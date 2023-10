Bullrich calienta la campaña: habló de la “inestabilidad emocional” de Milei

En un fuerte cruce que podría profundizarse de cara a las elecciones del 22, Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei, quien en un programa de TV la había acusado de “montonera tirabombas”. “Hasta hace poco tiempo Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó”, escribió la candidata de Juntos por el Cambio.

A través de Twitter, la exministra de Seguridad compartió un clip de una entrevista de Milei con Esteban Trebucq en A24, donde se lo escucha decir que Bullrich “era una montonera tirabombas”, que “ha puesto bombas en jardines de infantes” y que “era parte de una organización terrorista”.

Junto con el video, Bullrich publicó un descargo en el que acusó a Milei de ser inestable. “Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro”, sostuvo. “Acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”, manifestó la candidata.

Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro.



Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí.



Me preocupa…