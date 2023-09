El candidato libertario, Javier Milei, reveló que, en caso de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, Emilio Ocampo será la persona designada para hacerse cargo del Banco Central. En este sentido, anticipó que "será el último presidente" de la entidad.

“Va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, dijo Milei en una entrevista radial con Esteban Trebucq en la radio El Observador 107.9

Una encuesta del círculo rojo entusiasmó el voto empresario: le cerró el almuerzo a Massa y vetó a Milei

Sobre la reacción del economista ante la decisión, aseguró: "Está feliz de la vida". Y detalló que, de imponerse en los comicios, habrá que “desarmar las Leliqs y la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés”.

Emilio Ocampo, uno de los integrantes del equipo económico del aspirante a la presidencia por La Libertad Avanza, es profesor de Finanzas e Historia Económica, Director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la UCEMA.

Además, se desempeña como investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

Por otro lado, es el autor del plan de dolarización que Milei buscará aplicar en caso de llegar a la presidencia. “Sin una moneda estable es imposible que haya crecimiento sostenido a lo largo del tiempo”, afirmó, en agosto, en diálogo con Canal E.

En línea con la remarcada postura de Milei de cerrar la entidad, en agosto Ocampo había afirmado que era necesario "reorganizarla". "Hoy no cumple ninguna de sus funciones. Su balance está totalmente distorsionado. Por eso es necesario reacomodar a la autoridad monetaria, trasladando ciertas funciones a otras entidades", manifestó en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Todas las medidas para monotributistas, autónomos, profesionales y PyMEs anunciadas por Sergio Massa

El CONICET también tiene a su designado

Además, el candidato confirmó, en el caso de llegar a la presidencia, quien será el titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entidad que quedó en el centro de las críticas de lo integrantes de La Libertad Avanza.

“Será comandado por Daniel Salamone, que es considerado el clonador nacional”, reveló Milei. Además, aseguró que el organismo será una “oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces”. Salamone es un médico veterinario especialista en clonación.

Este último dato no es menor considerando el reciente debate existente en torno a Conan, perro del candidato libertario, al que decidió clonar, según se supo, por una suma de 50 mil dólares.

Los 4 empresarios argentinos entre las 500 personalidades latinas más influyentes

Javier Milei: "Me viven provocando"

A un mes de las elecciones presidenciales, el candidato habló sobre su actual relación con los medios de comunicación, considerando la amplia presencia que ha tenido en ellos en los últimos años.

"Estoy más tranquilo porque cambió el formato del tipo de programas al que voy. Cuando empecé a ir a la TV, ser liberal era mala palabra", dijo en El Observador 107.9.

"Los kirchneristas me aplastaban y si vos no te hacías valer te pasaban por arriba, por eso tenía que gritar. Los medios me expusieron a un nivel de violencia, me viven provocando y nunca muestran las agresiones que recibo. De repente buscan un video mío de hace 6 años para encontrar una reacción mía", reprochó el economista.

De acuerdo una encuesta realizada por la consultora Celag Opinión Pública la principal debilidad de Javier Milei es la "Violencia". El 58 % considera que "es una persona inestable emocionalmente", mientras que el 37,7 % afirman que "es una persona valiente y auténtica".