La compañera de fórmula de Leandro Santoro, Bárbara Rossen, aseveró que "gobernar no es gestionar negocios". La realidad de la Ciudad de Buenos Aires, su propuesta para su transformar la Capital Federal y la competencia con Ramiro Marra, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Abrimos el programa diciendo que en lugar de LLA (La Libertad Avanza) era ERA, es decir, El Radicalismo Avanza. Lo que vemos es que no está ganando Juntos por el Cambio en los distintos territorios del país, sino que lo que está ganando en las distintas provincias que pasan de un sector político a otro es el radicalismo.

Por eso nos preguntamos cuánto de ese radicalismo puede ser distinto del PRO, y esto vale para la Ciudad de Buenos Aires, donde Martín Lousteau quedó a pocos puntos de diferencia Jorge Macri y, de alguna manera, Santoro es el más radical de todos los candidatos, independientemente de que represente al panperonismo.

También recuerdo a Ernesto Sanz diciéndome, en el momento que presidía el radicalismo, que la UCR tenía nostalgia de haber perdido la capital de radicalismo, que CABA era la casa matriz del partido y donde siempre ganaban. ¿Tienen expectativa de que el radicalismo vote por ustedes?

Claro que sí. Intentamos proponer otro modelo de construir la Ciudad, invitando a todos que pensamos un modelo de ciudad justa y humana. En ese sentido es que las puertas están abiertas.

En este momento, es importante hablar de los modelos de ciudad, porque lo que hay en debate en CABA, y está claro ahora, es el de la especulación inmobiliaria, que es el que viene ocurriendo desde hace 16 años, y también el del despojo de los bienes comunes, porque la venta de tierras públicas, las subastas, las privatizaciones y concesiones en los espacios públicos, están haciendo que la Ciudad se cada vez más desigual e insegura.

Lo que proponemos con Santoro es una Ciudad más justa y humana, en donde las necesidades reales de las personas sean el centro de la toma de decisiones y se promueva la igualdad de oportunidades. Siempre hablo de la posibilidad de poder acceder a los bienes urbanos y comunes, como la salud y los espacios públicos, más allá de la capacidad económica de cada uno.

Esa grandeza en lo público es lo que tenemos que hacer, y en esos valores hay muchas cosas en común con el radicalismo, si bien más porque el debate se derechizó tanto que por otra cosa.

Aparte lo noto como arquitecta, porque pertenezco al Colectivo de Arquitectas, que es un espacio transversal a la política en donde es un ejemplo de cómo construir en la Ciudad en función de determinados objetivos.

Ahí hay montón de colegas radicales, te puedo indicar una cátedra, y todos nos acompañarán. El colectivo de arquitectas nace con el debate sobre la costa del Río, en donde es el predio de Costa Salguero, que son tierras públicas, y el gobierno de la Ciudad, en lugar de potenciarlo, generar un parque y recuperarlo como proyecto democrático para todos, lo pone en el mercado para privatizar, construir viviendas de lujo, armando una muralla que además de ser física es simbólica, porque tienen el mejor paisaje de la Ciudad, con edificios valuados en 9.000 dólares el metro cuadrado.

Quienes nos dedicamos a la arquitectura y la construcción sabemos que eso está mal. Entonces, hubo un objetivo en común, independientemente de la pertenencia política. Eso es lo que está bueno y, de alguna manera, se está trasladando a toda la Ciudad.

El voto radical en CABA

¿No será una buena estrategia para Santoro y vos que él se pegue a la imagen de Alfonsín y sea el candidato radical en la Ciudad?

Leandro Santoro siempre dice que fue formado por Raúl Alfonsín, y Jorge Macri fue formado por Franco, con lo cual, él tiene una pertenencia radical y yo una peronista. Nos complementamos muy bien y lo importante es debatir cómo y para quién se está construyendo la Ciudad.

Cuando uno piensa en los objetivos, además de los radicales, hay un montón de independientes y personas que están desencantadas con la política tradicional empiezan a unirse. Hay que recomponer un nuevo pacto social o de identidad colectiva en la Ciudad.

Algo que para mí es importante decir es que hace muchos años que la Legislatura tiene número automático por parte del gobierno de la Ciudad. Para poder transformarla, también hay que transformar la dinámica de la Legislatura y construir una mayoría distinta en donde se recupere el debate político, técnico y la construcción de consenso, algo que se perdió y es fundamental en la construcción de la Ciudad y en democracia.

Por eso también alentamos a que nos acompañen para que las expectativas de todos los vecinos que vienen poniendo carteles, por ejemplo, lo del "no al Código Urbanístico", si sos de Chacarita, Colegiales, Núñez, Villa Ortúzar, Villa del Parque, donde todos quieren que se respete la calidad ambiental, porque el Código se modificó en función de la especulación inmobiliaria y no en función del respeto a las identidades barriales.

Entonces, queremos construir una sociedad de manera participativa con todos los vecinos y vecinas, escuchando las necesidades concretas de cada uno y haciéndolo democráticamente, que es recomponiendo el debate. La Legislatura tiene que recomponer el lugar del debate, escuchar a todos los actores involucrados y tomar decisiones conjuntas.

Eso suma, porque cuando uno habla de los partidos tradicionales es como un desgaste de esto y tenemos que ir por más. Hay que recomponer un modelo de Ciudad justa y humana, en el que quien se sienta identificado con eso forme parte.

El desgaste de la gestión macrista en la Ciudad

¿Hay un antimacrismo? Es decir, para Jorge Macri, definido por Verbistky como "el inteligente de los Macri", además de discípulo de Franco, ¿es una mochila el nombre "Macri" después del gobierno que hizo Mauricio?

Cristina Kirchner hablaba el sábado de que, en realidad, parte de los votos que ellos tenían eran por el pésimo gobierno anterior. ¿Allí hay una oportunidad para ustedes, en un eventual balotaje, si existe, así como un antiperonismo y un 40% de la población que nunca votaría a un candidato peronista, de que exista un antimacrismo?

Sí, porque la Ciudad se convirtió en un plan de negocios y Vicente López también. Gobernar no es gestionar negocios, es defender el bien común, la Ciudad, el ambiente, el territorio, los intereses y necesidades de todos. Hay una resistencia porque es un modelo de Ciudad sumamente exclusiva y excluyente de muchos.

Hay un antimacrismo. La construcción que hicimos desde el Colectivo de Arquitectas, de alguna manera cuestionando la política de Horacio Rodríguez Larreta, hizo que le fuera tan mal. Es importante mostrar, tienen mucha protección mediática y, entonces, a veces se nos hace difícil poder acceder a los medios para contar que este modelo de Ciudad es el que está haciendo que cada día sea todo más difícil. La complejidad que tiene acceder a un alquiler está íntimamente ligado a cómo se gestiona el uso del suelo.

El poder se disputa en el uso del sueldo. Por lo tanto, hay que debatir de manera participativa para no dejar afuera a nadie, y el Código Urbanístico es importante.

El PRO es un lugar de negocio. La gente se fue alertando y es obvio que hay una necesidad de cambiarlo y reconstruir una ciudad que nos reconstruya como sociedad. Si la Ciudad continúa haciéndose cada vez más fragmentada, es obvio que será más desigual, insegura y culturalmente cínica, por lo que surgen discursos que son preocupantes.

La formación política de Bárbara Rossen

Mencionabas la diferencia de la historia política del tronco radical de Santoro y la tuya de tronco peronista. Tengo entendido que sos hija de Alicia Piereni, histórica dirigente del PJ porteño, subsecretaria de Derechos Humanos entre 1991 y 1997. Me gustaría alguna referencia tuya sobre ella y cuánto de ese legado, no solamente peronista, sino de dedicarse a lo público y la política tenés vos.

Mi familia me marcó un camino, el camino de los derechos. Me cuesta hablar de mi madre porque como está con temas de salud me emociona. Pero sí es un legado muy importante. Ella tiene una trayectoria en derechos humanos y por eso siempre hablé en parte sobre esa herencia, claramente que marca un camino. Crecí pensando siempre en el otro, con la justicia social.

Tengo recuerdos sobre eso y mi madre me decía "siempre tenés que ayudar a otro, independientemente de si lo merece o no", y son cosas que me quedan adentro, esto de estar siempre pensando en los demás.

La disputa con el candidato de LLA

Alejandro Gomel (AG): Te escuchaba preocupada por el tema urbanístico y lo que pasa en la Ciudad. Apareció el otro candidato, Ramiro Marra, con una particular propuesta de qué hacer en los terrenos en donde actualmente está la Televisión Pública. Allí propone construir una torre. "Sería un re negocio. En el terreno en donde está ahora la Televisión Pública haría una torre de 100 metros", expresó. ¿Qué te produce cuando escuchás esto?

Es una provocación y una forma de conseguir prensa, pero no tiene proyecto. El proyecto es el libre mercado, que cada uno haga lo que quiera, es el no Estado. Es preocupante, me hace daño escucharlo porque es una falta de respeto a tantos años de construcción colectiva, con respeto.

Creo que este discurso en la Ciudad no sé si entra, es un voto más pensado y no es tan emocional como puede ocurrir en otros lugares. Incitan a la violencia, es una provocación.

AG: Decías que hay un voto más racional en la Ciudad...

Creo que sí.

AG: ¿Eso significa que en votos no le pueda ir tan bien?

Entiendo que no. Vengo caminando los barrios y los vecinos de la Ciudad están muy conscientes de un montón de cosas. Puede ocurrir que los partidos tradicionales generen hartazgo. Por eso es importante de hablar de una nueva construcción colectiva en pos de determinados objetivos.

El voto en la Ciudad conoce los problemas. Lo que sucede es que escuchan solo una campana, pero esos discursos tan provocadores me parece que no son para los porteños.

