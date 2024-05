El director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en Argentina 1978, César Luis Menotti, falleció esta tarde, a los 85 años, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido!", escribió la AFA en sus redes sociales.

Javier Milei:

"QEPD. Profundo dolor por la partida del líder de un grupo que le ha dado una de las más grandes alegrías al país. Si bien yo adhiero a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Adiós Flaco..."

AFA:

Chiqui Tapia:

"Querido Flaco, es un dolor inmenso tener que despedirte. Nos dejaste mucho en tu paso por la selección argentina y por el fútbol. Sin dudas, tu paso a la inmortalidad será con el mejor de los recuerdos de todos los que amamos la redonda. Le envío un cálido abrazo en mi nombre y de todo el Fútbol Argentino a toda la familia de César en este momento. ¡Hasta siempre querido amigo!"

Boca Juniors:

"El CABJ lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador y entrenador de nuestra institución y de la Selección Argentina.

Saludamos afectuosamente a su familia y seres queridos. ¡Hasta siempre, Flaco!

CA Independiente:

"Ligado a #Independiente en diferentes etapas. Fue una de las figuras más importantes e influyentes del fútbol argentino. Despedimos a César Luis Menotti, Campeón del Mundo con Argentina y emblema de un estilo. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. QEPD, Flaco."

FC Barcelona:

"El FC Barcelona quiere expresar sus condolencias por la muerte del ex entrenador del Club, César Luis Menotti. Descanse en paz.

Racing Club:

"Racing Club lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, ex jugador de nuestra institución, campeón mundial como entrenador con @Argentina e insignia del fútbol de nuestro país. Abrazamos con fuerza a sus familiares, amigos y seres queridos. ¡Hasta siempre, Flaco!"

Atlético Madrid:

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de César Luis Menotti, entrenador de nuestro club en la temporada 1987/88 y leyenda del fútbol. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz."

Rosario Central:

"Arroyito de duelo Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti y acompaña a sus familiares y amigos en este duro momento. El Flaco fue el primer DT campeón del Mundo con Argentina, se formó y debutó en nuestro Club y fue DT canalla en 2002."

Varsky Sports:

"Falleció César Luis Menotti a los 85 años. Un antes y un después en la Selección Argentina ​. Mucho más que el arquitecto del 1° título mundial. Como director de Selecciones Nacionales, Copa América-Finalíssima-Copa del Mundo. Indispensable en la historia del fútbol. QEPD."

José Ramón Fernández:

"Falleció César Luis Menotti, un sabio del fútbol; filósofo, erudito, pensante, inteligente, agradable, educado… no acabaría de enlistar cualidades. Uno de mis maestros al que le aprendí mucho, sobre todo a ver y amar el fútbol. Tuvimos largas pláticas, compartimos Mundiales, risas, anécdotas… un sin fin. Campeón del mundo con Argentina, gran técnico. Un privilegio haber coincidido con él en esta vida y haber sido su amigo. Lo estimé mucho, no lo olvidaré, su partida me deja un dolor profundo. Adiós amigo, adiós Gran Menotti".