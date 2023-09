A un mes de las elecciones presidenciales y con la mayoría de las encuestas ubicándolo en el podio de los candidatos a ocupar el sillón de Rivadavia, Javier Milei aparece dando algunas entrevistas para cargar en la recta final contra Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y los medios que hoy por hoy son su nuevo objetivo.

En diálogo con Esteban Trebucq en la radio El Observador 107.9, el líder libertario habló sobre su relación con los medios: "Estoy más tranquilo porque cambió el formato del tipo de programas al que voy. Cuando empecé a ir a la TV, ser liberal era mala palabra".

"Los kirchneristas me aplastaban y si vos no te hacías valer te pasaban por arriba, por eso tenía que gritar (...) Los medios me expusieron a un nivel de violencia, me viven provocando y nunca muestran las agresiones que recibo. De repente buscan un video mío de hace 6 años para encontrar una reacción mía", reprochó el economista.

En una encuesta realizada por la consultora, Celag Opinión Pública, la principal debilidad de Javier Milei es la "Violencia" y de acuerdo al sondeo, el 58 % considera que "es una persona inestable emocionalmente", mientras que el 37,7 % considera que "es una persona valiente y auténtica".

Milei, que lleva la dolarización como su caballito de batalla para terminar con inflación, no da muchas señales de donde sacará la plata para conseguir dólares, aunque en esta entrevista dio algunas pistas: "Hay 5 bancos de inversión que bancan la dolarización". Lo que no dice cuáles son como así, tampoco cuáles serían las condiciones de esos bancos para prestarle plata a una Argentina endeudada.

Dolarización y salario real: Milei afirmó que "los sueldos van a volar por las nubes"

A la hora de opinar sobre Juntos por el Cambio, el candidato presidencial precisó: "Cambiemos está tercero cómodo. Y si ganamos, el kirchnerismo también se va a romper. Va a haber un reordenamiento ideológico" (...) "JxC se degrada solo" (...) "JxC no propone nada y lo único que hacen es criticar". Sobre Patricia Bullrich dijo que "tiene las manos manchadas de sangre. Cuando tuvo cerca el poder, se convirtió en un monstruo". Y al único que escucharía es a Mauricio Macri.

Milei, que hace pocos días se reunió con Luis Barrionuevo, defendió sus encuentros con los sindicalistas: "No solo me reuní con Barrionuevo, también con Gerardo Martínez. Me llaman muchos sindicalistas. Yo me sentaré a escuchar a todos los que me ofrezcan resolver el mercado laboral". Y aclaro que con Cristina Kirchner "hay un problema de inconsistencia insalvable".

El papa Francisco fue muy criticado por Javier Milei

Por último, se refirió a sus declaraciones contra el papa Francisco: "Usan un video de hace 6 años para hacer política sucia y Nadie habla de la aberración del Papa asociándome con Hitler".

FL/ff