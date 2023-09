Carlos Melconian: acude a fideos, chupetines y lomitos para tapar “la dolarización” de Milei

Carlos Melconian tiene la obligación de contar y exponer el plan económico que implementará Juntos por el Cambio en caso de ganar las elecciones. Pero tiene dos públicos muy diferentes. Por un lado, los técnicos de los organismos internaciones y fondos de capital; y por el otro, la famosa “Dona Rosa” de Neustad o los jóvenes desencantados.

Para explicar el plan de manera sencilla y cuestionar el plan de dolarización del candidato libertario Javier Milei ya usó el ejemplo de los “fideos con tuco”. Ahora, acudió a los chupetines para cuestionar las últimas medidas del ministro de Economía Sergio Massa y, hasta, usó el ejemplo de una lomitería para ampliar su crítica a la falta de un plan económico.

Si hay algo que caracteriza a “Melco” es su manera “callejera” de tratar de explicar la economía. Las últimas medidas del ministro Massa con respecto al pago de ganancias, eliminación de algunas retenciones y hasta beneficios para los monotributistas, el asesor de Bullrich uso el ejemplo de lo chupetines para cuestionarlas.

“Como me enseño mi abuela, que llegó al país sin documento y escapando de un genocidio, tenía la sabiduría de ver pasar intendentes y gobernadores. El gobernante, el que tiene la sartén por el mango, aparece 30 días antes y te empiezan a dar chupetines, pan dulce, siempre, siempre. Lo que tenés que hacer es agarrar el pan dulce y después votales en contra", expresó.

Para el nivel al cual le está hablando, son gente que tienen capacidad de decir: ‘ahora venis ¿no tenes vergüenza? Agarren el pan dulce que no dura”, sentenció Melconián.

Viaje a Estados Unidos

El economista confirmó que parte en una misión hacia Estados Unidos para presentar el plan económico elaborado por la Fundación Mediterránea en Wall Street. Banqueros e inversores buscan tener algún diagnóstico sobre temas sensibles: el dólar, la inflación y las Leliq. Todo es incertidumbre.

“Los tipos comienzan a preguntar y yo lo diré con todas las letras, no voy a prostituirme. En el exterior quieren entender lo que pasa acá. Yo les tengo que explicar a ellos si estas cosas son posible. De manera técnica. Milei no tiene programa, lo dice su entorno. No tienen dólares, lo dice Carlos Rodríguez”, expresó Melconián en un reportaje radial y agregó: “no sabemos si va salir bien, si se podrá implementar, si el congreso lo va a avalar, si la justicia lo va a convalidar, no sabemos si los sindicatos nos dejarán gobernar. Pero contestamos todas las preguntas”.

Y concluyó con un adelanto de lo que tratará de exponer ante los inversores norteamericanos: “Milei no tiene para dar chupetines, tiene para dar magia. Massa no tiene magia, tiene chupetines. Nosotros no tenemos ni chupetines ni magia, tenemos que dar la realidad”

De los fideos con tuco a los lomitos

La charla con los periodistas en el programa de “Ahora país” se puso picante cuando Adrían Simioni le consultó si Patricia Bullrich entiende de economía o ella se convertirá en la ministro de Seguridad de Melconian.

Adrian Simioni: Escuché a alguien que decía que Patricia Bullrich sería la ministra de seguridad suya, usted va a ser el presidente. Bullrich ¿Entiende de economía? Porque muchos entienden que no, que no es un tema que maneja.

Melconian: Ya está, ya cumplió con la cuota del dedo en el traste que hay que meter. Escúcheme se lo digo con el máximo respeto, esa pregunta no sirve para un carajo. Venía Barili preguntando, y usted tiene tiempo para preguntarme y encima dice esto. A quién carajo le sirve eso...

AS. Bueno pero yo ...

CM. Déjeme hablar porque me está entrevistando a mí. Los votos son de la política. Sabe que responde Melconian, que Bullrich tiene dos huevos más grandes que una casa. Menem jugaba la golf, tuvo el mejor programa económico de la Argentina y decidió echarlo. Hay conjunto de tipos que no tienen autoestima. Sabe que tiene que hacer, un monumento a los ovarios de Bullrich.

Para bajarle el tono a la entrevista, que tanto el economista como el periodista habían llevado a un tono poco amable, Guillermo López, otro de los integrantes del programa le pidió una reflexión sobre la dolarización. Trajo una experiencia que presenció cuando fue a comprar comida rápida.

Guillermo López: La consulta es más mundana. Anoche fui a comprar un lomito, y escuché una conversación. El que estaba cocinando dice voy a votar a Milei porque con la dolarización se estabiliza la economía. ¿Qué le diría a ese cocinero?

Melconian: Lo que importa es la estabilidad. Hay que decirle al cocinero, vamos a salir un minuto del ejemplo que ha sido exitoso de los fideos con tuco. Si en la lomitería vamos a vender lomo, y si no hay lomo ¿Qué queremos lomizar? Lo primero que hay que tener es dólares. No tenemos carne, pero resulta que nos vamos a la otra cuadra y entregamos estos papeles y me van a prestar cinco lomos para abrir la lomitería. Y decime, eventualmente ¿esto genera riqueza o estabilidad? No. ¿Qué es en el fondo la dolarización o la bimonetariedad? Nada sin un programa completo, con gente que mire el fisco, la moneda, el crédito, la energía, la infraestructura. Sin un programa no hay nada de lo otro. Un programa te baja la inflación, un programa te baja la estabilidad. De dónde sale la palabra magia o motosierra. Al lomitero hay que decirle: esto tiene solución. Ahora exorcista no soy.

Y concluyo la participación respondiendo sobre una nueva devaluación en caso de llegar al ministerio. “Acá los pibes quieren que las cosas valgan lo mismo, que las cosas el año que viene estén mejor y que no le roben cuando van a la escuela. El día después de la asunción habrá una actualización de precios. El chupetín incluye eso”, sentenció.