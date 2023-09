Reducción de la jornada laboral: “no es el momento, no son las circunstancias”

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reúne este martes 26 de septiembre para analizar los proyectos sobre la reducción de la jornada laboral.

Se evaluarán en total siete proyectos, cinco de legisladores oficialistas: Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Mientras que los restantes pertenecen a la izquierda (Nicolás del Caño) y al socialismo de Enrique Estévez.

Reducción de la jornada laboral: arranca el debate de comisión en Diputados

“Uno no puede hacer un juicio rápido, esto de la reducción de la jornada laboral depende del sector en el que se aplica, depende de las circunstancias y la de Argentina no es la mejor”, comentó Laura Caullo, responsable del área de empleo y política social de IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica), en diálogo con Cadena 3.

Con estos proyectos se pretende promulgar por ley una reducción de la jornada laborar para el conjunto de trabajadores en relación de dependencia, en otras palabras, el sector asalariado. Sin embargo, “en Argentina es muy estrecho el conjunto de asalariados en el sector privado. No se crea empleo formal desde hace más de 10 años”, explica la especialista.

Además, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países con respecto a la implementación de esta nueva metodología, Caullo menciona que “los resultados sobre evaluaciones de productividad que se han hecho en otros lados no son positivos, no son favorables a este tipo de ley. Habla de una caída en los salarios, posible reducción en el crecimiento de la economía y una caída en la productividad a largo plazo” y “en la mayoría de países donde se hicieron pruebas piloto la implementación fue gradual y en otros incluso se retrotrajo”.

Y es que esta normativa plantea un dilema: si las personas trabajan menos horas, los empleadores pueden verse obligados a contratar a más trabajadores para cubrir el tiempo que se reduce. Esto, a su vez, aumentaría los costos para las empresas, lo que podría resultar en una disminución de los salarios para los trabajadores.

Por eso, y debido al contexto actual, “no es el momento, no son las circunstancias, no está la cancha de juego en condiciones para dar ese partido”, resalta Caullo.

Finalmente, la implementación de la reducción de la jornada laboral “no es una única pieza del rompecabezas de la normativa laboral. Tiene que ir acompañado de una serie de consideraciones para que se pueda implementar”, concluye la especialista.