La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó al ministro de Economía Sergio Massa luego de que este se fotografiara con los gobernadores del Norte Grande, incluyendo al jujeño y referente radical Gerardo Morales.

"Es el vivo que quiere tratar de sacar una ventajita, estamos cansados", manifestó la exministra de Seguridad en diálogo con la prensa este martes 26 de septiembre. Fue durante una recorrida por el partido de Lanús que realizó en compañía de su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y el aspirante a la intendencia del lugar, Diego Kravetz.

"La foto del domingo fue una picardía de Massa, era un acto institucional de gobernadores que hace tiempo vienen trabajando para tener distintos tipos de energía para la producción del Norte Grande. Fue y quiso hacer un acto proselitista, algo que no se hace, no era para decir 'me llevo dos ministros radicales'", agregó Bullrich.

Foto y polémica

La polémica se desató luego de que el ministro de Economía encabezara un acto y elogiara a los gobernadores radicales de Jujuy y Corrientes, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, refiriéndose a ellos como "queridos amigos" y afirmando que si gana las elecciones convocará a un "gobierno de unidad nacional" en el que incluiría a ministro radicales.

Bullrich también enfatizó en la respuesta que Morales le dio al mismo Massa, quien le dijo que "ni por casualidad" aceptaría ser funcionario de su gobierno y que se encuentra respaldando a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Sergio Massa en Salta junto a los gobernadores del Norte Grande.

"Massa las picardías guardátelas", agregó la referente del PRO y defendió al gobernador jujeño de las críticas: "Ir a un acto y que un funcionario haga politiquería no es culpa del que va, es la mala práctica política del que lo hace. Massa es el pícaro, el vivo que quiere tratar de sacar una ventajita, estamos cansados de las ventajitas en Argentina".

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los que criticó la foto en la que se ve a Massa junto a Morales y advirtió en diálogo con LN+: "Entiendo que Massa usa esas fotos, pero no hay que prestarse. El radicalismo el único lugar que tiene en cualquier escenario futuro es mantener esta coalición firme".

"Entre los cinco gobernadores radicales, desde el 11 de diciembre, tenemos que estar firmes, consolidando la coalición de Juntos por el Cambio. El tema de los espacios del norte, lo ha utilizado el gobierno en más de una oportunidad", sentenció apuntando contra el uso político que Massa le habría dado al acto.

La respuesta de Gerardo Morales tras la foto con Sergio Massa

Luego de que se desatara la polémica, el gobernador jujeño, ex precandidato a vicepresidente por JxC, sostuvo que solo compartió con el ministro de Economía un "acto institucional" y rechazó tajantemente los rumores sobre un posible vínculo con el candidato presidencial del oficialismo.

"Yo dije 'no se confundan, este es un acto institucional'. No solo formo parte de Juntos por el Cambio, sino que mi candidata es Patricia Bullrich", remarcó Morales y concluyó: "Ni se me pasa por la cabeza. Soy un soldado que está trabajando con Patricia".

