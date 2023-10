Debate presidencial: debilidades y fortalezas de los candidatos

A las 21, desde Santiago del Estero, los cinco candidatos se cruzarán en el primer debate presidencial de cara a octubre. Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti expondrán sobre tres temas: Economía, Educación y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Además, tendrán la oportunidad de hacerse preguntas entre sí aunque no habrá repreguntas. Cada uno se preparó a su manera: simulacros, asesores técnicos y la elección estratégica sobre con quién conviene polarizar.

Los candidatos que participarán son los que superaron el piso del 1,5 en las PASO. El debate se dividirá en tres bloques. En el primero, los candidatos se presentarán y expondrán sobre los ejes de Economía y Educación. En el segundo desarrollarán sus propuestas sobre Derechos Humanos y habrá preguntas cruzadas entre ellos. En el tercero cada uno tendrá un momento para hacer su cierre.

En esta oportunidad todos los presidenciables tendrán la oportunidad de hacerle una pregunta al resto. Por lo tanto, todos los equipos trabajan con certeza de que puedan aparecer sorpresas. "No sabés con qué te va a salir cada uno", reconoce alguien que colabora con uno de los candidatos.

Sin embargo, el reglamento, del debate presidencial 2023 no permite la repregunta ni tampoco habrá cara a cara, por lo que se preveé que los cruces no escalen. Los candidatos sí tendrán permitido el derecho a réplica. En cinco oportunidades, si se sienten directamente aludidos durante la exposición de un adversario, podrán responder en un tiempo límite de 60 segundos.

Patricia Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio se presentará como la mujer indicada para poner “orden” y del "futuro" de la Argentina. Para hablar de seguridad, su gran caballito de batalla, Bullrich deberá esperar al segundo debate -que se realizará el 8 de octubre-.

Durante la campaña el discurso de Bullrich se enfocó en el diagnóstico de la situación actual y en la idea de ponerle fin al kirchnerismo. Sin emabrgo, ahora también quiere incorporar un tono propositivo con la mirada hacia adelante.

"La idea es no quedarse solo en el presente hablando de lo mal que estamos. El desafío es que hay una contradicción: la gente te pide que hables del futuro pero después se interesan más por el diagnóstico, a la parte agonal de la política, como decía Aristóteles, que es el conflicto. Massa tiene complicado el presente porque él es hoy el presente y a Milei se le diluye el futuro porque su propuesta de dolarización, por ejemplo, se esfumó", describe alguien que participó de la preparación.

Bullrich comenzó a trabajar en el debate con semanas de anticipación. Sin embargo, en los días previos le dedicó más cantidad de tiempo. Suspendió un viaje a San Juan y a San Luis para cuidarse la voz porque tuvo problemas de afonía. "La campaña te mata", reconocieron en su entorno.

En el equipo que la acompañó durante la preparación hubo dirigentes como Hernán Lombardi, Laura Alonso y Juan Pablo Arenaza así como asesores, colaboradores y personas que conocen el lenguaje de los medios y que son cercanas a Juntos por el Cambio. También se sumó el consultor Guillermo Raffo, un argentino que vive en Brasil y que estuvo cerca del proceso político que protagonizaron Jair Bolsonaro y Lula Da Silva.

El último simulacro de debate que hizo el equipo fue el viernes 29 en un estudio de televisión porteño. Se montó una escenografía similar a la que se verá esta noche y cinco atriles. Bullrich ensayó con Alonso, quien actuó de la candidata Bregman y Eduardo Amadeo hizo de Schiaretti. Los nombres de quiénes representaron a Milei y a Massa no trascendieron. En teoría, uno estaría vinculado al mundo académico y el otro a los medios y por eso prefieren mantener reservas.

Un sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) le preguntó a los consultados si la líder de Juntos por el Cambio entiende de economía. El 57,8% respondió que “no entiende nada” y el 37,2% que “tiene un equipo sólido que la asesora”.

Allí radica la gran debilidad de la candidata y la recomendación que le hizo su posible ministro de Economía, Carlos Melconian, fue que tratara de ser lo más amplia posible al momento de hablar del tema. Además, le aconsejó que se esfuerce por no hacer foco en tecnicismos y que haga planteos desde la política sobre los asuntos que se debatan.

Y mientras hay quienes insisten en que el desafío de Bullirch es evitar quedar desdibujada entre Massa y Mileo, en su equipo le restan importancia a ese escenario y subrayan que el reglamento del deate impedirá grandes cruces entre los candidatos. "Con réplias de 45 segundos no podés generar una polarización, salvo que haya un acuerdo tácito o explícito entre ellos", deslizan los colaboradores de la dirigente.

Javier Milei

Milei, el candidato de La Libertad Avanza y quien más votos obtuvo en las PASO de agosto, sabe que será el más atacado por sus adversarios y es quien más tiene para perder. Su desafío es mantener la calma y no mostrarse como un hombre inestable, un fantasma que lo persiguió durante toda la campaña pero que se exacerbó en los últimos días. De hecho, en el sondeo de Celag se concluyó que los argentinos lo identifican con la palabra “violencia”.

En esta primera instancia de debate tiene a favor que el primer tema a tratar es Economía, el área donde se siente más cómodo. En Educación y en Derechos humanos tendrá un desafío: es probable que se cuestione su propuesta de vouchers educativos y que se señalen las posiciones relativistas de la dictadura de su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel.

El candidato libertario no estuvo realizando simulacros de debates. Sin embargo, su equipo confirmó que decidió bajar la sobreexposición mediática para concentrarse en el contenido de la jornada. Milei está estudiando el contenido y lo acompaña un equipo de personas de su confianza entre quienes están Nicolás Posse, Sandra Pettovello, Martín Krause, Juan Nápoli, Ramiro Marra y Villarruel.

Su estrategia es polarizar con Massa, pegarle circunstancialmente a Bullrich e ignorar a Schiaretti y a Bregman. “Esa es la idea, pero hay que ver cómo sale porque a Javier le cuesta no responder las críticas”, reconocieron cerca del candidato. Milei debe entrenarse para esquivar los dardos que puedan venir por adversarios con los que él no quiere confrontar, en especial con la dirigente de izquierda, con quien compartió debate en el 2021 como candidato a legislador y tuvo momentos en los que se alteró.

Sergio Massa

El candidato de Unión por la Patria bajó el ritmo de la campaña el jueves para dedicarse de lleno a la preparación del debate. Su apuesta es presentarse como un hombre con capacidad de gestión y con un amplio conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Además, resaltará haber sido el funcionario que aceptó comandar el Ministerio de Economía en plena crisis, tal y como se vio en la campaña, en la que aprovechó cada oportunidad para definirse como alguien con “coraje” que no esquiva los problemas.

De acuerdo a Celag la palabra con la que más argentinos identifican a Massa es “fracaso”. En eso está pensando su equipo: al candidato oficialista es probable que lo ataquen por la inflación, la pobreza y la situación general de la economía argentina. ¿Qué intentará hacer? Hay quienes especulan con que intente despegarse de las decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández y el exministro Martín Guzmán y, en alguna medida, también de Cristina Fernández.

Se espera que durante el debate Massa anuncie quién lo acompañará en el Ministerio de Economía si gana la elección y también quién se hará cargo del Banco Central. Además, ratificará que los directores del organismo estarán divididos entre oficialistas y opositores

El asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí siguió los detalles de la preparación de Massa. Además, formaron parte de su equipo el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y sy asesor de comunicación Santiago García Vázquez.

Según trascendió, su intención será polarizar con Milei, pero con el cuidado de no agredir personalmente ni de insultar a sus votantes. Para ello se enfocará en las propuestas libertarias que generan más rechazo, como la portación de armas (el 65% de los argentinos está en contra, de acuerdo a un sondeo de Celag); las más disparatadas como la venta de órganos.

Myriam Bregman

La candidata del Frente de Izquierda-Unidad está confiada. El debate presidencial es para Bregman una oportunidad para levantar su nivel de conocimiento -una de su principales debilidades- y tiene claro a qué electorado debe ir a buscar: a lo votantes que en las PASO eligieron a Juan Grabois, "al voto débil de Milei", como definieron en su equipo, al que se inclinó por otras opciones de la izquierda, al que no votó y al que votó en blanco.

“Pasamos de una elección de 27 opciones a una de 5. Queremos dirigirnos a nuestro voto potencial”, contaron desde el entorno de Bregman. La candidata tiene experiencia en debates parlamentarios y en su equipo subrayan que tiene el conocimiento y la frescura para hablar en este tipo de intervenciones.

No realizó simulacros, sino que se concentró en dos temas: identificar cuáles deben ser sus “ideas fuerza” y entrenar la capacidad de síntesis para conseguir ser lo más completa posible con los tiempos. El equipo que la acompañó en la preparación estuvo conformado por su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Andrea D'Atri, Guillermo Pistonesi, los economistas Lucia Ortega y Pablo Anino, y miembros de La Izquierda Diario como Jésica Calcagno.

En Economía se concentrará en la deuda con el Fondo Monetario Internacional ya que consideran que son el único espacio que tiene una visión diferente a la del resto de los candidatos. Además, incorporará la agenda de género y cuestionará que ninguno de sus adversarios haya levantado el feminismo como una de sus banderas.

La gran dificultad para Bregman es no quedar desdibujada. El reglamento del debate no permitirá la repregunta y el cara a cara, momentos en donde la candidata suele lucirse. “El tema es conseguir que la jornada no se transforme en un balotaje anticipado o que toda la atención quede reducida a tres candidatos”, agregaron sus colaboradores.

Juan Schiaretti

Schiaretti el el candidato por el partido Hacemos por Nuestro País. El gobernador de Córdoba quiere presentarse como un un hombre con capacidad de gestión y resultados. Su provincia, insistirá, es el modelo a seguir.

Durante su campaña, Schiaretti intentó presentarse como una alternativa al peronismo no kirchnerista y se espera que apele a la histórica metáfora de la “avenida del medio” durante el debate.

"Schiaretti está trabajando en la responsabilidad que tiene como gobernador y como candidato. Está preparado para afrontar los desafíos que la Argentina tiene en un momento muy complejo. Eso es lo que planteará en el debate como lo viene haciendo en cada una de sus intervenciones públicas y con los diversos sectores que hacen a la vida del país", describieron sus colaboradores de campaña.

GL/fl