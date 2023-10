Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei tras tratarla de "montonera tirabombas"

Patricia Bullrich le respondió este martes a Javier Milei, luego de que el candidato a presidente de La Libertad Avanza la acusara públicamente de haber sido una "montonera tirabombas", en relación con su pasado en las filas de la extinguida organización peronista. "Hasta hace poco tiempo (Milei) hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo", expresó la candidata de Juntos por el Cambio.

A través de Twitter, la exministra de Seguridad compartió un clip de una entrevista de Milei con Esteban Trebucq en A24, donde se lo escucha decir que Bullrich "era una montonera tirabombas", que "ha puesto bombas en jardines de infantes" y que "era parte de una organización terrorista".

Junto con el video, Bullrich publicó un descargo en el que acusó a Milei de ser inestable. "Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro", arrancó.

"Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas", manifestó la candidata a la Presidencia.

Asimismo, Bullrich indicó que "de esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública".

También dijo que de eso surge la idea de "prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores". "Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos", completó.

Bullrich, Milei y el quiebre de su relación

Si en algo tiene razón Patricia Bullrich es en que con el acercamiento del periodo electoral Milei comenzó a distanciarse de ella. Vale recordar que hasta se cruzaron elogios en varios programas de televisión y se llegó a barajar la posibilidad de una alianza política, algo que nunca ocurrió.

La última vez que se vieron cara a cara fue durante el debate de candidatos de este domingo, cuando protagonizaron varios cruces. Incluso, el candidato libertario también la señaló por su pasado en la guerrilla.

"Yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista. La Juventud Peronista reivindicaba a Montoneros, pero creo ser una de las pocas argentinas que hizo una autocrítica sobre el mal que le hace la violencia a la política, yo no reivindico a la generación diezmada, todo lo contrario", dijo Bullrich el domingo.

Y agregó: "Mi posición es como la de Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo que no quiere volver al pasado, fue el voto que impidió que en Uruguay se abriese el pasado... O como Bachelet a quien le mataron a su padre en Chile y dijo que no tiene rencores".