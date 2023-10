La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó en público que denunciará penalmente a Javier Milei por haberla vinculado con atentados de la organización Montoneros.

La presentación judicial contra el referente libertario fue anunciada durante una conferencia de prensa en San Isidro, acompañada del candidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, y Ramón Lanús, candidato a intendente en esa ciudad.

"No solamente le contesté (a Milei), sino que le voy a hacer una denuncia penal", sostuvo Bullrich.

En ese marco, la ex ministra de Seguridad calificó al candidato de La Libertad Avanza de "mentiroso" y explicó: "El otro día en el debate, Javier Milei dijo: Bueno, vos cambiaste y yo te acepto que hayas cambiado. Entonces, asunto terminado. Eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a Barrionuevo porque decía que había cambiado y quería ser un liberal en leyes laborales".

Patricia Bullrich y Javier Milei.

"24 horas después de haberme dicho que yo podría haber cambiado para justificarlo a Barrionuevo, sale a decir en un programa de televisión que puse bombas en un jardín de infantes", agregó Bullrich.

Esta mañana, mediante un posteo en redes, la candidata de Juntos por el Cambio acusó a Milei de padecer "inestabilidad emocional" y sostuvo que la "preocupa" que el libertario haya diseñado su programa con las mismas formas que "tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros".

Las palabras de Bullrich se dieron luego de que el líder de La Libertad Avanza volviera a hacer referencia ayer al pasado montonero de la ex ministra de Seguridad. "Es una montonera tira bombas que puso bombas en los jardines de infantes", había polemizado Milei en declaraciones televisivas.

Javier Milei acusó al tuitero Bracesco de ser la mano de obra de Bullrich para generar fakes en su contra

Nuevo spot de Patricia Bullrich junto a gobernadores

A su vez, la candidata presidencial de JxC lanzó este martes un nuevo spot de campaña junto a gobernadores electos del espacio opositor y candidatos con proyección de cara a octubre.

En el anuncio titulado "Una oportunidad histórica", la ex ministra de Seguridad manifestó: "El 22 de octubre estamos frente a la oportunidad histórica de lograr transformaciones duraderas con poder político propio, con gobernadores, más de 500 intendentes y con mayorías en el Congreso. Esa es la fuerza de JxC".

"Es ahora. Y es para siempre", agregó en un posteo que realizó en la red social X.

La candidata a primera mandataria acompañó la publicación con un video donde apuntó nuevamente contra el oficialismo y repasó sus principales propuestas a través la palabra de los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Y los candidatos ganadores en las primarias Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad), entre otros.

De esta manera, la postulante de Juntos por el Cambio busca diferenciarse del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien no cuenta con el músculo político que supone la red de gobernadores e intendentes que logró el frente que encabeza la ex titular del PRO.

En la misma línea, según indicaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, al interior del espacio que lidera Bullrich se muestran confiados respecto de poder "restarle votos" al libertario de cara a las elecciones del 22 de octubre.

Patricia Bullrich. Foto: NA

En tanto, desde el entorno de Bullrich también planean polemizar con Milei en caso de ataques directos del libertario, como sucedió este martes, cuando la candidata de JxC lo acusó de sufrir "inestabilidad emocional", luego de que el postulante de La Libertad Avanza se refirió a la ex ministra de Seguridad como "una montonera tira bombas, que puso bombas en los jardines de infantes".

A su vez, en el bullrichismo sostienen que de cara al tramo final de la campaña piensan ser "más duros" con el oficialismo para intentar capitalizar la pérdida de votos que podría suponer el "caso Chocolate" y el escándalo que protagonizó el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

Cómo impactó el escándalo de Insaurralde a Massa y a Kicillof en redes sociales

Cárceles de máxima seguridad, "aislamiento total" y delincuentes sin celulares

Por otro lado, Bullrich radicalizó aún más sus propuestas en materia de seguridad para diferenciarse del resto de las agrupaciones políticas.

En una entrevista realizada por el periodista Alejandro Fantino en Radio Neura, la líder del PRO aseguró: "Todos los narcos y los asesinos peligrosos van a ir a cárceles donde no tengan contacto con nadie, con un servicio penitenciario absolutamente incorruptible".

Las cárceles, según la ex funcionaria, serán un contexto de “aislamiento total” para los reclusos. Bullrich afirmó que si llega a la Casa Rosada hablará con los gobernadores para que los delincuentes no tengan celulares y permanezcan incomunicados, una propuesta que consideró fundamental para que "no puedan cometer delitos desde la cárcel".

Patricia Bullrich. Foto: Télam

Otro de los polémicos planteos de Bullrich consiste en grabar las conversaciones que mantienen los presos con sus abogados defensores.

En este punto, Fantino argumentó "no se puede" avanzar con dicha iniciativa, mientras que Bullrich retrucó que está dispuesta a reformar el Código Penal de ser necesario.

“Los presos tienen que estar aislados totalmente y lo que pueden tener como derecho constitucional es su defensa y su defensa se graba”, manifestó la postulante presidencial en diálogo con Fantino.

La noche de Patricia Bullrich: festejo en su equipo por las chicanas a Milei con Barrionuevo y a Massa con Insaurralde

Atención médica de extranjeros y leyes laborales: las reformas que propone Bullrich

Adicionalmente, deslizó que también está dispuesta a implementar cambios en la atención médica de los extranjeros que no residen en Argentina, a quienes comenzaría a cobrarles este servicio.

“Las únicas cosas que vos no cobrás es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés. Pero si vos venís en un tour sanitario a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país”, explicó.

En lo que respecta a las leyes laborales, Bullrich anticipó que tiene en marcha un proyecto de profundas reformas que enviará al Legislativo y, en caso de que las propuestas no fueran aprobadas, las aplicaría por decreto (DNU).

"Hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes...", desafió la ex ministra de Seguridad.

También se refirió a un programa que tendría por objeto la generación de 2 millones de puestos de trabajo en blanco para las pymes.

A lo largo de su exposición, Bullrich llevó al máximo la tensión con los gremios: “El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral, si es una justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios, nunca un empresario gana un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza”.

Más medidas de Bullrich: disolver la AFI, refundarla "desde cero" y usar "detectores de mentiras"

"A la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le bajo la cortina desde el primer día, arranco desde cero", polemizó la postulante de JxC.

"No quiero más ninguno de los que están en el AFI. Después veremos si hay gente profesional no contaminada. Pero yo quiero una agencia internacional que esté al nivel de las agencias internacionales con AFI”, aclaró Bullrich.

A su vez, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri agregó que para identificar a los empleados supuestamente "contaminados", los sometería a un examen mediante el uso de polígrafos, es decir, los dispositivos que se usan como "detectores de mentiras".

"Yo los compré [los polígrafos] en el Ministerio de Seguridad", graficó la aspirante a la Presidencia.

CA/ED