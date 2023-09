Claudio Loser sobre la inflación del 12,4%: “Es una situación terrible a nivel internacional”

Se dió a conocer el IPC realizado por el Indec, el cual determinó una inflación para el mes de agosto del 12,4%. Con el fin de saber cómo impacta esta información internacionalmente, este medio se contactó con el economista y ex miembro del FMI, Claudio Loser.

Con respecto al IPC que dió a conocer el Indec, en el que marca una inflación del 12,4%, Claudio Loser comentó: “Es un número formidable. Había leído que podía ser de esta magnitud y creo que la devaluación de agosto evidentemente explica un poco esto, además de todos los cambios que hubo debido a las PASO”.

La inflación que padece Argentina representa una situación complicada a nivel internacional

Posteriormente, Loser planteó que, “es una situación terrible a nivel internacional, compartimos con Líbano, Zimbabwe y otros países, una situación política y económica grave”. Luego, expresó que el Fondo Monetario Internacional, “después de haberle dado el dinero al Gobierno, este sigue haciendo las cosas igual que antes”.

El FMI no está conforme con el accionar de Argentina en materia económica

“El FMI puede quejarse, puede hacer un voto de protesta en la junta directiva pero ya le dio todo el dinero a Argentina”, remarcó el economista y ex miembro del Fondo Monetario Internacional. A su vez, destacó que, “salvo que el Fondo diga que no hay más programa, que no lo va a hacer, no tiene ningún tipo de herramienta práctica salvo un mensaje donde diga que está descontento”.

Salió un pedido por parte del subsecretario del tesoro para asuntos internacionales hacia el FMI, en relación a este tema, el entrevistado expresó que, “es un mensaje principalmente para la Argentina. Está diciendo que si no cumplen con las exigencias no le vamos a dar ninguna certeza de que vamos a seguir teniendo un programa, en última instancia, está diciendo que nos saquen el programa y eso sería bastante grave”.

El IVA es el impuesto que más afecta a los pobres

A modo de cierre, expresó su opinión con respecto a la eliminación del impuesto a las ganancias: “Lo que queda en la caja para cobrar es el IVA, que es un impuesto que no es progresivo sino regresivo. El cual le pega más a los pobres y la inflación, que ese es el peor de los impuestos, y no se está cobrando de una manera razonable”.