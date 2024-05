“Estamos ante una filosofía económica de tipo mercantilista, donde se dejan de lado los valores humanos”

Una de las mayores polémicas que despertó el debate de la Ley Bases fue el punto que tiene que ver con los cambios que habrá en las jubilaciones de aprobarse el proyecto, entre las modificaciones se encuentra el indicio que establece que las mujeres podrán jubilarse a los 65 años. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“Las mujeres van a poder jubilarse a los 65 años con este sistema en el cual si tienen algún año de aporte, se lo van agregar, entonces, en vez de cobrar la jubilación mínima de la PUAM, podría cobrar uno pesos más”, comentó Norberto Markarian. “No sabemos cuánto podría ser porque todavía no está legislado, publicado ni regimentado”, agregó.

9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse

Posteriormente, Markarian planteó: “Hay más de 3 millones de mujeres que quieren jubilarse y podrían jubilarse ahora comprando los aportes”. Luego, manifestó que, “de las mujeres, van a quedar afuera 9 de cada 10 mujeres y, de los hombres, van a quedar afuera 7 de cada 10”.

Filosofía económica mercantilista

“Estamos ante una filosofía económica de tipo mercantilista, entonces, se dejan de lado los valores humanos y los gobiernos que la aplican dicen que ellos cumplen porque les dan un paliativo que es la PUAM, que es el 80% del mínimo”, sostuvo el entrevistado. “No lo comparto como abogado ni como ser humano, pero lo debo compartir como ciudadano, así que si se aplica la ley vamos a tener que aceptarlo”, complementó.

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “Las mujeres o los hombres no es que no trabajaron, lo que pasa es que a veces los patrones aportaron o no lo hicieron, así era como se trabajaba en Argentina”. A su vez, remarcó que, “las PyMEs son muy buenas porque dan trabajo pero generalmente no ponen a la gente en blanco”.

A modo de cierre, Markarian expresó: “Tenemos una lluvia de gente que nos llama desesperados porque no puede entrar a la Anses, no le da turno a ninguno y le hacemos mandar carta a documento exigiendo que le den los turnos para poder entrar al plan de moratoria”.