Los cinco candidatos a presidente se midieron en el primer debate de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre en el que el derecho a réplica, una de las flamantes reglas, generó confusión entre los disertantes. A lo largo de una hora y media, los aspirantes a la Casa Rosada cruzaron ideas, propuestas y chicanas centradas en dos de los ejes más calientes del encuentro: la economía y los derechos humanos.

Desde el Centro de Convenciones Provincial Forum, en la ciudad de Santiago del Estero, Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) como Myriam Bregman (FIT) discutieron en torno a tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática.

"Gatito mimoso del poder económico", "Plan Platita" y "el 13% de los jubilados": los cruces más picantes del Debate

Tanto en el primer como en el segundo bloque, el debate sobre la economía fue protagonista y se centró mayormente en la inflación. Si bien Milei, Massa y Bullrich tuvieron los intercambios más fuertes, la discusión se polarizó entre el actual ministro de Economía y el candidato libertario, quienes en el afán de responderse mutuamente agotaron los cinco pedidos de réplica permitidos por el reglamento.

Massa pidió disculpas por la gestión de la economía del gobierno de Alberto Fernández, pese a que tuvo alguno que otro intento de despegarse, y habló de "nuevos derechos humanos". El libertario criticó a su rival por "el Plan Platita" y la emisión monetaria. Si bien insistió en su idea de cerrar el Banco Central y de desregular la economía, no habló de dolarización, un tema que escaló al debate de la mano de las críticas de la candidata de Juntos por el Cambio.

Desde el plano discursivo, Bullrich insistió con su estrategia de demonizar al kirchnerismo. En materia económica prometió eliminar la inflación pero, más allá de una mención a Carlos Melconián, no dio precisiones sobre su programa, algo que tanto Massa como Milei se encargaron de resaltar.

Por su lado, Bregman se presentó como la única candidata sin pasado menemista, condenó al FMI y acusó a sus pares de ser "cómplices del poder económico". Schiaretti se basó en su gestión de Córdoba, evitó responderle a Milei sobre si lo apoyaría en un eventual gobierno y cuestionó los subsidios al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Otro de los momentos más álgidos de la noche fueron los cruces por los derechos humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Milei dijo que en 1970 hubo "una guerra", reivindicando la teoría de los dos demonios, que los desaparecidos "no fueron 30.000" y pidió terminar con "el curro de los derechos humanos", lo que motivó la dura respuesta de Massa y Bregman.

Economía: los candidatos, con más cruces que propuestas

Cobertura del minuto a minuto del debate

23:05 Discursos de cierre

Pasadas las 23, cada uno de los candidatos cerró su exposición en un minuto. El primero fue Juan Schiaretti, quien apuntó contra "la grieta" entre quienes "ya fracasaron como gobierno", en alusión a Massa y Bullrich. "Compatriotas, es mentira que estamos condenamos al fracaso, a tener siempre alta inflación, que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Es hora de que tengamos un gobierno que gestione bien, vamos a poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor nuestro", dijo.

Le siguió Myriam Bregman, quien reforzó su planteo de que su fuerza política "es la única que no es cómplice del poder económico". "Nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin explotación ni opresión. Nos ves en cada lucha. No queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que sean perseguidos por el FMI, que se destruya el planeta porque no hay planeta B. No te resignes. Vota con tus convicciones, vamos con la izquierda en todo el país. Son 30.000 y fue un genocidio", apuntó.

El saludo de Massa y Milei post debate.

Javier Milei, por su parte, también se diferenció de los políticos de larga data que considera responsables de "la debacle que venimos sufriendo hace 40 años. "No hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo", dijo, y cerró: "Nosotros proponemos el modelo de la libertad. Aquellos países más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos; hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Quiero decirles algo: hay esperanza, un futuro mejor es posible. Y ese futuro mejor es posible si es liberal".

El ministro candidato, Sergio Massa, se dirigió directamente al electorado y pidió no votar con bronca sino "con esperanza". "Quiero hablar con vos, que se que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien y la plata no alcanza", dijo, y aseguró que el suyo es "el camino de la producción y el trabajo" a través de un gobierno "de unidad nacional". "Quiero que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como pilares de la Argentina, quiero que construyamos de nuestras exportaciones la potencia en nuestras reservas pero, sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Necesitamos federalismo para obtener distribución en el país".

Massa obligó a Milei a pedirle disculpas al Papa: "Estoy arrepentido"

La última oradora fue Patricia Bullrich, quien insistió con "la batalla contra el kirchnerismo" que "tanto dolor trajo". "Hoy estamos en la batalla final. Para ganar en las urnas, hay que generar cambios profundos (...) La única forma de hacerlo es con coraje, poder político. Hoy nosotros tenemos poder político propio con gobernadores, intendentes, mayoría en el Congreso y ustedes. JxC es la única oposición que va a garantizar el cambio de lo que el kirchnerismo hizo en la Argentina. No voy a dar el brazo a torcer. Viva la patria", cerró.

22:56 Massa se diferenció del gobierno de Alberto Fernández

El candidato de Unión por la Patria fue foco de críticas por parte de sus adversarios por su gestión ante el Ministerio de Economía, en medio de la profundización de la crisis económica y financiera. Ante una pregunta de Bullrich, Massa deslizó una crítica al gobierno de Fernández y reivindicó el hecho de haber asumido el fierro caliente de la Economía tras la salida de Martín Guzmán y el breve interludio de Silvina Batakis.

"Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se escondían debajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el FMI y bajar impuestos a los trabajadores", dijo, y agregó: "Ahora vienen una etapa nueva: mi gobierno, no este gobierno. Por eso creo que nuestra responsabilidad es tratar, por todos los medios, consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso".

El debate fue organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Contó con cuatro moderadores y derecho a réplica como nueva regla.

22.47 Bullrich criticó a Milei por Barrionuevo

La candidata de Juntos por el Cambio resaltó la alianza de Milei con el jefe del sindicato de los gastronómicos, Luis Barrionuevo y lo cruzó por "contradecir" su discurso de la "casta política".

A esto Milei le respondió: "Barrionuevo es casta. Pero vos sos más casta. Haces mucha pompa de que cambiaste (...) Nosotros vemos un problema enorme en el mercado laboral, queremos avanzar con el seguro de desempleo, con una economía liberal. Vamos a sumar a quienes quieran ser parte de ese futuro".

22:42 Bregman apuntó contra Milei por el patriarcado

Myriam Bregman.

La candidata del FIT-Unidad impulsó la agenda feminista en el debate al resaltar la brecha de género. En esa línea, apuntó contra Milei y su espacio liberal libertario que suele apuntar contra las políticas de igualdad de género."¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo?", le preguntó Bregman.

22:40 Massa cruzó a Bullrich por su plan económico

A su turno de preguntar, Sergio Massa apuntó contra el discurso de Patricia Bullrich y mostró una curiosa coincidencia con su rival libertario en relación a la economía, quien en varias oportunidades le preguntó cómo haría para bajar la inflación.

"Voy a coincidir con Milei y resaltar que no tenés una propuesta económica", dijo Massa. Bullrich le respondió que su propuesta "es clara y nítida", sin dar mas detalles. "Hay que terminar de emitir de una vez y para siempre, no como vos que haces un desastre económico con el plan platita", agregó.

22.38 El frente de unidad nacional y la chicana de Milei

Sergio Massa propuso un frente de unidad nacional pluripartidario en caso de llegar a la Presidencia.

Massa dijo que en caso de llegar a la Casa Rosada, un gobierno que se encargó de diferenciar categóricamente del actual gobierno, convocará un frente de unidad nacional para salir de la crisis. Esto fue aprovechado por Milei para reforzar su discurso en torno a "la casta política", que engloba a todo el arco político.

"Dijo que si es presidente, no lo va a ser pero no importa, va a ser un gobierno de unidad nacional. Pero, por si acaso, ¿usted está pensando armar un gobierno con Juntos por el Cambio", dijo Milei, quien anticipó que "no se adheriría" a esta iniciativa.

Massa, en tanto, le respondió: "No estoy muy seguro de que no haya liberales. Yo voy a convocar a los mejores. No importa si vienen del radicalismo, PRO o incluso del partido de Milei".

22.32 Massa exigió a Milei que se disculpe con Francisco

En el bloque de preguntas y respuestas, Massa le hizo un peculiar pedido a Milei: que "le pida perdón al argentino más importante de la historia, el papa Francisco".

Lo hizo luego de los reiterados insultos del libertario al sumo pontífice en los últimos meses, a quien llegó a calificar de "el maligno". Por contrario, Milei le sugirió a Massa que se dedique a "terminar de manera decorosa su gobierno y a bajar la inflación".

22.20 Milei: "No son 30.000 los desaparecidos"

Javier Milei.

Milei habló "del curro de los derechos humanos", con un guiño a la era kirchnerista, y apuntó contra el símbolo de los 30.000 desaparecidos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. "Son 8.753", indicó, además de reivindicar que "en los setenta hubo una guerra", en alusión a la teoría de los dos demonios.

22:12 Comienza el último bloque

Después de un breve receso de diez minutos , los candidatos reaparecieron para continuar el debate sobre el eje final, derechos humanos y convivencia democrática.

21:50 Debate por la educación

En el bloque Educación, Massa aprovechó para anunciar el envío de una ley que sube de 6 a 8 puntos la inversión presupuestaria mínima en educación. También prometió pagarle el presentismo a los docentes.

Bullrich, por su parte, apuntó contra el "adoctrinamiento" y le enrostró a Massa el cierre de escuelas durante la pandemia, pese a que Massa en ese entonces seguía ejerciendo como diputado y no era miembro del Ejecutivo.

Patricia Bullrich

21:43 Inflación y presupuesto, los dardos contra "ministro Massa"

Tanto Bullrich como Milei apuntaron contra el "ministro Massa", tal como el libertario intentó enfatizar en cada intervención para ligarlo al fracaso del actual gobierno. "Massa, usted era presidente en la Cámara de diputados y a mí me tocó votar presupuestos. Yo siempre los voté en contra porque tenían déficit fiscal, son inmorales, una estafa. Con eso no me corra", indicó.

Bullrich, por su parte, calificó de "verguenza" el presupuesto y respondió ante las críticas que hizo Massa a la gestión macrista de la que participó, incluido el último préstamo con el FMI de 44.000 millones de dólares.. "Terminala con el FMI porque la deuda de este gobierno es la mayor de hace 40 años", dijo.

21:34 La chicana de Bullrich

En el bloque de economía, el más caliente de todos, la candidata de Juntos por el Cambio apuntó contra Sergio Massa, que juega el doble rol de candidato presidencial y ministro de Economía en un contexto de volatilidad cambiaria e inflación.

"Explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente", espetó Bullrich. "Llevatelo a Insaurralde, hiciste todo mal", le dijo, dando detalle de los paupérrimos indicadores socioeconómicos de país actuales.

Juan Schiaretti reivindicó su gestión de "déficit cero" en la provincia de Córdoba.

La gestión del actual ministro de Economía, en tanto, fue foco de críticas por otros candidatos. Schiaretti, por ejemplo, también hizo hincapié al preguntarse: "¿A ustedes les mejoró la vida desde que Massa es ministro de Massa? Seguro que no, si él duplicó la inflación y el dólar está en 800 pesos. No puede hacerse el desentendido de este gobierno kirchnerista".

21:30 Massa: "Los errores del gobierno lastimaron a la gente y por ellos pido disculpas"

El ministro de Economía y candidato oficialista respondió ante la ofensiva de Milei respecto a la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento, lo que afecta principalmente a los deciles más pobres.

"Tengo claro que la inflación es un enorme problema y que los errores del gobierno lastimaron a la gente y por ellos pido disculpas", dijo.

21:25 La inflación en el centro del debate por la economía

En el bloque relacionado a la economía, el debate se polarizó entre Massa y Milei. "Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso te propone Milei", dijo Massa, haciendo referencia a los países que viven las consecuencias de haber dolarizado sus economías. "Poner otra bandera en las Malvinas o en el Banco Central es renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía. Las pymes están condenadas si Milei gobierna el país", agregó.

Sergio Massa.

En el medio, Patricia Bullrich defendió la existencia del Banco Central, en respuesta a la propuesta del libertario, para evitar que el país se convierta en cambio en "un paraíso fiscal". Le digo a los jóvenes: te prometieron la dolarización, pero sin dólares no se puede dolarizar", apuntó.

Sin embargo, Milei prefirió responderle directamente a Massa. "La emisión monetaria es una estafa, es un robo", fustigó, y más adelante agregó: "Estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo lo va a evitar, en vez de un cuentito de hadas?

Schiaretti fue categórico y apuntó contra todos: "Hablan, pero hay que hacer", dijo. Destacó que en Córdoba "tienen equilibrio fiscal", y que para lograrlo "no hace falta hacer un ajuste salvaje". Bregman, por su parte, responsabilizó al FMI y la política de endeudamiento por la crisis.

21:20 El cruce entre Milei y Massa por las privatizaciones

Sergio Massa y Javier Milei.

Luego de la exposición del libertario, Massa pidió el derecho a réplica e indicó que Milei plantea un "modelo de dolarización que sólo tienen tres países" y la "vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, que cada hijo de argentinos pague la universidad y la escuela secundaria".

"Argentina tiene que elegir un camino distinto, de integrarse a los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica, obviamente con equilibrio fiscal y acumulación de reservas, no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central", dijo.

Si bien el resto de los candidatos lo criticaron, Milei optó por responderle únicamente al candidato de Unión por la Patria. "Massa, usted causa mucha gracia. Me habla de YPF, ¿sabe que las empresas valen lo que generan de sus inversiones? Hoy vale once veces menos que cuando Kicillof la estatizó. Usted utiliza una falacia, si habla del equilibrio fiscal ¿por qué no habla del Plan Platita?", apuntó.

21:15 "Gatito mimoso": la respuesta de Bregman a Milei

La candidata del Frente de Izquierda criticó el discurso de Milei, a quien incluyó en la misma bolsa que los otros candidatos "del ajuste". "Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones del Estado. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo.

21:10 Milei y un mensaje a "la casta"

El candidato de La Libertad Avanza comenzó su exposición fiel a su estilo, haciendo foco en la situación económica y su responsable según su tesis, la "casta política".

"Argentina está en decadencia por culpa de la maldita casta política, en 50 años seremos la villa miseria más grande. Arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo", dijo.

Javier Milei en el debate.

Entre sus propuestas enumeró una "reforma del estado" integral, que abarcará la reducción del gasto público y de los impuestos, una desregulación de la economía, la privatización de empresas del Estado, y, como corolario, el cierre del Banco Central. Propuestas que generaron "derechos de réplica", por parte de la mayoría de los candidatos.

21:05 Comienza el debate entre los candidatos

Pasadas las 21 horas los cinco candidatos que superaron el umbral de las PASO ingresaron al auditorio y se dispusieron en los atriles asignados por sorteo.

La primera en exponer fue Myriam Bregman, quien se presentó como la candidata en contra del "FMI, el poder económico y sus políticos" y no dudó en mencionar el escándalo de Martín Insaurralde. "Hoy los vas a escuchar pelearse, pero están todos involucrados en el escándalo de Chocolate y salen a pasear en yate por Europa", indicó.

A su turno, el libertario Javier Milei se presentó con foco en la economía. "Sé como terminar la pobreza y la inflación", dijo al inicio sin dar más detalle, además de apuntar contra la "casta empobrecedora" que según su planteo sostiene un modelo que "nos hunde hace 100 años".

El debate se realizará en el Centro de Convenciones Provincial Forum, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero.

Por su parte, el candidato oficialista Sergio Massa apuntó que "entiende claramente" la situación argentina y que "la mejor forma de resolverlos es sentándonos a proponer soluciones". Vengo a plantear la construcción de un país donde nuestros médicos, docentes y mujeres tengan un lugar en serio. Vengo a plantear un modelo de desarrollo que nos permite crecer como país y quiero hacerlo con federalismo", dijo.

Al igual que durante la campaña, la referenta del PRO, Bullrich, polarizó con el kirchnerismo desde el inicio de su exposición. "El kirchnerismo nos deja una Argentina caótica y arrasada, por eso necesitamos un cambio. La pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede, Massa ya es presidente en gestión y es un desastre. Milei tampoco, está solo y transa con lo peor de la política y el sindicialismo mafioso", indicó.

Schiaretti, por su lado, reivindicó su gestión ante la provincia de Córdoba. "Gobernamos respetando las instituciones, desechamos la grieta y reducimos el costo de la política".

Lo que hay que saber sobre el debate presidencial

La ley 27.337, que regula los debates presidenciales, establece la obligatoriedad de los candidatos a participar del debate y, en caso de incumplimiento, la organización política a la que pertenece el postulante pierde el espacio publicitario audiovisual para su campaña. Desde el 2016, con la sanción de la norma, se formalizó la obligatoriedad del debate presidencial y la Cámara Nacional Electoral (CNE) se convirtió en la autoridad de aplicación del intercambio entre candidatos.

El debate rumbo a las presidenciales 2023 comenzó a las 21:00 del domingo 1 de octubre. La filmación estuvo a cargo de la Cámara Argentina de Productores Independiente de Televisión (CAPIT) y se transmitió en directo por los medios nacionales estatales, bajo un "modo accesible" con lengua de señas argentinas y la posibilidad de utilizar subtitulado en directo. Además, fue puesto a disposición de todos los medios del país que deseen retransmitir en forma gratuita el debate. También se vio vía streaming en el canal YouTube de la CNE.

Los ejes temáticos

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Nación debatirán sobre Economía, Educación, y Derechos Humanos y convivencia democrática. Los primeros dos tópicos fueron consensuados entre los equipos de los candidatos, mientras que el tercero fue votado por la ciudadanía mediante una página web que puso a disposición la CNE.

La estructura del debate presidencial

Según lo sorteado, en Santiago del Estero los atriles se ocuparán, de izquierda a derecha, en el siguiente orden: Bregman, Massa, Bullrich, Schiaretti, y Milei. Por su parte, el orden de intervención de los aspirantes a la Casa Rosada, será: Bregman en el rol A, el B quedó para Milei, C para Massa, el D para Bullrich y cerrará Schiaretti.

El debate tendrá una duración de aproximadamente dos horas y veinte minutos, y se prevén dos cortes entre ejes temáticos. Según el reglamento de la CNE, se dividirá en tres bloques. Se establece una apertura, en la que cada candidato tiene un minuto libre para presentarse. En la exposición temática de los dos primeros ejes, Economía y Educación, los candidatos tendrán dos minutos para exponer, sin interrupciones.

Percepciones del debate que viene

Luego habrá lugar para el derecho a réplica y, terminada aquella ronda, se realizará un corte televisivo de 12 minutos. Al regreso, se debatirá sobre Derechos Humanos y convivencia democrática, con la dinámica de exposición por el orden establecido en el sorteo realizado a principios de septiembre en la CNE.

Otra de las novedades de este debate es que los candidatos se podrán hacer preguntas cruzadas con cada uno de los participantes, con un tiempo limitado de 15 segundos para formular la pregunta y otros 45 segundos para responder. En este segmento, no estará habilitado el derecho a réplica. Con respecto al cierre, los cinco tendrán un minuto libre para transmitir el mensaje que deseen.

Los periodistas que moderarán el debate presidencial

Tanto el primer debate en Santiago del Estero como el segundo, que se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA), contará con la participación de dos parejas de moderadores, conformadas por un periodista varón y una conductora mujer de diferentes medios de comunicación. Ellos serán Rodolfo Barili, icónico locutor del noticiero de Telefé, Evangelina Ramallo, periodista de Paraná, Esteban Mirol, histórico conductor de Telenueve y Lucila Trujillo, conductora de C5N y la TV Pública.

La nueva modalidad del derecho a réplica

Los protagonistas tendrán cinco oportunidades para pedir derecho a réplica, mientras que antes tenían dos. "Si un candidato o candidata se siente aludido por algo que se dijo en la exposición de los tres ejes temáticos, contará con hasta cinco oportunidades para pedir el derecho a réplica", indica el reglamento, que señala que la réplica será de hasta 45 segundos.

La réplica puede ser solicitada durante la exposición del candidato que esté hablando a través de la presión de un botón verde. Luego, los moderadores del debate harán lugar a los candidatos que lo pidieron por orden de pedido. Tras finalizada la ronda de derecho a réplica se retomará la dinámica de exposición por la disposición establecida en el sorteo.

Pautas de comportamiento

El debate presidencial de este domingo tendrá varias singularidades y reglas estrictas: estarán prohibidas las opiniones personales y las agresiones, sólo podrá haber lapiceras y pocos papeles en los atriles y los candidatos podrán hacer preguntas cruzadas con sus oponentes y accionar botones luminosos para pedir el "derecho a réplica".

Así fue establecido en el reglamento diseñado por CNE y firmado por los cinco candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 22 de octubre. El mismo contempla contempla desde las necesidades de "maquillaje" de los postulantes hasta el tipo de comida prevista para el evento ("alimentos suaves y ligeros").

Una lapicera y sólo cinco hojas manuscritas o impresas -de tipografía no mayor a 14-, será lo único permitido en los atriles de los candidatos. "Ni láminas, ni diarios, ni revistas" y mucho menos teléfonos celulares o tablets. "Los candidatos no pueden mostrar ni imágenes ni texto. Pueden tener papeles para hacer anotaciones o llevar apuntes en texto mínimos simplemente a modo de ayuda memoria. Fue pautado muy estrictamente con los equipos" de campaña, apuntó Sebastián Schimmel, secretario de actuación de la CNE.

También se establecieron normas que apuntan a sostener un "respeto al diálogo sin conducta agresiva ni alusiones personales", que promueven un "trato cordial" y buscan "evitar cualquier tipo de agresión a titulo personal".

La pérdida del derecho a réplica es una de las penalidades contenida en las 22 hojas del Reglamento, en el que además se establecieron criterios de mantener un absoluto silencio en la sala del debate.

En otro extremo, los preparativos también incluyeron límites en el número de personas que podrán acceder al espacio donde se concretará el debate: sólo 25 asesores o dirigentes (5 por cada fuerza). El resto de los invitados, periodistas o trabajadores de prensa de los partidos que compiten seguirán la contienda televisiva en salas contiguas.

Debate presidencial: seguridad extrema y ensayos técnicos en Santiago del Estero

El ingreso a las instalaciones del Centro de Convenciones será a partir de las 18 hasta las 20, con una tolerancia de media hora. A posterior, el complejo cerrará sus puertas. Los invitados de todos los espacios podrán mantener contacto con la prensa hasta la previa del inicio del debate, donde deberán volver a su zona, dispuesta por la organización que rechaza el intercambio de zonas.

La CNE y el Centro de Convenciones aclararon que no se harán cargo de la seguridad de los objetos personales y precisaron que la organización del Debate 2023 se reserva el derecho de admisión y permanencia de los invitados.

La preparación de los candidatos de cara al debate presidencial

Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) realizó simulacros del debate y formuló "líneas discursivas" a partir de las campañas de sus contrincantes.

Los candidatos a la Presidencia de la Nación bajaron el ritmo en la semana previa al primer debate presidencial para concentrarse en la preparación de las exposiciones que deberán realizar esta noche.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realizó una serie de simulacros con dirigentes de su entorno, entre los que destacan Hernán Lombardi, Laura Alonso y Martín Siracusa. En las prácticas, los referentes se encargaron de formularle preguntas que podrían llegar a estar en el debate.

En ese sentido, la exministra de Seguridad le dio instrucciones a sus equipos para que realicen un estudio minucioso de las plataformas de campaña de sus contendientes y formulen algunas "líneas discursivas" que utilizará en el debate para exponer sus propuestas. Los textos fueron consensuados entre los dirigentes más cercanos, los equipos técnicos y la propia Bullrich.

Javier Milei (La Libertad Avanza) se preparó con sus equipos técnicos sobre los tres ejes temáticos del debate.

Por otro lado, el libertario Javier Milei hizo lo propio con sus equipos técnicos sobre la base de los tres ejes temáticos del debate. En materia económica, el diputado contó con el asesoramiento de Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo; en educación lo hizo Martín Krause; mientras que en derechos humanos y convivencia democrática tiene la asesoría de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

En La Libertad Avanza consideran que la clave puede estar en la sección de preguntas cruzadas. "Va a salir victorioso", indicó una alta fuente de LLA a Noticias Argentinas. Entre los invitados confirmados estarán: Victoria Villarruel; Ramiro Marra; Nicolás Posse; Karina Milei, aunque hay dudas respecto a la asistencia de su pareja, la humorista Fátima Flórez.

Sergio Massa (Unión por la Patria) buscará polarizar con Milei y, en menor medida, con Bullrich.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se preparó junto a su equipo de asesores en materia de comunicación y referentes cercanos para tener una "buena performance" el próximo domingo. El titular del Palacio de Hacienda buscará polarizar, aunque sin agredir, con Milei a partir de la contraposición de sus propuestas en materia económica, de salud y de educación; en menor medida lo hará con Bullrich.

En paralelo, apelará a resaltar los atributos de su gestión, en especial los anuncios de las últimas semanas, destacando la compleja época en la que le tocó asumir. Además, subrayará la necesidad de construir un gobierno de unidad nacional, a través del consenso y el diálogo. También revelará quién será su ministro de Economía y qué funcionario se hará cargo del Banco Central, en caso de ganar las elecciones.

Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) buscará apoyarse en sus ejemplos durante su mandato en Córdoba.

Juan Schiaretti "entrenó" junto a su aceitado equipo que lo acompaña desde hace varios años. Encabezado por Roberto Sposetti, encargado de la estrategia comunicacional del gobernador, limó los últimos detalles camino a Santiago del Estero. El cordobés cuenta además con un equipo técnico coordinado por el economista Diego Bossio, a cargo de reforzar su formación en la materia.

Desde su entorno, aseguraron a Noticias Argentinas que se siente preparado y que cuenta con varios ejemplos de lo que ha hecho en la provincia que conduce. Florencio Randazzo, Bossio, Sposetti, Myriam Prunotto (vicegobernadora electa) serán algunos de los invitados que llevará Schiaretti junto a varios funcionarios del equipo de gobierno.

Myriam Bregman utilizará al acuerdo del Gobierno con el FMI para diferenciarse de sus rivales.

La candidata de la izquierda, Myriam Bregman, trabaja sobre los temas pautados, con especial atención a las réplicas permitidas. La dirigente piensa variantes para contrarrestar a sus oponentes y marcar las desigualdades. El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) seré la clave que tendrá para diferenciarse del resto ya que considera que "todos candidatos siguen la letra del Fondo".

Su equipo de preparación está integrado por su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Andrea D'Atri; los periodistas Eduardo Castilla y Jesica Calcagno de La Izquierda Diario, y economistas como Pablo Anino y Lucia Ortega. Bregman asistirá acompañada de del Caño, Alejandro Vilca, Gabriel Solano y Celeste Fierro, entre otros.