El empresariado argentino “asustado” ante el pacto Massa - Milei

A lo largo de su campaña, la relación de Javier Milei con el empresariado argentino no ha sido la más fluida, esto puede verse en la actitud del candidato de La Libertad Avanza al faltar a ciertos eventos donde se reúnen los empresarios más importantes. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en comunicación con la periodista Silvia Mercado.

“Vienen pasando cosas entre los empresarios y Javier Milei hace mucho tiempo”, comentó Silvia Mercado. “Cada vez que se da un evento empresario y Milei va, no cae bien e incluso ahora que ganó las PASO, en una reunión previa, fue aplaudido tímidamente por el sector, así que evidentemente hay una verdadera distancia entre el mundo corporativo y el candidato de la Libertad Avanza”, agregó.

Javier Milei solo quiere asistir a eventos donde él tenga el control

Posteriormente, Mercado planteó que, “Javier Milei solo quiere estar en reuniones donde él tenga el control de lo que sucede”. En relación a este tema, ejemplificó: “No va al evento de IDEA en Mar del Plata, sin embargo, todo indicaría que va a ir a un evento más pequeño, organizado por Juan Napoli, que es uno de los candidatos de su lista. Por lo tanto, cuando el escenario es más chico y controlado por su propia gente, se siente cómodo para hablar”.

Falta de seguridad y capacidad para conversar, las fallas de Milei en el diálogo con los empresarios

“Javier Milei no da seguridades, hay dudas en cuanto a su equilibrio emocional y a su capacidad de conversar con una gran cantidad de empresarios que se consideran padres de los presidentes”, sostuvo la periodista. A su vez, remarcó que hay un diálogo que no va a ser sencillo, “si Javier Milei gana la presidencia de la nación, están abriendo el paraguas para ver cómo llegar de un modo que no perjudique a los empresarios que todavía siguen en la Argentina”.

Una hiperinflación: el terror del empresariado argentino

Por otro lado, la entrevistada aseveró que, “lo que asustó al empresariado argentino fue lo que supone un pacto Massa - Milei”. Sobre la misma línea, explicó: “Lo que se conversaba en los corrillos era el terror a una hiperinflación, a la que se llegaba a través de este acuerdo parlamentario entre Sergio Massa y Javier Milei. Entonces, hay una reacción a eso y de ahí se justifica la confianza en Patricia Bullrich”.

“Es lógico que las batallas dialécticas tomen color y se exasperen”, señaló Mercado, que luego finalizó: “El objetivo de Patricia Bullrich es llegar al balotaje, competir en la segunda vuelta y ganarle a Javier Milei en credibilidad, confianza y capacidad de gobernabilidad”.