Martín Siracusa, parte del equipo económico de Patricia Bullrich, catalogó de “vende humo” la propuesta de Javier Milei. A su vez, afirmó que la candidata de Juntos por el Cambio está “obsesionada con bajar la inflación”. “Quiero un mejor ministro que Massa, no este desastre”, sentenció el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Por qué decís que "Milei es una caja de pizza sin pizza"?

Porque es una propuesta vende humo, que adentro no tiene nada concreto. Entonces, cuando escuchaba a los distintos exponentes que plantea, como Emilio Ocampo, que tiene un libro que se llama Dolarización, y es un economista que presentó sus ideas de dolarización en su momento, cuando uno lo analiza, falta la pregunta más importante de todas, antes de preguntarse si nos conviene.

La pregunta de dónde va a sacar los dólares nunca está respondida, y por eso me parece que Javier Milei es una caja de pizza sin pizza adentro.

Las obsesiones de Milei: su salud, el debate y la construcción de aliados

Por eso ahora también se va para atrás, el mismo Emilio Ocampo dijo que no es una dolarización lo que propone, pero así se llama su libro, y es difícil pensar que no es lo que es.

NA: ¿Qué tipo de alimentos serían los otros candidatos?

Patricia Bullrich es un buen asado, con todo.

NA: Está caro el asado...

Bueno, porque tenemos que poder volver a comprarlo.

Patricia está obsesionada con bajar la inflación, es algo clarísimo para nosotros, está obsesionada con que es lo más importante en nuestro gobierno, además de la seguridad, pero yo hablo en temas económicos.

Santilli: "Bullrich puede gobernar en mejores condiciones que Macri"

No es solo volver a comprar un asado, eso lo dije porque me hicieron la pregunta de la comida, pero tiene que ver con la toma de decisiones. Con este nivel de inflación nadie invierte, la gente no puede ahorrar, olvidate de comprar una casa, el que iba a hacerlo pasó a ver si se compra una moto.

Entonces, estos niveles de inflación hacen que tomemos malas decisiones, todos, los consumidores, los inversores. Fijate el campo, que tiene la posibilidad de producir y exportar el doble de lo que está exportando, pero para eso hay que liberarlo. Entonces, bajar la inflación, sacar las trabas que tiene la economía, sacar el cepo, son las cosas claves de la propuesta de Patricia.

NA: ¿Sergio Massa que sería?

No te voy a decir panqueque porque sería muy obvio.

Massa elogió un gesto de Milei con Fantino: "Ser agradecido habla bien de él"

El cara a cara que tendrán los candidatos presidenciales para debatir

Alejandro Gomel (AG): Se viene el debate y todos especulamos sobre cómo se parará Patricia Bullrich. ¿La idea será desarmar la idea de Milei y presentarlo como esta caja vacía? ¿Es ir contra el kirchnerismo? ¿Qué vamos a ver el domingo de Patricia Bullrich?

Creo que las opciones están claras, me parece que después de las PASO la gente tuvo la posibilidad de preguntarse con más profundidad qué es lo que le ofrecen los candidatos, y quizá antes no se lo había preguntado con este nivel de preocupación, porque no era algo viable.

Milei no iba a sacar más de 20 puntos, entonces nadie se preguntó qué haría Milei de verdad, pero ahora la gente ahora se pregunta si se puede hacer lo que dice.

En el debate pretendemos hablarles a nuestros votantes, a los que no fueron a votar, a los que dudan, y contarles quién es Patricia, si alguno todavía no la conoce, y qué es lo que quiere hacer. Ella tiene que ser muy auténtica, nunca quisimos ponernos a enfrascarla o a generar algún guion o algo que la saque de su personalidad, sino que hemos practicado con ella cómo son los tiempos y cómo va a funcionar la dinámica del debate, pero siempre con autenticidad, con sus palabras y sus ideas.

Debate presidencial 2023: horario y ejes temáticos

AG: Es cierto que hay una especie de "sparring", es decir, qué algunos hacen de Massa y otros de Milei? ¿Practican así?

Recién ustedes decían que todos pararon y están concentrando, y Patricia está volviendo de Rosario y no paró nunca. La preparación, no digo ensayo porque son preparaciones como en cualquier discurso, uno en un discurso piensa qué va a decir, y eso fue en un montón de viajes que está haciendo Patricia por todos lados.

El lunes, por ejemplo, ella volvía de Jujuy, se atrasó el vuelo, tuvimos que esperar, no pudimos hacer esa preparación que queríamos, y hoy en un estudio de televisión en Belgrano vamos a hacer un ensayo con cámaras y luces, para ver cómo da en cámara y para que sepa la ubicación de las cámaras, los atriles y las cosas. Lo del sparring es medio una fantasía, por ahí alguno nos toca, puede ser.

Encuesta Nacional: en un hipotético balotaje, cuáles son las chances de Milei, Massa y Bullrich

NA: Dicen que José Luis Espert es Milei y que Lombardi hace de Massa. Y que además le ponen peluca a Espert...

No, eso es mentira, pero entiendo por qué. Yo no sé de dónde sacan esa información tan buena, pero es un chiste nada más. Salió en un diario que a Hernán Lombardi le íbamos a poner la peluca.

Espert tuvo la experiencia del debate presidencial, entonces le dio consejos a Patricia, lo mismo Mauricio Macri. Así que es más relajado de lo que la gente cree.

AG: ¿Macri dio consejos para el debate?

Claro, porque se juntaron la semana pasada e imagino que en esa conversación el debate fue un tema importante.

NA: ¿Larreta aparece por ahí o no?

Estuvo en la "Patoneta".

Debate porteño: ganadores, perdedores y las últimas mediciones en la Ciudad de Buenos Aires

NA: Pero, en lo que tiene que ver con la preparación y la intensidad de lo que viene, ¿también está?

Estamos todos juntos, sí. Lo que pasa es que Horacio tiene que hacer un traspaso con Jorge Macri, él es el jefe de Gobierno de la Ciudad, estamos en un momento donde los gobernantes tiene que dedicar mucho tiempo a gobernar, y venía de una campaña muy exigente por los tiempos. Pero sí, estamos todos juntos y en línea con los equipos trabajando. Por suerte la interna nos fortaleció.

Las propuestas económicas de Patricia Bullrich

Fernando Meaños (FM): ¿Qué pasó con Carlos Melconian y su rol en la campaña?

Nada, va a venir con nosotros al debate, nos está ayudando a preparar la parte económica y va a estar en el equipo con Patricia, todo en orden. No sé si él viajó o qué.

FM: Pero tiene un rol menor que el del principio...

Con nosotros no. De hecho, ya veníamos trabajando hace un año, teniendo reuniones con los equipos técnicos. Por ahí como novedad fue muy importante y cuando pasó también cambiaron los temas, pero desde nuestro lado no hay novedad sobre ese tema.

Un asesor de Patricia Bullrich sostuvo que el dólar y el peso convivirán

FM: Para el debate, más allá de confrontar con Milei, ¿en materia económica hay algo concreto, es decir, algo que Bullrich vaya a poder plantear para "el día uno”?

El día uno se van a tomar una serie de medidas muy importantes, ya lo hemos dicho. En el debate hay solo dos minutos para hablar de cada tema, entonces es difícil profundizar en todo. Patricia tiene esa impronta de plantear los temas con fuerza.

Nosotros el primer día vamos a iniciar todas las reformas que hay que iniciar, algunas son más rápidas, otras llevan más tiempo, pero de ninguna manera vamos a esperar, como en algún momento se planteó, para generar algunas cosas y después tomar medidas, queremos sacar el cepo lo más rápido que podamos.

Melconian cruzó a Massa por el 'dólar Vaca Muerta': "Siguen devaluando sin devaluar"

Ahora, son 43 normativas, no todas en el mismo lugar, la mitad está en la Comisión Nacional de Valores, la mitad en el BCRA, que requiere del Ministerio de Producción, y en el medio seguramente va a haber una ley de Ministerios con las reformas para achicarlos.

Hay que entender que el Estado tiene una complejidad, pero el primer día decís “voy a cambiar todo esto”, y después lleva un proceso. Pero si no lo hacés en el primer día, no lo haces nunca más. Eso aprendimos nosotros. Yo fui subsecretario cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, y todo lo que no arranqué, no lo pude terminar.

Después de las PASO, creció la dolarización a través de las criptomonedas

FM: En el gobierno de Macri, el día uno se levantó el cepo cambiario y todas las restricciones. ¿Eso hoy está descartado? ¿El cepo no puede levantarse el día uno?

Sí se puede levantar, lo que pasa es que hay que distinguir, porque no hay un cepo, son muchas cosas. El cepo que hay ahora no es el mismo de hace dos meses porque le van agregando normativas. Entonces, es importante entender que vos vas a poder ir a comprar al banco, pero eso no significa que un Banco Central que no tiene dólares te los va a regalar al valor de $350 cuando está $700, eso es una irresponsabilidad total, y es lo que está pasando hoy con los importadores.

Los importadores tienen una deuda de 35 mil millones de dólares, el Gobierno con los importadores, y estos con la gente afuera. Eso hay que reprogramarlo porque esos dólares no están, pero es algo que también se hizo cuando fue presidente Macri, y se va a hacer siempre que tenga durante meses un gobierno que frena todo y no quiere aceptar que el dólar vale lo que el mercado dice que vale.

6 cosas que Patricia Bullrich le dejará hacer a Carlos Melconian

FM: ¿Qué va a pasar con las retenciones al campo? ¿Es posible levantar todas las restricciones el primer día?

Las retenciones no son a una sola cosa. Las retenciones a los productos regionales van a ser cero el primer día, después están las retenciones a cada cosa: el poroto de soja, el aceite de soja, son todos valores distintos, tienen reglas distintas, son mercados distintos, y tienen lógicas distintas.

Pero me parece que lo importante es que Massa dice que dejará todas las retenciones, Milei dice que las va a usar como un cupón para meter en un fondo de fideicomiso en el exterior y con eso dolarizar, y nosotros decimos que vamos a bajarlas. Ahí están las diferencias, después, el proceso del día a día tiene un montón de complejidades.

NA: ¿Algo puede llegar a develarse en el debate del domingo? ¿Vos sabés que vas a hacer en el caso de que Patricia Bullrich sea finalmente elegida?

Si Patricia es elegida, me voy a poner muy feliz por los argentinos. Si me necesita estaré, y si no, con mucho gusto, tengo una hermosa visa de trabajo en Inglaterra. Vine solo por ella y por los argentinos. No he pensado en eso.

Emilio Ocampo: “No vamos a eliminar el peso, los argentinos optarán cual moneda usar”

NA: ¿Si no gana Patricia Bullrich te vas del país?

Es que yo estaba afuera, no sé si me voy, quizá mi mamá después me reta y me termino quedando, porque es muy lindo estar acá. Pero no lo estoy haciendo como algo personal, no estoy buscando ningún cargo, yo ya tuve uno, y no es la búsqueda. Además, no sabemos, si vamos a seguir recortando cosas no sabemos ni cómo va a quedar el gobierno.

Creo que la sociedad requiere una discusión más elevada que el cargo de cada uno. Sí es importante que la gente tenga ordenado quién estará en los lugares importantes, como es el ministro de Economía, que Patricia hasta acá es la única que pudo mostrar su equipo económico.

Carlos Melconian: acude a fideos, chupetines y lomitos para tapar “la dolarización” de Milei

Sergio Massa dice que lo va a mostrar el domingo, pero es el ministro de Economía. Si él me dice que tiene un tipo mejor él, que renuncie y lo ponga ahora, porque yo estos tres o cuatro meses que faltan de gobierno, quiero un mejor ministro que Massa, no este desastre.

MVB JL