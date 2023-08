Campo y política: la realidad desgasta

Así lo dijo Jorge Chemes, presidente de CRA, a Radio Perfil. Para el dirigente del agro, el Gobierno tiene que poner un orden mínimo para el manejo del sector hasta octubre. Y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, debería mostrar cómo hará lo que promete para la actividad agro-bioindustrial.

“La sensación luego de las PASO es la de no saber dónde estás parado y eso te inmoviliza, porque no sabes si comprar, si vender, qué hacer. Es algo que no solo siente el campo, sino todos los habitantes de este país” dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Al mismo tiempo recordó que el campo no puede dejar de producir, al manejarse con los tiempos biológicos de la agricultura y la ganadería -sumados a la incertidumbre climática intrínseca al negocio agropecuario- y señaló que “en situaciones como estas se ve brutalmente perjudicado”.

En tanto, respecto del resultado de las elecciones primarias, se mostró sorprendido por el triunfo de Javier Milei. “Me sorprendió el número. No pensé que iba a tener tanto porcentaje de votos. Pero parece que a Milei le falta equipo con respecto al campo, que le pase información un poco más profunda. Lo que él anuncia son expresiones de deseo de lo que hace mucho venimos pidiendo, pero no hay una profundización de cómo se va a llevar adelante”, advirtió.

Las propuestas de Milei para el campo incluyen la eliminación de retenciones y los inmobiliarios rurales

En diálogo con Joaquín Pinasco y Luciano Fondado, en Aire de Campo, por Radio Perfil, el titular de una de las 4 entidades gremiales empresarias del agro, integrante la Mesa de Enlace, dijo que la sensación que las PASO le dejó al campo es diversa.

“Es de altas expectativas y de una gran ansiedad, que a veces genera contradicciones”, por las inconsistencias o indefiniciones de cómo tomarán las medidas que anuncian determinados candidatos. “Esto genera una crisis profunda de confianza, con lo cual uno no encuentra lo que quiere y termina decidiendo por lo menos malo, o por lo que menos te perjudica. Eso no es bueno y es el panorama de esta semana en el ambiente agropecuario”, precisó.

Desgastante

Por otra parte, Chemes señaló que "es desgastante la realidad que vivimos a diario los productores. Son tantas las variables que se tornan inmanejables y todos los días te preguntas por qué no se puede ordenar esto. Sobre todo cuando ves a los países vecinos, con mucho menos potencial que nosotros, que siguen adelante, toman medidas coherentes, tienen previsibilidad y se le da la importancia que corresponde a cada sector. Entonces uno se pregunta ‘¿por qué nosotros no podemos hacerlo realmente?’”.

Y agregó: “No tenemos un problema económico, tenemos un problema político y todo el pensamiento y las decisiones políticas sobrevuelan por encima de las necesidades del país. Por eso se hace tan difícil que el sector agropecuario se haga entender, que los candidatos entiendan el proceso productivo del campo, y las variables que tienen, que hacen que no sea igual a cualquier otro sector productivo. Todo se hace muy cuesta arriba y lo peor es que uno se cansa, se desgasta, los años van pasando, cada vez te queda menos este hilo en el carretel y uno se cuestiona todas estas cosas”.

Mesa de Enlace

“Salgan a desmentirlo”

Respecto del cierre de exportaciones de carne vacuna que protagonizó el Gobierno esta semana, convocando a los frigoríficos exportadores y mandando inspectores de Agricultura al MAG de Cañuelas, Chemes fue consultado sobre qué capacidad de gestión les queda a los dirigentes del agro para evitar estas situaciones o conseguir otras medidas por parte del Gobierno.

La pregunta disparó este relato: “Ante lo que sucedió esta semana llamamos a los funcionarios, con quienes estamos comunicados y el desconcierto terrible. Te dicen que no es así (el cierre de exportaciones de carne vacuna) y la noticia ya estaba en todos los medios.

Y agregó: “Esto fue así y genera un gran desánimo porque te das cuenta de que hasta el que asuma el próximo gobierno no será fácil mantener un orden”. Consideró que aunque no puedan tomarse decisiones importantes, en el lapso que media hasta octubre “hay que mantener una prolijidad y un orden, por lo menos para que haya un horizonte y un rumbo al que seguir en estos meses. El país no puede parar hasta las próximas elecciones. Necesita mínimas condiciones para seguir produciendo, incluido el campo, y por lo menos hay que generarlas para que se pueda seguir trabajando”, enfatizó.

Daños colaterales, aquí y allá

Sobre qué debería esperar el campo argentino de un eventual gobierno de Javier Milei, advirtió que “los cambios que él plantea, que son muy buenos y necesarios en muchos casos, pero también van a tener efectos colaterales, que muchas veces cuestan un tiempo hasta que se reacomoden las cosas”.

Qué pasará con el dólar agro después de la devaluación

Y agregó: “Hay que decirlo porque estos cambios tan contundentes van a golpear a muchos sectores. Se van a sentir en las economías regionales Y cuando se habla de las exportaciones hacia China hay que tener cuidado, porque hoy (ese país) es muy importante, está apoyando al campo y generando recursos”.

En este sentido, Chemes coincidió con la visión de Pinasco y Fondado, respecto de la interrelación comercial entre China y la Argentina. No solo por lo que el país exporta al gigante asiático, sino por las empresas de ese origen radicadas localmente, que además de exportar granos, proveen de insumos críticos a la agricultura argentina.

La reflexión sobre el tema tiene directa relación con las declaraciones periodísticas de Milei, esta semana, en las que dijo que minimizaría las relaciones diplomáticas con China y otros países políticamente comunistas y limitando el comercio bilateral a la actividad privada, cosa que no hace Estados Unidos, país con el que se alinearía Milei.

“Hay que tener cuidado y saber diferenciar lo político de lo económico, para tomar decisiones. Cuando se habla del campo, hay que tener un conocimiento de todo el andamiaje, no solamente de medidas puntuales. Esto es un rompecabezas en el que donde vos movés una pieza tiembla todo. Y eso se consigue articulando información veraz y profunda, con conocimiento del tema y armando equipos que piensen esto que estamos planteando”, advirtió Chemes.

