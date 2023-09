Emilio Ocampo: “No vamos a eliminar el peso, los argentinos optarán cual moneda usar”

Iba a ser el día en que Carlos Melconían concretara su esperado cara a cara con Javier Milei en el debate que planteó la agencia de noticias Bloomberg en el MALBA, pero en su lugar apareció Emilio Ocampo.

Ocampo: "no es eliminar el peso, sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar"

Ambos participaron de una Cumbre Económica para contrastar “bimonetarismo” propuesto por Juntos por el Cambio y “dolarización” de la mano de los libertarios, pero a último momento “peluca” se bajó y envió en su lugar a quien piensa designar al frente del Banco Central si resulta electo presidente.

Luego de la participación de Carlos Melconian, en donde expuso a grandes trazos el plan diseñado principalmente por empresarios y técnicos de la Fundación Mediterránea, Emilio Ocampo comenzó su discurso y disculpó al referente de La Libertad Avanza por no haber asistido. "Javier me ha pedido que me vaya del Gobierno lo antes posible, que cierre el Banco Central lo antes posible. Voy a ser la persona que va a durar menos en su cargo", adelantó.

Teddy Karagozian: "El problema en Argentina no es que la gente trabaja mucho, sino que trabaja poco"

El economista y aspirante a banquero central aclaró que la reforma monetaria es de Javier Milei y no es el plan de Ocampo, pero se podría definir como “libertad monetaria".

En el atril, el especialista de UCEMA explicó que la propuesta “no es eliminar el peso, sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar. Y si quieren usar el dólar, que ya lo eligieron, está muy bien. Y si quieren usar otro dólar, y si quieren tener una canasta de monedas que mejor refleja la realidad de su negocio, que la canasta de monedas la armen los propios empresarios o los propios individuos".

Adiós a la dolarización, hola "libertad monetaria"

"La dolarización en la Argentina es el reconocimiento de un hecho, no es una imposición. Nosotros en la Argentina hoy tenemos entre 5 y 6 veces la cantidad de dólares, billetes, en valor, que la cantidad de pesos. Ya nadie quiere el peso. Defender el peso es del síndrome de Estocolmo, prácticamente", aseguró Ocampo.

Sin dar precisiones de cómo llevará adelante la dolarización y el cierre del Banco Central, aseguró: "Pretendemos que el dólar tenga curso legal, que el dólar pueda circular libremente. Que no solo lo podamos utilizar para comprar propiedades y obras de arte", dijo.

Reducción de la jornada laboral: “no es el momento, no son las circunstancias”

"Hay quienes objetan la dolarización, y está muy bien objetar la dolarización, quienes la quieran objetar, que propongan una alternativa superadora, que no me vengan con modelos ideales donde tenemos un Banco Central, esa es la falacia", disparó el economista.

Según Ocampo, Javier Milei tiene un plan de reformas que se basan en cuatro pilares fundamentales: “una reforma del estado, una flexibilización de los mercados laborales, una apertura económica y una reforma monetaria, para que finalmente tengamos una moneda con la que podamos ahorrar e invertir".