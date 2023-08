Qué pasará con el dólar agro después de la devaluación

Este lunes, el Banco Central anunció una devaluación del dólar oficial que posicionó a la moneda extranjera en $350 para la compra y $365,5 para la venta. Además, subió las tasas de interés de los bancos a 118%.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron a PERFIL que, con esta medida, el “dólar agro” quedó sin efecto.

El tipo de cambio especial a $340 regía para economías regionales, maíz, cebada y centeno y se encuadraba dentro del Programa de Incremento Exportador (PIE), que tenía vigencia hasta el 31 de agosto.

Esta noticia se da luego de conocerse los resultados de las PASO , que tuvieron a Javier Milei como el gran ganador de la velada, y en medio de una incertidumbre por parte de los mercados.

Durante la jornada electoral, el candidato de La Libertad Avanza sacó el 30% de los votos. Esto posicionó a su espacio como la fuerza más elegida; por encima de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como vencedora de la interna, y dejando en tercer puesto a un peronismo retraído, liderado por el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

La cuarta edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) tenía como meta recaudar unos US$2.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central y el viernes 11 de agosto ya se había superado el objetivo, al totalizar US$2.126 millones.

La reacción del sector agroexportador

"Al principio el ritmo de las liquidaciones se dio con más ímpetu, y luego fue como mermando un poco, el día viernes se alcanzó el objetivo del Gobierno. Esto se da en un contexto de una actividad comercial muy dinamizada por lo que fue la implementación de esta medida. Sin embargo, es de esperarse que el gobierno mantenga el programa y que los exportadores continúen mostrándose activos", manifestó Ariel Tejera.

Por la incertidumbre inflacionaria, se cortó la cadena de abastecimiento

Respecto a ese último aspecto, el economista David Miazzo sostuvo que, pese a la suba en el tipo de cambio y el alineamiento con el oficial, esto no genera un atractivo para la liquidez. "El tipo de cambio oficial subió a 365 pero el libre se dispara de 500 a 690. Entonces la distancia es lo que importa. Mientras la brecha cambiaria siga siendo del 100% no va a haber incentivo. Vender, deben hacerlo, porque cosecharon muy poco y tienen necesidades. Pero lo harán en la medida que necesiten, no porque hay algún estímulo", sostuvo, en diálogo con Perfil.com.

"La expectativa del campo es que, después de diciembre, haya algún tipo de unificación que, probablemente, se ubique en algún lugar cercano al tipo de dólar libre", agregó.

Por último, y en relación a los resultados de los comicios y cómo éstos pueden impactar en la previsión del sector, concluyó: "Creo que, en primera instancia, el posicionamiento de Milei como posible presidente genera incertidumbre. Principalmente por si va a poder llevar a cabo todo lo que propone, con minoría clara en el Congreso. También si sus votantes apoyan sus políticas o se trató de un 'voto bronca'. De igual manera, los resultados están abiertos y está por verse lo que pueda pasar".

Incertidumbre y ventas paradas

Por su parte, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señaló que “la reacción inmediata es que los compradores están fuera del mercado, esperando una aclaración”.

Con respecto a un aliento para desprenderse de granos, Romano indicó que el nuevo tipo de cambio “no va a despertar mucho interés. Cuando empezó dólar maíz a $340, estaba 25 a 26% por encima del oficial, por lo que hoy debería ser de más de $430 con la nueva cotización. El último dólar soja, con 40% más como en la última edición, tendría que ser de $490, por eso tiene mucho sentido que aparezca un dólar agro más adelante”.

El analista Salvador Vitelli, indicó que "por ahora no hay certezas en el sector y todo paralizado por esto que está sucediendo en el mercado oficial. No creo que vayan a estar incentivados en liquidar nada".

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, afirmó que “si tuviera que pedirle algo al nuevo presidente le diría dos cosas: que unifique el tipo de cambio y que elimine las retenciones. En pocos meses se va a sorprender de lo que podemos aportar desde la producción”.