Tras el debate que protagonizaron este miércoles los candidatos a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), Perfil analizó tres encuestas que fueron publicadas tras las PASO para determinar como miden cada uno de los aspirantes al sillón de Horacio Rodríguez Larreta. Y además dos consultores analizaron el comportamiento de los candidatos durante el debate.

Cómo resultó el debate porteño

Para Pablo Roma de Circuitos, "el formato de este debate fue más dinámico". "Aunque es difícil de hablar de ganadores y perdedores. En un minuto y medio es muy complicado resumir la cantidad de temas que se propusieron. Por momentos me pareció aburrido", argumentó.

Por su parte, Federico González sostuvo que "fue un debate muy trabado, pero los cuatro aportaron lo suyo. Sirvió para que se vea quién es quién. No hubo un claro ganador como si lo hubo en el debate a vicepresidentes. Le pondría un siete. Ninguno salió de su burbuja ideológica y ninguno ganó más de lo que ya tenía".

Ramiro Marra en el debate de candidatos a jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo se comportaron los candidatos

"Jorge Macri se defendió bien y no tuvo grandes dificultades", afirmó Pablo Roma y agrega que "lo más llamativo fue la posición de Ramiro Marra. Su estrategia fue disputarle el segundo lugar a Santoro con una actitud agresiva desde lo político y lo gestual. Creo que para su público refuerza su posición, pero para el público general no creo que le sume tanto".

"Entiendo que de un candidato a jefe de Gobierno se espera otra cosa. No es lo mismo estar debatiendo detrás de un atril que representar el enojo de un ciudadano común. A Vanina Biasi le costó encontrar un lugar dentro del debate. En tanto, Santoro se plantó para auditar la gestión de Gobierno de Larreta", completó el consultor.

En un debate encorsetado, los candidatos porteños repartieron guiños y chicanas pero se fueron conformes

Por su parte, Federico González dijo: "Macri y Santoro expresaron un estilo más calmo y reflexivo, mientras que Ramiro Marra y Vanina Biasi se mostraron más tensos, exaltados, gritaron más, levantaron la voz".



"El estilo de Marra es buscar el punch, la intensidad en la discusión, explica González. "Como si su leitmotiv fuera 'quiero ganar la discusión' y está pensando -como bien le dijo Santoro- más en sus seguidores, en redes sociales y buscando el momento que después se va a replicar en las redes. El contrapunto de Marra con Santoro era esperable porque los dos disputan entrar al balotaje. Cada uno dijo lo que tenía que decir".



Sobre Vanina Biasi, González expresó que "la vi con mucha convicción y tono muy firme sin llegar a ser agresiva. Estuvo bien en eso. Es un sello de los militantes de izquierda, son intensos en lo que dicen, nunca se pasan". En tanto, sobre Jorge Macri, expresó: "Tenía la tranquilidad de que se sabe que está en su zona de confort porque va ganando, y entonces desde esa perspectiva no da para andar peleando".

"¿Y a vos qué carajo te importa": Vanina Biasi se enojó con los dichos de Marra sobre los piqueteros

Por último, González se refirió a la estrategia de Santoro de pedir el voto de Lousteau: "Ahí Santoro se llevó un puntito", dice. "Hay una afinidad natural por edad. Y Lousteau no es un PRO puro y es más crítico. Es probable que algunos se inclinen por Santoro porque es parecido a Losteau en estilo y en edad. Tienen un perfil similar.

Elecciones 2023 en CABA: las mediciones de las últimas encuestas

Se trata de las consultoras CB Opinión Pública, Circuitos y Federico González. Según la CB Consultora Opinión Pública sobre 1105 casos realizada entre el 22 y 24 de agosto, de manera online, estimó que el macrismo estaría cerca de duplicar en votos al peronismo, y que Ramiro Marra, candidato de La Libertad Avanza, quedaría tercero, a cinco puntos de Santoro.

A partir de ahí, estudiaron que Jorge Macri tiene un 41,7% de imagen positiva, un 36,9% de imagen negativa y un 21,5% que o no sabe o no lo conoce. En el caso de Santoro, tiene un 30,4% de imagen positiva, un 45,9% de imagen negativa y un 23,7% que o no sabe o no lo conoce. Marra tiene 25,7% de imagen positiva, 34,4% negativa y 39,9% que no sabe o no lo conoce.

Pero ante la consulta de si votarían a estos candidatos, un 30,4% respondió que seguro que lo votaría al ex intendente de Vicente López, mientras que un 21,5% podría llegar a votarlo y que 38,1% nunca lo votaría, dejando a un 9,9% que no sabe/ no contesta.

En esta pregunta, los votos seguros de Santoro fueron un 22,4%, mientras que un 9,1% podría votarlo, pero un 52,4% dijo que seguro no lo votaría y un 16,1% que no sabe. En el caso de Marra, tendría un 10% de votos asegurados, con un 18,8% que consideraría votarlo y un 55,7% que no lo votaría.

Debate porteño: chispazos y, ¿previa del domingo?

Más adelante, ante la consulta de "¿si mañana fueran las elecciones a quién votaría?", la tendencia quedó más clara: 41,6% para Macri, 22,5% para Santoro y 18% para Marra.

Por último, la consultora concluyó en que en octubre, el estimativo de votos dejaría al candidato del PRO con 48,5% de los votos, a Santoro con el 26,2% y a Marra con el 21%.

La medición de Circuitos

La consultora Circuitos realizó un relevamiento (con encuestas telefónicas y metodología IVR) entre el 24 y el 26 de agosto de 2023, en una muestra que abarcó las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1197 casos y margen de error muestral de +/- 3,5.

De acuerdo al estudio, Jorge Macri alcanzaría el 42,3 % seguido por Leandro Santoro con 21,9 % y Ramiro Marra muy cerca con 20,4. Cierra Vanina Biasi con 2,7 por ciento.

La medición de Federico González

Por su parte, Federico González realizó un relevamiento online de 1.000 casos, con +/- 3,54% de margen de error. Y dejó este pronóstico: Jorge Macri 46,7%, Santoro 23%, Marra 22,7%, Biasi 4%. También computó unos 3 puntos en blanco.

Como es el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires

Para poder ganar en primera vuelta, el candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, debe sacar al menos el 50 por ciento de los votos (en la presidencial alcanza con el 45 % o con 40% más 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

En las PASO, Jorge Macri obtuvo el 29,5 % de los votos positivos que sumados a los que obtuvo Lousteau (28 %), llevó a Juntos por el Cambio a redondear un número amplio: 57,5 %

En las primarias, Leandro Santoro obtuvo un 22,8 por ciento, mientras que Ramiro Marra quedó bastante lejos con un 13,3 %. Y aunque los estudios son de hace un mes, los sondeos actuales dan un crecimiento de Marra, pero no le estaría alcanzano para entrar al balotaje.



