate que sí fue entretenido, pero la irrupción del partido de Javier Milei cambió los debates. Se vio en el debate a vicepresidentes, y posiblemente se repita este domingo con la participación de Milei.

En un debate encorsetado, los candidatos porteños repartieron guiños y chicanas pero se fueron conformes

¿Cuál fue la idea de cada uno de los candidatos? Macri trató de no cometer errores, por eso no arriesgó mucho y no entró en grandes polémicas. Sacó 56% de los votos, si se cuentan los de Martín Lousteau, quien fue vencido en la interna de Juntos.

Allí apuntó Santoro, que en un momento le habló directamente al votante de Lousteau con el corazón. "Si quieren más amor en la Ciudad, piense bien", expresó.

Hubo algunos cruces y eso fue lo más interesante del debate. El primero tuvo que ver con la proveniencia de Macri, que viene de ser intendente de Vicente López, y allí fue donde Santoro lo cruzó.

El funcionario porteño le recordó la cuestión de la coparticipación y el candidato de UxP le contestó que no es porteño, refiriéndose a su pasado reciente como intendente, además de explicar su punto sobre la coparticipación.

Marra fue al debate con los tapones de punta, dijo sentirse incómodo y se cruzó con todos

Por otro lado, Marra fue a provocar y a decir que puede meterse en el balotaje, que es algo de lo que se está hablando mucho. Esa es la gran duda que hay para el 22 de octubre.

Santoro, ni lento ni perezoso, le hizo un recordatorio y le dijo "no pudiste pasar un examen de la Comisión Nacional de Valores", algo a lo que al libertario le costó responder.

"No te interesa gobernar la Ciudad de Buenos Aires, sino tener seguidores en las redes sociales. A mí, que si me interesa ser jefe de Gobierno, estoy tratando de aprovechar este espacio para que la gente tenga herramientas", subrayó Santoro, frente a un Marra que no pudo responder sobre el examen y la sanción de la Comisión Nacional de Valores.

Vanina Biasi se enojó con los dichos de Marra sobre los piqueteros

El libertario se enfocó en criticar y pegarle duro al kirchnerismo y dejó de lado a Macri, pese a que al final aclaró que, en realidad, con él discutiría antes del balotaje. Criticó mucho a Santoro y a Vanina Biasi, candidata de la izquierda, haciendo énfasis en los piquetes. "Ustedes son unos delincuentes", lanzó Marra hacia Biassi y los piqueteros.

"La gente de izquierda vive de los pobres, se abusa de los pobres y los chicos. Hoy pasé caminando por el Ministerio de Trabajo y vi un piquete. Había una mujer amamantando a su bebé en la calle", aseveró Marra, pero Biasi respondió: "¿A vos qué te importa lo que hace la gente en la calle?". "Son unos delincuentes", finalizó diciendo Marra hacia Biasi.

¿Cómo terminó el debate? Todos se saludaron amablemente, pero antes fue el cierre de Marra. "Nosotros no queremos hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal, queremos hacer algo completamente distinto", declaró e incluso tuvo los aplausos de Macri.

El polémico tuit que Ramiro Marra debió borrar porque se hizo viral

En definitiva, Macri sin cometer errores, Santoro hablándole a los votantes de Lousteau con la intención de llegar a un balotaje, y Marra disparando hacia todos lados diciendo que en realidad él llegará a un balotaje con Jorge Macri.

Un debate caliente, con mucha chicana y, posiblemente, un aperitivo de lo que ocurrirá el próximo domingo.

BL JL