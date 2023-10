"Había que demostrar que no somos todos lo mismo": Massa habló sobre la renuncia de Insaurralde

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, se refirió a la renuncia de Martín Insaurralde a su cargo en el gobierno bonaerense luego de que se conocieran imágenes suyas de vacaciones en Europa con una modelo y sostuvo que "fue un error grave y había que demostrar que no somos todo lo mismo".

"Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (Rodríguez Simón, exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todo lo mismo", sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N.

El candidato presidencial insistió: "Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia y la renuncia de la candidatura (a concejal de Lomas de Zamora) también”, opinión que había adelantado a la salida del debate del domingo ante un movilero televisivo. También informó: "Tenía el debate el domingo y dije que ese mismo día tenía que estar resuelto el tema”.

Consultado por Jorge Rial sobre si cuando se enteró del escándalo ya estaba a bordo de una camioneta camino a Santiago del Estero para participar del debate, Massa dijo: "Ya había pasado al mediodía y nosotros salimos un poco después. Ahí hablé con todos los que tenía que hablar, conté lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció".

Sobre los ministros que lo acompañarían en una futura gestión suya en caso de ganar las elecciones, Massa reveló: "Hay muchos ministros de este gobierno que yo no los tendría en mi gobierno porque tengo una visión distinta de las cosas, eso no significa que no los respete".

Massa enviará un proyecto de ley para crear una "moneda digital argentina"

"Nadie duda de que va a ser mi gobierno, el presidente voy a ser yo. Voy a armar una agenda con todos los sectores de la Argentina. Puedo hablar con todos, pero las decisiones las tomo yo", agregó.

Massa: "Conozco gente que está con Milei que me dice ‘espero que ganes vos porque convivo con éste y no sabés lo que es’"

En un momento de la entrevista, Rial le preguntó por la invitación que le hizo a Milei durante el debate presidencial de incorporarse a su espacio si gana las elecciones en su llamado a un gobierno de unidad nacional, y Massa manifestó: "Conozco gente de la que está ahí y algunos me dicen ‘espero que ganés vos porque convivo con éste no sabés lo que es’".

"¿De verdad te dicen eso?", preguntó el conductor y el candidato insistió: "Sí, pero bueno, no importa".

A su vez, el candidato negó tensiones con los gobernadores peronistas de provincias en las que en las PASO ganó Milei: "Sólo me tomé un café con ellos y les pregunté 'contame qué pasó'".

Qué le dijo Sergio Massa a Javier Milei cuando tenía el micrófono apagado

Jorge Rial comparó a Massa con Lotocki

En otro momento de la nota periodística, el conductor le preguntó al candidato por sus chances de ser candidato teniendo en cuenta la crisis económica del gobierno, pero hizo una comparación extraña que despertó risas pero con reclamos de Massa.

"Es un caso de estudio, sos ministro de Economía de un gobierno en crisis fuerte y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente, es un caso raro. Es como que Lotocki ahora diga voy a sacarle todo a mis pacientes".

"No me compares con Lotocki. Lo tuyo es para matarte, no vengo nunca más. Lotocki mató a Silvina Luna", dijo en tono burlón el ministro.

Y Rial insistió: "No estoy hablando en términos de matar, estoy hablando de un ministro de Economía de un gobierno en crisis profundo y tenés posibilidades ciertas de ser presidente".

"Pero la gente sabes que la crisis es producto de un pésimo acuerdo con el FMI", afirmó Massa.

El análisis de Massa sobre el debate presidencial

Sobre el debate presidencial, sostuvo que "se vieron los tres modelos de país" que proponen los principales postulantes: "El que propone Milei que tienen Zimbabwe, El Salvador y Ecuador (por la dolarización) y lo que proponen Melconian y Bullrich que es lo que tienen Venezuela y Cuba con circulación de doble moneda. Nosotros proponemos moneda digital, blanqueo y billetera virtual con tu documento".

"Hay gente que está enojada y venimos de muchos errores como gobierno", consideró luego, cuando le preguntaron sobre la adhesión que tiene Milei en parte del electorado. Ya durante el debate había pedido perdón en nombre del Ejecutivo, aunque simultáneamente se distanció en consideración de los años en los que él no fue ministro de Economía.

Este lunes, además, el candidato oficialista apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que cuando bajó las retenciones los dirigentes de ese espacio no dijeron nada, pero cuando dispuso eliminar Ganancias para los trabajadores y devolver el IVA "hicieron un escándalo con el supuesto gasto".

ML / ED